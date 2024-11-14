Του Γιάννη Ανυφαντή

Τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων για την περίοδο 2024 – 2035 παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για ένα νέο εικοσαετές εξοπλιστικό πρόγραμμα, που θα περιλαμβάνει κλείσιμο στρατοπέδων αλλά και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο στράτευμα.

«Θα ενισχύσουμε τη δύναμη πυρός μας. Το Πολεμικό Ναυτικό δεν θα υπερασπίζεται απλώς το Αιγαίο αλλά θα κάνει και προβολή δύναμης», τόνισε ο Υπουργός, ενώ αναφερόμενος στις επικείμενες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία επισήμανε: «Οι αριθμοί οδηγούν στην ανάγκη της χώρας να αντιμετωπίσει μια πιθανή απειλή από εννεαπλάσιο ή δεκαπλάσιο πληθυσμό». Ο κ. Δένδιας είπε ότι αμέσως μετά τις γιορτές θα κατατεθεί ένα στην πραγματικότητα 20ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας πάντως ότι όπως και η χώρα έτσι και οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν δημοσιονομικά όρια.

Ο κ. Δένδιας έκανε εκτενή αναφορά στην ανάγκη κλεισίματος στρατοπέδων στη χώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή την ώρα έχουμε περισσότερα στρατόπεδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτό δεν έχει λογική. Πρέπει να πάμε γρήγορα σε κλείσιμο 137 στρατοπέδων και μέσα στο 2025 αυτό να έχει τελειώσει. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι βουλευτής περιφέρειας αλλά κάθε πόλη και στάδιο δεν μπορεί να ισχύσει για τα στρατόπεδα. Θα καταργήσουμε πάνω από 30 σχηματισμούς. θα ενοποιήσουμε σχηματισμούς ώστε να μεγαλώσουμε την ισχύ πυρός. Κάθε μονάδα του ελληνικού στρατού θα έχει δυνατότητα αντι-drone. Και δυνατότητα να εκπέμπουν drones» είπε.

«Θα πάμε σε μία μεταρρύθμιση της στρατιωτικής δικαιοσύνης, ναυτοδικεία και αεροδικεία που δεν εξυπηρετούν στην πραγματικότητα καμία ανάγκη. Έχουν μέσο όρο εκδίκασης υποθέσεων 5 τον χρόνο όταν στα πολιτικά δικαστήρια ανάλογος δικαστής εκδικάζει 25 υποθέσεις την ημέρα» πρόσθεσε ο Υπουργός.

Πηγή: skai.gr

