Απόφαση Τραμπ για τις «παράνομες» διαδηλώσεις στα κολέγια: Συλλήψεις και απελάσεις φοιτητών

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα διακόπτεται η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε κολέγια και σχολεία που επιτρέπουν «παράνομες» διαδηλώσεις

φοιτητες κολουμπια

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα διακόπτεται η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε κολέγια και σχολεία που επιτρέπουν «παράνομες» διαδηλώσεις και οι ταραχοποιοί θα φυλακίζονται ή θα απελαύνονται στην χώρα από την οποία προέρχονται.

«Αμερικανοί φοιτητές θα αποβάλλονται οριστικά ή, ανάλογα με το έγκλημα, θα συλλαμβάνονται», είπε ο Τραμπ στο Truth Social.

Στην ανάρτησή του ο προέδρος των ΗΠΑ γράφει ακόμα χαρατηριστικά «όχι μάσκες» αλλά δεν επεξηγεί τι εννοεί με τον όρο «παράνομες διαμαρτυρίες»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ φοιτητές
