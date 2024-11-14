Στο περιθώριο της 7ης Υπουργικής Διάσκεψης της Διαδικασίας της Βουδαπέστης,o υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά.

Οι υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τα αποτελέσματα της τριμερούς συνεργασίας, Ελλάδας - Τουρκίας και Βουλγαρίας αναφορικά με τον έλεγχο των παράτυπων ροών στα χερσαία σύνορα, ενώ συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξει εντατικοποίηση της συνεργασίας και στα θαλάσσια σύνορα ώστε να επιτευχθούν παρόμοια θετικά αποτελέσματα.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος επεσήμανε στον κ. Γερλικαγιά, ότι κοινός εχθρός είναι τα εγκληματικά κυκλώματα των διακινητών τα οποία μόνο με την κοινή προσπάθεια και τη συνεργασία των δύο χωρών μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Στο περιθώριο της 7ης Υπουργικής Διάσκεψης της Διαδικασίας της Βουδαπέστης, συναντήθηκα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, κ. Ali Yerlikaya. Εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας- Βουλγαρίας στον έλεγχο των παράτυπων ροών στα χερσαία… pic.twitter.com/eudwt3kN1h — Nikos Panagiotopoulos (@npanagioto) November 14, 2024

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συναντήθηκε και με τον υπουργό Εσωτερικών της Αρμενίας, Βάχε Γκαζάριαν, με τον οποίο διερεύνησαν τρόπους ενίσχυσης διμερούς συνεργασίας στο μεταναστευτικό.

Συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο παροχής τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τα συστήματα και τις διαδικασίες υποδοχής και ασύλου καθώς και το ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.