Η θεωρία της Milliyet για την «πολιορκία» της Τουρκίας από τις ΗΠΑ

Η θεωρία της τουρκικής εφημερίδας Milliyet ότι η Τουρκία «πολιορκείται» από τις ΗΠΑ.

«Εγκαταστάθηκαν σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Είναι παντού!» αναφέρει η εφημερίδα, μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Η διαφορά απόψεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για τη Χαμάς

Ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει «να καταστραφεί κάθε στοιχείο της Χαμάς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μοχθηρά ζώα που έκαναν τρομακτικά εγκλήματα». Για τους θανάτους αμάχων κατηγόρησε επίσης τη Χαμάς λέγοντας ότι «πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από πολίτες».

Ο Ερντογάν, από την άλλη, έχει δηλώσει πως «η Χαμάς είναι η εμπροσθοφυλακή της Τουρκίας» και πως «δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι αντιστασιακή οργάνωση»

Ο Ερντογάν στις 15 Μαΐου 2024 έλεγε: «Το Ισραήλ δεν επιτίθεται μόνο στους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Επιτίθεται σε εμάς, σε εμάς! Η Χαμάς είναι η εμπροσθοφυλακή της Ανατολίας στη Γάζα. Είστε τόσο τυφλοί που δεν το βλέπετε; Έχετε χάσει τόσο πολύ τη λογική σας;

Στις 25 Απριλίου 2024 έλεγε: «Επειδή το Ισραήλ και οι δυτικοί υποστηρικτές του επειδή ζητούν κάτι τέτοιο, εμείς δεν θα είμαστε από αυτούς που ρίχνουν λάσπη στη Χαμάς και τη χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση. Aς ενοχληθούν κάποιοι και ας αλλάξουν τα δεδομένα τους. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τους αδελφούς μας τη Χαμάς, που υπερασπίζονται την πατρίδα τους ενάντια στους κατακτητές, ως την Εθνική Αντίσταση της Παλαιστίνης».

