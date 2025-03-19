Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ πρόκειται, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, να προταθεί για τη θέση της προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ρωσία ωστόσο απορρίπτει την υποψηφιότητά της και παραπέμπει στο ναζιστικό παρελθόν του παππού της απερχόμενης «πράσινης» υπουργού.

«Θα ήταν περίεργο 80 χρόνια μετά τη νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο να δούμε στη θέση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την εγγονή ενός ναζί, η οποία είναι υπερήφανη για τα κατορθώματά του», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, αναφέρει το Spiegel επικαλούμενο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Η κυρία Μπέρμποκ έχει κατ' επανάληψη αναφερθεί στον παππού της, ο οποίος υπηρέτησε στη Βέρμαχτ στο ανατολικό μέτωπο.

Όπως επισημαίνει το περιοδικό, η Αναλένα Μπέρμποκ αναμένεται να εκλεγεί τον Ιούνιο και να ξεκινήσει την 12μηνη θητεία της τον Σεπτέμβριο. Το υπουργείο Εξωτερικών επρόκειτο να προτείνει για τη θέση τη διπλωμάτη καριέρας Χέλγκα Σμιντ, η οποία διετέλεσε και Γενική Γραμματέας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη και είχε ξεκινήσει ήδη την καμπάνια της στη Νέα Υόρκη.

Το Spiegel αναφέρει ότι έχει ήδη δώσει τη συγκατάθεσή του ο προαλειφόμενος επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Πηγή: skai.gr

