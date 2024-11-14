Αντώναρος στον ΣΚΑΪ: Δεν ήμουν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια την κλασική

«ΣΥΡΙΖΑ δεν ήμουν ποτέ με την έννοια την κλασική, αριστερός δεν ήμουν, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξα» δήλωσε σήμερα ο Ευάγγελος Αντώναρος μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Αταίριαστοι.

Ερωτηθείς για το αν ετοιμάζεται να κάνει κόμμα με τον κ. Κασσελάκη, ο ίδιος απάντησε: «Περνάμε στα οργανωτικά» και πρόσθεσε: «Βγήκε και η καινούργια πλατφόρμα όπου καλούνται οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να γραφτούν ως μέλη».

Ο κ. Αντώναρος επισήμανε πως πρόκειται για μια κινηματική διαδικασία «που απευθύνεται σε αυτό που λέμε βάση».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως αναμένεται να μετουσιωθεί σε κόμμα τις επόμενες εβδομάδες.

«Ένα κίνημα πρέπει πρώτα πρώτα να σταθεί στα πόδια του. Και θα σταθεί στα πόδια του. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Η ίδρυση κανενός κόμματος καινούργιας πολιτικής κίνησης δεν είναι εύκολη», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «χρειάζονται πολύ λιγότερα λεφτά απ ότι φαντάζεται κανείς.»

Ερωτηθείς αν θα φύγει τέτοιος ικανός αριθμός βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ που θα σχηματιστεί κοινοβουλευτική ομάδα, ανέφερε πως: «εγώ πιστεύω ότι θα προσέλθουν και άλλοι βουλευτές, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να σχηματιστεί ένα κόμμα» και συμπλήρωσε: «εδώ μας ενδιαφέρει να γίνουμε η φωνή του κόσμου.»

Σχετικά με το τι έχετε δει στον κύριο Κασσελάκη που τον κάνει να πιστεύει ότι αυτός είναι που μπορεί να τραβήξει το κάρο μπροστά και αν πιστεύει ότι πραγματικά μπορεί να αντιμετωπίσει τον κύριο Μητσοτάκη απάντησε πως: «Πρώτα πρώτα ο Στέφανος Κασελάκης, τον οποίο γνώρισα πέρυσι την παραμονή της εκλογής του σε μια πολιτική συνάθροιση. Τον ψήφισα στον δεύτερο γύρο. Στον πρώτο γύρο είχα ψηφίσει τον Νίκο Παππά, ο οποίος με απογοήτευσε με τη στάση του. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν θέλω να μπω περισσότερο σε αυτό. Εγώ πήγα με τον ΣΥΡΙΖΑ διότι είδα την κίνηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, το άνοιγμα προς το κέντρο. Εγώ προέρχομαι από το μεσαίο χώρο του Κώστα Καραμανλή. Ξεκάθαρα πράγματα. Και πιστεύω ότι οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες είναι δημοκράτες και αποζητούν την πρόοδο. Αυτό λοιπόν είναι εκείνο που νομίζω ότι μπορεί να πραγματοποιήσει ο Στέφανος Κασσελάκης. Και να σας πω κάτι; Τράβηξε την κουρτίνα αυτό που είπαμε και βγήκαν όλες οι αναθυμιάσεις από αυτό το δυσάρεστο πράγμα που υπήρχε στην Κουμουνδούρου, το οποίο και εγώ που είχα δραστηριοποιηθεί το τελευταίο διάστημα εκεί δεν το είχα καταλάβει. »

Αναφορικά με το αν έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος σχολίασε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα μυαλά που έχουν αυτοί που είναι τώρα στην κορυφή, η ομάδα αυτή θα δυσκολευτεί στις επόμενες εκλογές να μπει στη Βουλή. Θα δούμε δηλαδή το φαινόμενο που είχαμε με την Μαρία Δαμανάκη πριν από αρκετά χρόνια που δεν έπιασε το ποσοστό και έμεινε από κάτω. Αυτά όμως εξαρτώνται πάρα πολύ και από τις πολιτικές που θα ασκήσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, η οποία έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.».

Όσον αφορά το κόμμα του Κασσελάκη είπε πως θα μπει άνετα στη Βουλή. Πρόσθεσε πως «είδαμε και μια μέτρηση που του δίνει ένα πρώτο ποσοστό χτες, το οποίο είναι πολύ πάνω από το 3%», σημειώνοντας πως «δεν πρέπει κανείς να επιχαίρει. Έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας. Οργανωτική και προγραμματική.»

