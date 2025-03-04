Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα διακόπτεται η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε κολέγια και σχολεία που επιτρέπουν «παράνομες» διαδηλώσεις και οι ταραχοποιοί θα φυλακίζονται ή θα απελαύνονται στην χώρα από την οποία προέρχονται.
«Αμερικανοί φοιτητές θα αποβάλλονται οριστικά ή, ανάλογα με το έγκλημα, θα συλλαμβάνονται», είπε ο Τραμπ στο Truth Social.
Στην ανάρτησή του ο προέδρος των ΗΠΑ γράφει ακόμα χαρατηριστικά «όχι μάσκες» αλλά δεν επεξηγεί τι εννοεί με τον όρο «παράνομες διαμαρτυρίες»
- Ηνωμένο Βασίλειο: Οργή για τις δηλώσεις Βανς περί μιας «τυχαίας» χώρας που δεν έχει πολεμήσει εδώ και 40 χρόνια
- Ανησυχία για τον Πάπα: Δεν έχει διαφύγει τον κίνδυνο, λέει το Βατικανό - Φουντώνουν οι φήμες περί παραίτησης
- Ζελένσκι: «Παραγωγική συζήτηση με τον Μερτς» - Χωρίς σχόλιο για την παύση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.