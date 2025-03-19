Απόδραση από τα Τέμπη με προανακριτική - εξπρές

Της Δώρας Αντωνίου

Να αποτρέψει τον κίνδυνο κυριαρχίας της υπόθεσης των Τεμπών στην κεντρική πολιτική σκηνή για το επόμενο δίμηνο επιδιώκει η κυβέρνηση με την απόφαση, χθες, του Χρήστου Τριαντόπουλου να ζητήσει με επιστολή του στον πρόεδρο της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής να προχωρήσει η διαδικασία απευθείας παραπομπής του στη Δικαιοσύνη. Πρόκειται για έναν ελιγμό που εξασφαλίζει ότι η Προανακριτική Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τον πρώην υφυπουργό θα ολοκληρώσει τις εργασίες της με μία μόνο συνεδρίαση, αύριο, στην οποία προεξοφλείται ότι η πλειοψηφία θα ικανοποιήσει το αίτημα του κ. Τριαντόπουλου και θα τον παραπέμψει στην Ολομέλεια, όπου και πάλι η πλειοψηφία θα αποφασίσει για την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Η κυβερνητική πλειοψηφία με αυτό τον τρόπο θα αποφύγει την πολιτική σύγκρουση στο πλαίσιο των εργασιών της επιτροπής. Θα αποφύγει, επίσης, να απαντήσει στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κλήση μαρτύρων, τα οποία στην Εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη είχε απορρίψει, αλλά αυτή τη φορά υπήρχε κυβερνητική διαβεβαίωση ότι θα διευκολυνθεί κάθε αίτημα που βοηθά στην άρση της καχυποψίας για συγκάλυψη. Από την αντιπολίτευση είχε γίνει λόγος ακόμα και για αίτημα κλήσης του ίδιου του πρωθυπουργού να καταθέσει στην Προανακριτική. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση των εργασιών της Προανακριτικής μπαίνει φρένο σε όποιες σκέψεις υπήρχαν στην αντιπολίτευση για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον κ. Τριαντόπουλο το διάστημα που η Προανακριτική θα προχωρούσε στις εργασίες της.

Πέραν αυτών, με την απευθείας παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστικό Συμβούλιο δεν υπάρχει ο κίνδυνος να τροφοδοτείται σε καθημερινή βάση η επικαιρότητα με εξελίξεις από την πορεία των εργασιών της Επιτροπής, με πληροφορίες για τις καταθέσεις των μαρτύρων, με διαρροές για στοιχεία που προκύπτουν. Μια κατάσταση που θα συντηρούσε στο προσκήνιο σταθερά την υπόθεση των Τεμπών και θα αναθέρμαινε διαρκώς τις συζητήσεις και τις καταγγελίες.

Από την κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι επί της ουσίας με την κίνηση του κ. Τριαντόπουλου επιταχύνεται η διαδικασία παραπομπής του στη Δικαιοσύνη και διαψεύδεται η αντιπολίτευση που ισχυριζόταν ότι έχοντας την πλειοψηφία στην Προανακριτική η κυβερνητική παράταξη θα παρεμπόδιζε μια τέτοια εξέλιξη. Αυτό που λένε είναι ότι η αντιπολίτευση ήθελε καταθέτοντας αίτημα για Προανακριτική να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη ο κ. Τριαντόπουλος και αυτό γίνεται. Η αντίδραση της αντιπολίτευσης είναι περισσότερο από αναμενόμενη, καθώς οι επιδιώξεις των δύο πλευρών από τη λειτουργία της Προανακριτικής είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Για τους λόγους που η κυβέρνηση επιδίωξε την ταχύτατη ολοκλήρωση του κύκλου της, η αντιπολίτευση επιθυμούσε να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια λειτουργίας της προκειμένου να συντηρεί στην επικαιρότητα ένα θέμα που διαπιστωμένα ασκεί πίεση στην κυβέρνηση.

Στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι «Όπως είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή, ούτε αλήθεια θέλουν, ούτε δικαιοσύνη, για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Πολιτικό σωσίβιο έψαχναν, μέσω μια πρωτοφανούς απόπειρας εργαλειοποίησης ενός τραγικού δυστυχήματος και τελικά βούλιαξαν οι ίδιοι μέσα στα δικά τους ψέματα».

Από την πλευρά της η κυβέρνηση επιδιώκει με συντονισμένες κινήσεις να απεγκλωβιστεί από μια μονοθεματική ατζέντα επικεντρωμένη στα Τέμπη και να αποκτήσει πρωτοβουλία κινήσεων. Ο πρωθυπουργός δεν θα πραγματοποιήσει σήμερα την προγραμματισμένη επίσκεψη στο υπουργείο Εσωτερικών. Θα αναχωρήσει το απόγευμα για τις Βρυξέλλες, προκειμένου αύριο το πρωί να συμμετέχει στη Σύνοδο των ηγετών του ΕΛΚ και στη συνέχεια στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου θα συζητηθούν το Ουκρανικό και τα θέματα Μέσης Ανατολής, ενώ θα παρουσιαστεί η Λευκή Βίβλος για την Ευρωπαϊκή Αμυνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.