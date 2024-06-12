Μητσοτάκης: Η αποτίμηση του αποτελέσματος, ο ανασχηματισμός, οι πρόωρες εκλογές και οι προτεραιότητες 

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Μηνύματα με αποδέκτες εντός της ΝΔ αλλά και προς την κοινωνία και όσους δεν επέλεξαν να την ψηφίσουν, περιείχε η πρώτη μετεκλογική συνέντευξη του πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Alpha, κατά την οποία έκανε αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών της Κυριακής, αλλά και έδωσε το στίγμα των επόμενων κινήσεών του, με ορίζοντα τριετίας, μέχρι να λήξει η περίοδος διακυβέρνησης της ΝΔ, αποκλείοντας το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών .

Και μπορεί το αποτέλεσμα της κάλπης να έδωσε ώθηση για αλλαγές και στο κυβερνητικό σχήμα, φουντώνοντας τα σχετικά σενάρια περί ανασχηματισμού από τις πρώτες ώρες μετά των πέρας της εκλογικής διαδικασίας, ωστόσο ο πρωθυπουργός ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας, δεν άνοιξε τα χαρτιά του αλλά αντιθέτως, “έκαψε” τα σενάρια περί επίσπευσης του ανασχηματισμού ακόμη και εντός της τρέχουσας εβδομάδας, δηλώνοντας ότι η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την Παρασκευή, θα γίνει με την υπάρχουσα σύνθεση, παραπέμποντας τις όποιες εξελίξεις εν ευθέτω χρόνο.

Σιβυλλικά απάντησε ο πρωθυπουργός και σχετικά με το αν χρειάζονται αλλαγές προσώπων. “Θα πω μόνο ότι σε κάθε κυβερνητική αλλαγή υπάρχουν δύο επιλογές. Ή να αλλάξει κάποιος αρμοδιότητα και θέση ή να πάει σπίτι του. Σπίτι του, δεν πάει σπίτι του, συγγνώμη, γιατί έχω αποδείξει κιόλας σε ανασχηματισμούς ότι μπορεί κάποιος να επιτελέσει τα καθήκοντά του ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ουκ ολίγοι συνάδελφοι έχουν επανέλθει στο κυβερνητικό σχήμα” τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Έσπευσε πάντως να “μαλακώσει” τυχόν απομακρύνσεις υπουργών από το κυβερνητικό σχήμα, προσθέτοντας συμπερασματικά: “Άρα, δεν είναι η απομάκρυνση από την κυβέρνηση η τιμωρία ή η οριστική αποκοπή από οποιαδήποτε κυβερνητική φιλοδοξία. Όπως είναι επίσης σαφές ότι δεν μπορούν όλοι οι βουλευτές μας να γίνουν Υπουργοί. Γιατί αλλιώς θα είχαμε 158, συν εμένα, 157 υπουργικές καρέκλες”.

Και ενώ πληθαίνουν οι φωνές και στο εσωτερικό της ΝΔ για αλαζονικές συμπεριφορές, φωτογραφίζοντας μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ή όπως καυστικά η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για “καλάμια”, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο 41% που έλαβε η ΝΔ κατά τις εθνικές εκλογές, και κατά τους επικριτές αυτό το αποτέλεσμα ήταν και η αιτία της αλαζονείας. “ Το 41% ήταν ένα ποσοστό το οποίο μας έδωσε ο ελληνικός λαός σε μία χρονική στιγμή. Το 41% είναι 158 έδρες, είναι η κοινοβουλευτική μας πλειοψηφία. Αυτό, το 41%, δεν υπάρχει πια σήμερα. Και αυτό μπορεί να είναι ανακουφιστικό” δήλωσε ενώ σε άλλη αποστροφή συμπλήρωσε πως “αν κάποιοι, λοιπόν, είδαν τον κόσμο από πολύ ψηλά -το 41% είναι πολύ ψηλά-, είναι καιρός να τον δουν και από λίγο πιο χαμηλά. Δεν είναι κακό αυτό. Αξιολογώ αποτελεσματικότητα και συμπεριφορά", κατέληξε.

Για το Κυριάκο Μητσοτάκη, παρότι το αποτέλεσμα της Κυριακής δεν ήταν το αναμενόμενο, εκτίμησε πως ήταν “καλύτερα που έστειλαν τώρα το μήνυμα οι πολίτες, γιατί έχουμε μπροστά μας μια τριετία” είπε, ερμηνεύοντας το μήνυμα της ευρωκάλπης ως “σας εμπιστευόμαστε, αλλά γίνετε καλύτεροι, πηγαίνετε καλύτερα”.

Σε ό,τι αφορά πάντως τον πολιτικό προσανατολισμό της ΝΔ και τυχόν στροφή προς τα δεξιά ή το κέντρο, ο πρωθυπουργός προέταξε το έργο και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης τονίζοντας πως “το ζήτημα δεν είναι αν θα πάμε προς το κέντρο, προς τα δεξιά, αλλά αν θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας απολογισμό του μέχρι σήμερα κυβερνητικού έργου και του κατά πόσο αυτό επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα, εστίασε στην ακρίβεια που ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και δεσμεύτηκε για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και στον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένων αγορών, τράπεζες, τηλεποικοινωνίες, όπου μπορεί να υπάρχουν στρεβλώσεις. Θα δούμε πιο αποτελεσματικά το θέμα της στέγης, όπως να έχουμε ένα ακόμα σημαντικό ποσό για να τρέξουμε ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου», ενώ όπως είπε θα εξεταστούν και νέες παρεμβάσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση. Υπογράμμισε τα ανοιχτά ζητήματα στα θέματα του κράτους, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ασφάλειας, αλλά και της καθημερινότητας η οποία σε όλες της τις εκφάνσεις ήταν και παραμένει κυβερνητική προτεραιότητα. Από την αύξηση των εισοδημάτων μέχρι τη μείωση των φόρων ή τη βελτίωση του συστήματος υγείας και των μέσω μαζικής μεταφοράς.

Με βάση τα λεγόμενα του πρωθυπουργού οι κυβερνητικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, σε εθνικό επίπεδο αφορούν: ακρίβεια, στέγη, Airbnb. ΑΣΕΠ, υγεία, ασφάλεια, καθημερινότητα - MMM, οικονομία, αύξηση μισθών, μείωση ανεργίας, επενδύσεις, αναθεώρηση επιδοματικής πολιτικής, συνέχιση μείωσης φόρων. Παράλληλα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτεραιότητα αποτελεί η διαπραγμάτευση για τις 4 θέσεις ευθύνης της ΕΕ, στην άμυνα, στα ζητήματα τιμών, στα αγροτικά ζητήματα και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.