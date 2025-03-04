Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα διακόπτεται η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση σε κολέγια και σχολεία που επιτρέπουν «παράνομες» διαδηλώσεις και οι ταραχοποιοί θα φυλακίζονται ή θα απελαύνονται στην χώρα από την οποία προέρχονται.

«Αμερικανοί φοιτητές θα αποβάλλονται οριστικά ή, ανάλογα με το έγκλημα, θα συλλαμβάνονται», είπε ο Τραμπ στο Truth Social.

Στην ανάρτησή του ο προέδρος των ΗΠΑ γράφει ακόμα χαρατηριστικά «όχι μάσκες» αλλά δεν επεξηγεί τι εννοεί με τον όρο «παράνομες διαμαρτυρίες»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.