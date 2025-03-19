Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: H Ελλάδα υποστηρίζει την πρόταση της Αιγύπτου για ανοικοδόμηση της Γάζας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που ενημέρωσε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, Τομ Φλέτσερ, που συνεδρίασε εκτάκτως για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι "οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν" με την επανέναρξη των αεροπορικών επιδρομών, ενώ "ανεπιβεβαίωτες αναφορές κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς".

Ο κ. Φλέτσερ ανέφερε ότι η αναστολή της βοήθειας και των εμπορικών υλικών αντιστρέφει την πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

"Αυτός ο πλήρης αποκλεισμός της σωτήριας βοήθειας, των βασικών αγαθών και των εμπορικών αγαθών θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους στη Γάζα, οι οποίοι εξακολουθούν να εξαρτώνται από μια σταθερή ροή βοήθειας" προειδοποίησε. Η εκεχειρία των 42 ημερών, ανέφερε, απέδειξε τι είναι δυνατό.

"Η παράδοση βοήθειας έγινε δυνατή και αυξήσαμε την κλίμακα γρήγορα και αποτελεσματικά. Πάνω από 4.000 φορτηγά με βοήθεια κάθε εβδομάδα εισέρχονταν στη Γάζα. Φτάσαμε σε πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους. Και οι στόχοι μας για τον εμβολιασμό κατά της πολιομυελίτιδας ξεπεράστηκαν, φτάνοντας στον εμβολιασμό πάνω από 600.000 παιδιών" σημείωσε.

Ο κ. Φλέτσερ ανέφερε ότι "δεν μπορούμε και δεν πρέπει να δεχθούμε την επιστροφή σε συνθήκες προ της κατάπαυσης του πυρός ή στην πλήρη άρνηση της ανθρωπιστικής βοήθειας" και ότι "πρέπει να επιτραπεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας και των εμπορικών ειδών πρώτης ανάγκης στη Γάζα".

Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε αύξηση τιμών στα βασικά αγαθά, ανέφερε, με «τις τιμές λαχανικών στον βορρά της Γάζας να έχουν ήδη τριπλασιαστεί». Μάλιστα, έξι αρτοποιεία που επιδοτούνταν από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα έχουν κλείσει λόγω ελλείψεων.

Παρά τις δυσκολίες, τόνισε ότι οι ομάδες του ΟΗΕ συνεχίζουν να παρέχουν ελάχιστες υπηρεσίες, αλλά "δεν μπορούμε να το στηρίξουμε για πολύ ακόμα εκτός αν τα περάσματα ανοίξουν ξανά".

"Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται και οι βασικές τους ανάγκες πρέπει να ικανοποιούνται. Το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό" τόνισε.

Αναφερόμενος στη Δυτική Όχθη, εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» για την προστασία των αμάχων, σημειώνοντας την ανανέωση ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού και την εκτόπιση περίπου 40.000 Παλαιστινίων.

Ελλάδα: Δέσμευση της Ελλάδας για στήριξη της λύσης δύο κρατών στο Μεσανατολικό

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης υπογράμμισε ότι η πρόσφατη "συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα ήταν ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί με πολιτική βούληση". Παρ' όλα αυτά, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τη "συνέχιση των εχθροπραξιών στη Γάζα" και τον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων, καλώντας όλες τις πλευρές να "επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες για εκεχειρία".

Η Ελλάδα επαναβεβαίωσε την καταδίκη της για την "τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς» στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ζήτησε την "άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση" των ομήρων. Ο κ. Σέκερης τόνισε ότι οι Παλαιστίνιοι της Γάζας περνούν δεύτερο σκληρό χειμώνα, με τις συνθήκες να περιγράφονται από τον κ. Φλέτσερ ως "σχεδόν πέρα από την κατανόηση μας".

Η Ελλάδα καλεί το Ισραήλ να "επιτρέψει και να διευκολύνει την ασφαλή, χωρίς όρους, μαζική και απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας" και να αποκαταστήσει "την πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό", σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Τονίστηκε ότι "ο ρόλος της UNRWA παραμένει καθοριστικός και αναντικατάστατος", ενώ έγινε ειδική αναφορά στη στήριξη του θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου "Αμάλθεια" της Κύπρου και στην υποδοχή "δέκα παιδιών και των οικογενειών τους από τη Γάζα" για ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα.

Ο κ. Σέκερης εξέφρασε επίσης την ανησυχία για "αύξηση της βίας εποίκων στη Δυτική Όχθη" και την έκρυθμη κατάσταση στην Τζενίν.

Η Ελλάδα, ανέφερε, ζητεί "μόνιμη εκεχειρία" για την ανοικοδόμηση της Γάζας και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο κ. Σέκερης δήλωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην "αραβική πρόταση που παρουσίασε η Αίγυπτος" και επισημαίνει ότι οποιοδήποτε σχέδιο δεν πρέπει να περιλαμβάνει ρόλο για τη Χαμάς, ότι η Χαμάς δεν θα αποτελέσει ποτέ απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ και θα πρέπει να "διασφαλίζει την ασφάλεια του Ισραήλ" και να "μην προβλέπει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα".

"Για να συμβεί όμως αυτό, η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να στηριχθεί οικονομικά και θεσμικά και η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην παροχή βοήθειας προς αυτή την κατεύθυνση" τόνισε.

Ο εκτοπισμός, ανέφερε, θα "υπονόμευε τη σταθερότητα της περιοχής" και θα έθετε σε κίνδυνο τη λύση των δύο κρατών.

Η Ελλάδα δεσμεύθηκε να στηρίξει την Παλαιστινιακή Αρχή και επανέλαβε τη στήριξη της για τη "δημιουργία ενός κυρίαρχου Παλαιστινιακού Κράτους βάσει της λύσης των δύο κρατών σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Γκουτέρες: «Η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα και απηύθυνε έκκληση να τηρηθεί η εκεχειρία, να αποκατασταθεί η απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια και να απελευθερωθούν άνευ όρων οι εναπομείναντες όμηροι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, είπε ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν -σύμφωνα με πληροφορίες- έχουν χάσει ζωή τους.

Ο Συντονιστής Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Μουχανάντ Χάντι δήλωσε ότι οι άνθρωποι στη Γάζα έχουν υποφέρει αφάνταστα και ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών, η συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η απελευθέρωση των ομήρων και η αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών και των μέσων διαβίωσης των ανθρώπων, είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός.

Από την πλευρά του ο Φόλκερ Τουρκ, ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πρόσθεσε ότι οι τελευταίοι 18 μήνες βίας έχουν καταστήσει απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχει στρατιωτική οδός έξω από την κρίση. "Ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός είναι μια πολιτική διευθέτηση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η προσφυγή του Ισραήλ σε ακόμη περισσότερη στρατιωτική βία θα συσσωρεύσει περαιτέρω δυστυχία σε έναν παλαιστινιακό πληθυσμό που ήδη υποφέρει από καταστροφικές συνθήκες" τόνισε.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) αναφέρει επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός διέταξε τον κόσμο να εκκενώσει περιοχές στη Μπέιτ Χανούν και στην Χαν Γιουνίς Khan Younis. Αυτό, αναφέρει, σηματοδοτεί την πρώτη εντολή εκκένωσης που εκδίδεται εδώ και περισσότερο από δύο μήνες (από τις 15 Ιανουαρίου).

Το OCHA σημειώνει ότι η περιοχή που καλύπτεται από την εντολή εκκένωσης ανέρχεται σε περίπου 23 τετραγωνικά χιλιόμετρα - περισσότερο από το 6% της Λωρίδας της Γάζας - και περιλαμβάνει περισσότερες από δώδεκα τοποθεσίες που φιλοξενούν εκτοπισμένους. Η περιοχή φιλοξενεί επίσης τρεις κλινικές και ένα νοσοκομείο πεδίου, ενώ επιπλέον ιατρικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Το OCHA προειδοποιεί ότι δεν έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις για την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία όσων έχουν διαταχθεί να φύγουν, πόσο μάλλον για όσους μένουν πίσω.

Επίσης, ο ΟΗΕ και οι εταίροι του που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης αναφέρουν ότι οι δραστηριότητες έχουν σταματήσει σε περισσότερες από 300 εγκαταστάσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, στερώντας από χιλιάδες παιδιά το δικαίωμα τους στην εκπαίδευση.

Πηγή: skai.gr

