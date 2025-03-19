«Προσωπικά δεν ακολουθώ ούτε τα κόμματα του λαϊκισμού και του διχαστικού λόγου, ούτε το κόμμα της συγκάλυψης. Ακολουθώ έναν θεσμικό δρόμο. Υπάρχει Σύνταγμα σε αυτήν τη χώρα. Δεν μπορεί να είναι όλα à la carte. Δεν μπορεί να είναι όλα όπως συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Μητσοτάκη». Με αυτή την αναφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης διατύπωσε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για το αίτημα του κ. Τριαντόπουλου να μην λειτουργήσει η προανακριτική επιτροπή και να παραπεμφθεί στο δικαστικό συμβούλιο.

Μιλώντας αργά το βράδυ στο τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε τα εξής δεδομένα:

«Ερώτημα πρώτο: Εάν δεν έκανε το ΠΑΣΟΚ προανακριτική, θα μπορούσε να πάει ο κ. Τριαντόπουλος στον φυσικό δικαστή; Όχι.

Ερώτημα δεύτερο: Εάν αποφύγουμε την προανακριτική ως διαδικασία, τι αποφεύγει η Νέα Δημοκρατία; Αποφεύγει μία έρευνα, που αφορά και νέα στοιχεία, διότι τα στοιχεία με τα οποία κάναμε την προανακριτική είναι βάσει του πορίσματος της δικαιοσύνης του Αυγούστου. Εδώ έχουμε και άλλα στοιχεία. Το email που ήρθε και με το οποίο μάθαμε ότι ξαφνικά ο δήθεν παρατηρητής κ. Τριαντόπουλος καθοδηγεί το Μαξίμου στο πώς θα γίνει το "μπάζωμα" και ποιος θα το πληρώσει, δεν είναι ένα νέο στοιχείο; Η προανακριτική δεν πρέπει να καλέσει αυτούς που πήραν το mail και όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα; Πρέπει να βάλουμε τα γεγονότα στη σειρά και να καταλάβει ο κόσμος ποιος είναι ο θεσμικός, ο συνεπής και ποιος κάνει επικοινωνιακά παιχνίδια».

«Εδώ πάλι έχουμε τη γνωστή μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή, για να δούμε ποιος αλλάζει απόψεις σαν τα πουκάμισα και ποιος είναι σταθερός. Ήρθε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον κ. Καραμανλή. Το ΠΑΣΟΚ συνεπέστατο σε αυτά που είπα και στη συνέντευξη στο OPEN, πρότεινε προανακριτική επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία είπε όχι. Ήρθε πόρισμα της Ελληνικής Δικαιοσύνης για τον κ. Τριαντόπουλο. Το ΠΑΣΟΚ συνεπές ζήτησε προανακριτική επιτροπή. Αυτήν την φορά, μετά την πίεση της κοινής γνώμης λόγω των μεγάλων συγκεντρώσεων, η Νέα Δημοκρατία είπε: "ναι, αλλά είναι αθώος ο κ. Τριαντόπουλος". Και σήμερα φτάνουμε στο σημείο να λέει ότι εμείς είμαστε ασυνεπείς που κάνουμε αυτό που λέμε σε όποιο πόρισμα ελληνικής και ευρωπαϊκής δικαιοσύνης έρθει και με ρωτάτε αν εγώ άλλαξα γνώμη. Όχι, δεν άλλαξα. Λέω ότι θα γίνει η προανακριτική και θα πάει στον φυσικό δικαστή. Εσείς καταλαβαίνετε από τα λεγόμενά μου ότι είπα να μη γίνει προανακριτική; Δηλαδή, πώς θα πήγαινε στον φυσικό δικαστή ο κ. Τριαντόπουλος;», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενώ απαρίθμησε τις παλινωδίες της κυβέρνησης, κάθε φορά που έρχεται σε δύσκολη θέση στην τραγωδία των Τεμπών.

«Δεν θα ακολουθήσω τον κ. Μητσοτάκη σε αυτήν την παρακμή. Είμαι ένα πρόσωπο προοδευτικό και θεσμικό και θα ακολουθώ by the book τη λειτουργία του πολιτεύματος και του Συντάγματος. Από εμάς ο ελληνικός λαός έχει να πάρει μία πολύ σοβαρή στάση σε αυτά τα θέματα. Εμείς δεν εργαλειοποιούμε τίποτα. Εμείς θέτουμε τα ζητήματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε θεσμικά. Όλα γίνονται στοιχειοθετημένα, σοβαρά, συνταγματικά, θεσμικά. Δεν πρόκειται να μπω σε καμία περιπέτεια θεσμικών ακροβατισμών. Διότι φοβάμαι πάρα πολύ ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να υπονομεύει την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος», τόνισε συγκεκριμένα.

Σχετικά με την πλήρη κάλυψη του Πρωθυπουργού προς τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο, που έκανε δημόσια λόγο σε «βάσιμες» τουρκικές αξιώσεις και στη δήθεν «τουρκική δημοκρατία της Β. Κύπρου», ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης άφησε σαφείς αιχμές για τις επιλογές του πρωθυπουργού.

«Αν ήμουν Πρωθυπουργούς, ουδέποτε θα έκανα υπουργό -και ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο ευαίσθητο αξίωμα, όταν έχουμε την υπόθεση του καλωδίου που αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα-, έναν άνθρωπο που είχε εκφράσει τέτοιες απόψεις δημοσίως. Αυτό το θέμα δεν είναι ένα παράπλευρο ζήτημα. Έχει να διαχειριστεί μία υπόθεση, η οποία στον πυρήνα της αφορά στις τότε δηλώσεις του οι οποίες είναι βαριές έτσι και αλλιώς».

Ως προς τις δημοσκοπήσεις και τους πολιτικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Έχουμε μπροστά μας πολύ αγώνα να κάνουμε. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν στόχο, να μη σηκώσει το ΠΑΣΟΚ κεφάλι. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να υπάρχει δεύτερος πυλώνας κυβερνητικής επιλογής. Θέλει να παίξει μέχρι την τελευταία στιγμή των εθνικών εκλογών τον φόβο "Μητσοτάκης ή χάος"».

Και συμπλήρωσε: «Τα Τέμπη είναι η κατάρρευση του μοντέλου του επιτελικού κράτους. Απέτυχε να φτιάξει την τηλεδιοίκηση με τη σύμβαση 717 -αν υπήρχε, ουδέποτε, ακόμη και με ανθρώπινο λάθος, θα είχαν συγκρουστεί τα τρένα-. Έκανε το παράνομο ρουσφέτι στον σταθμάρχη. 'Άρα, ποια αξιοκρατία; Το παράνομο ρουσφέτι του σταθμάρχη, όπου άλλαξαν τα ηλικιακά όρια για να πάρει τη θέση αυτή, το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Και έρχεται μετά, ενώ έχει γίνει η τραγωδία, και αντί να σεβαστεί τον χώρο όπως έλεγε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, έχουμε αλλοίωση στοιχείων, κάτι που σήμερα δεν βοηθά τη δικαιοσύνη. Όσο γρηγορότερα φύγει η κυβέρνηση, τόσο γρηγορότερα θα έχει ένα άλλο σχέδιο ο ελληνικός λαός και για το κοινωνικό κράτος και για τη δημόσια διοίκηση και για την καθημερινότητά μας, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια χειροτερεύει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

