Στην Ιταλία πραγματοποιείται η σύνοδος της G7, με την ατζέντα να περιλαμβάνει φλέγοντα ζητήματα, όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Γάζα, αλλά και τη συνεργασία με την Αφρική.Ενισχυμένη και… ευδιάθετη πηγαίνει στη σύνοδο της G7 η δεξιά λαϊκίστρια πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μετά το θετικό για το κόμμα της αποτέλεσμα των ευρωεκλογών.



Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο πολυτελές ξενοδοχείο Borgo Egnazia στην Απουλία, με τη Μελόνι να θέλει να αναδείξει την πιο όμορφη πλευρά της νότιας Ιταλίας, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη που συντελείται στην περιοχή με την αρωγή των σημαντικών κονδυλίων της ΕΕ που δίνονται στην Ιταλία από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πανδημία.

Μελόνι, η κερδισμένη των ευρωεκλογών

«Ανάμεσα στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες η ιταλική κυβέρνηση είναι με βεβαιότητα η ισχυρότερη με διαφορά», δήλωσε με αυτοπεποίθηση η Μελόνι προτού ταξιδέψει από τη Ρώμη στην Απουλία. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο Γερμανός καγκελάριος και ο Βρετανός πρωθυπουργός διανύουν πράγματι μία δύσκολη περίοδο. Ο Μακρόν προκήρυξε εκλογές για την 30η Ιουνίου, με τον κίνδυνο να μετατοπιστεί η χώρα ακόμη περισσότερο προς τα δεξιά. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του Όλαφ Σολτς, αποτελούμενος από το SPD, τους Πρασίνους και τους Φιλελευθέρους, υπέστη βαριά ήττα στις ευρωεκλογές, ενώ στις εκλογές της 4ης Ιουλίου στη Μεγάλη Βρετανία ο συντηρητικός Ρίσι Σούνακ θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να παραχωρήσει το αξίωμά του στους Εργατικούς.



Μόνο η Μελόνι μπορεί να πει πως βγήκε με άνεση νικήτρια από τις εκλογές με τον δεξιό εθνικιστικό συνασπισμό της. Και τώρα θέλει να έχει μεγαλύτερο λόγο στις εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ, όπως και στη G7. Την ίδια στιγμή διατηρεί και καλές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν – με τις ΗΠΑ βέβαια να βρίσκονται και αυτές λίγους μήνες μακριά από τις προεδρικές εκλογές. Πάντως Μελόνι και Μπάιντεν συμφωνούν τόσο στα σημαντικά διατλαντικά ζητήματα, όσο και στη συνέχιση της υποστήριξης της Ουκρανίας στον αμυντικό της αγώνα απέναντι στη Ρωσία.

Όπλα και χρήματα για την Ουκρανία

Το ζήτημα της Ουκρανίας βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των επτά δυτικών κρατών, τα οποία είναι και αυτά που στηρίζουν οικονομικά και στρατιωτικά το Κίεβο. Στις διαβουλεύσεις στην Απουλία πρόκειται να συμμετάσχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος ζητά περισσότερα όπλα μεγάλου βεληνεκούς, πυρομαχικά και πολεμικά συστήματα αεράμυνας. Ο καγκελάριος Σολτς έχει ήδη συμφωνήσει να στηρίξει στις διαβουλεύσεις των G7 την αποστολή περισσότερων οπλικών συστημάτων – ωστόσο ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη διστάζουν να αυξήσουν τις προμήθειες.



Διάσταση απόψεων ανάμεσα στις χώρες της G7 παρατηρείται για την παραμονή δυτικών στρατιωτών στην Ουκρανία. Ενώ η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία τάσσονται ανοιχτά υπέρ της αποστολής στρατιωτικών εκπαιδευτών και συμβούλων, η Γερμανία, οι ΗΠΑ και η Ιταλία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σχετική πρόταση.



Ο Σολτς θέλει επιπλέον και εγγυήσεις σχετικά με την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τη λήξη του πολέμου. Τα επτά κράτη και η ΕΕ θέλουν να συμφωνήσουν στην αποστολή ενός ακόμη πακέτου οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα χρήματα θα δοθούν υπό τη μορφή ενός κοινού δανείου, το οποίο ακολούθως θα αποπληρωθεί σταδιακά με τα έσοδα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Ακόμη, συζητούνται και διάφορες ενδεχόμενες λύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Νέα σχέδια με την Αφρική

Η Μελόνι, που θα προεδρεύσει της συνόδου, επιδιώκει να εστιάσει σε μία καλύτερη συνεργασία με την Αφρική στην αξιοποίηση των πρώτων υλών και της ενέργειας, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ως εκ τούτου θα δώσουν το παρών και 12 προσκεκλημένοι από κράτη της Αφρικής και του Ινδοειρηνικού, προκειμένου να συζητηθεί η αύξηση των επενδύσεων στην Αφρική και η κοινή παραγωγή πιο φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας στην Αφρική για την Ευρώπη.



Στο πλαίσιο της G7 έχουν υπάρξει πολλές αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την Αφρική. Όπως επικρίνει όμως η οργάνωση Oxfam, αυτά που έλειπαν πάντοτε ήταν αφ' ενός μεν συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις, αφ' ετέρου δε μία συνεργασία επί ίσοις όροις. Δαπανώντας μόλις 3% των ετήσιων αμυντικών δαπανών τους, τα κράτη της G7 θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την πείνα στην Αφρική. «Οι κυβερνήσεις της G7 μπορούν να επενδύσουν τεράστια ποσά στην αμυντική βιομηχανία, όταν όμως πρόκειται για την αντιμετώπιση της πείνας, ξαφνικά δεν έχουν χρήματα», δήλωσε ενόψει της συνόδου ο Τομπίας Χάουσιλντ από την Oxfam Γερμανίας.



Σύμφωνα δε με την οργάνωση ONE, η οικονομική δραστηριότητα της Δύσης στην Αφρική έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, σε μία συγκυρία κατά την οποία αρκετά αφρικανικά κράτη δυσκολεύονται πολύ να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους.

Περιορισμός της μετανάστευσης

Τα κράτη της ΕΕ συνδέουν ολοένα και περισσότερο την αρωγή προς τα αφρικανικά κράτη με αμοιβαίες δεσμεύσεις για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Η ΕΕ επιδιώκει να συνάψει σχετικές συμφωνίες με τη Λιβύη, την Τυνησία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο. Οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν την εν λόγω συνθήκη, θεωρώντας πως με αυτόν τον τρόπο η ΕΕ θέλει να αποποιηθεί των ευθυνών της.



Η Μελόνι υπόσχεται μεγαλύτερη φρούρηση των συνόρων, όπως και διενέργεια των διαδικασιών ασύλου εκτός Ιταλίας – συμβαδίζοντας στο τελευταίο με τις ΗΠΑ. Προσφάτως ο Αμερικανός πρόεδρος περιόρισε με προεδρικό διάταγμα τη δυνατότητα των μεταναστών να κάνουν αίτηση χορήγησης ασύλου στα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Έτσι, οι μετανάστες μπορούν τώρα να απωθούνται προς το Μεξικό χωρίς να έχουν περάσει από διαδικασία ασύλου. Υπέρ των άμεσων απορρίψεων μεταναστών τάσσονται και ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η G7 ζητά κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Όσον αφορά τον μαινόμενο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η G7 αναμένεται να υποστηρίξει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για κατάπαυση πυρός. Τα επτά κράτη και η ΕΕ καλούν τη Χαμάς να αποδεχθεί τους όρους για εκεχειρία, όπως ανέφερε ένας ανώτατος διπλωματικός αξιωματούχος της ΕΕ. Οι Ισραηλινοί όμηροι θα πρέπει να απελευθερωθούν, καθώς και να λήξει η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο οι διπλωμάτες δεν είναι ακόμη απολύτως βέβαιοι σχετικά με το εάν το Ισραήλ στηρίζει το ψήφισμα.



Η Μελόνι ταξίδεψε από νωρίτερα στην Απουλία, προκειμένου να απολαύσει μία ημέρα διακοπών δίπλα στην πισίνα, δημοσιεύει η Corriere della Sera. Το Borgo Egnazia είναι εξάλλου ένα διάσημο θέρετρο, γνωστό για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του, στο οποίο έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς παγκόσμιοι αστέρες, όπως ο Ντιέγκο Μαραντόνα και ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.



Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

