Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

«Για παραπάνω από έναν χρόνο τα κόμματα της Αντιπολίτευσης μας κατηγορούσαν για συγκάλυψη, χωρίς να έχουν καταθέσει κατηγορητήριο.

Μετά από καιρό κατέθεσαν κατηγορητήριο χωρίς στοιχεία, κατηγορώντας μας ότι θα συγκαλύψουμε απορρίπτοντας την πρόταση για προανακριτική.

Αφού δεχθήκαμε την πρόταση, μας είπαν ότι θα απαλλάξουμε τον Χρήστο Τριαντόπουλο λόγω της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και ότι έτσι «θα αποφύγει την κρίση του φυσικού δικαστή» του.

Μετά τη σημερινή δήλωση Τριαντόπουλου, που διαλύει και τα τελευταία επιχειρήματα περί συγκάλυψης, με τις ανακοινώσεις τους εκπέμπουν μικροψυχία και αμηχανία. Το μεν ΠΑΣΟΚ πρακτικά ομολογεί ότι είχε ήδη βγάλει καταδικαστικό πόρισμα, ο δε ΣΥΡΙΖΑ μας λέει ότι προτιμά να διαδραματίσουν τα κόμματα τον ρόλο του δικαστή και όχι οι τακτικοί δικαστές και μάλιστα ανωτάτων δικαστηρίων.

Όπως είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή, ούτε αλήθεια θέλουν, ούτε δικαιοσύνη, για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Πολιτικό σωσίβιο έψαχναν, μέσω μιας πρωτοφανούς απόπειρας εργαλειοποίησης ενός τραγικού δυστυχήματος και τελικά βούλιαξαν οι ίδιοι μέσα στα δικά τους ψέματα».

