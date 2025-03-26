Του Αντώνη Αντζολέτου

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν πλέον πολλά χρονικά περιθώρια. Βλέπουν την Πλεύση Ελευθερίας να ανεβαίνει δημοσκοπικά την ώρα που και οι δυο πραγματοποιούν «χαμηλές πτήσεις». Πιστεύουν και στα δυο επιτελεία πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου απλώς απολαμβάνει αυτή την περίοδο ένα κύμα αντισυστημισμού που διογκώνεται από τον αντίκτυπο του δυστυχήματος στα Τέμπη. Αν, όμως αυτό το κλίμα παγιωθεί τα πράγματα και για τους δυο δεν θα είναι καθόλου καλά. Η πρώην πρόεδρος της Βουλής δείχνει να σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση ή πέριξ αυτής γεγονός πως δεν ενοχλεί καθόλου το Μαξίμου. Το δίλημμα Νέα Δημοκρατία ή αστάθεια εκτιμούν πως είναι πολύ πιο ελκυστικό όταν ως εναλλακτική προβάλλει ένα μονοπρόσωπο κόμμα που δεν έχει ακόμα κυβερνητικό πρόγραμμα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει δεσμευτεί πως σύντομα θα έχει τον δικό της προγραμματικό λόγο για το πως θα κινηθεί αν αναλάβει την εξουσία, ενώ σύντομα θα κάνει και ένα κάλεσμα ενίσχυσης της Πλεύσης Ελευθερίας. Σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τη δυνατότητα να συρρικνωθούν περαιτέρω. Και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να περιμένουν να περάσει η επίδραση που έχει το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο εκλογικό σώμα. Επιθυμούν και οι ίδιοι να εκμεταλλευτούν τη δυσαρέσκεια που υπάρχει, καθώς πιστεύουν πως η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να αλλάξει το κλίμα. Ειδικά με την παράκαμψη της προανακριτικής επιτροπής εκτιμούν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει την «κάθαρση» που έχει υποσχεθεί. Άλλωστε δεν αποκλείεται στην πορεία των ερευνών στο «κάδρο» να μπουν και άλλα πολιτικά πρόσωπα.

Tο στοίχημα και για τα δύο κόμματα είναι να αποδείξουν πως έχουν να προτάξουν μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Η θεσμική αντιπολίτευση είναι σε θέση να συσπειρώσει ένα κοινό που δεν επιθυμεί απλώς τη διαμαρτυρία σε ένα σκηνικό που είναι ρευστό. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να σταματήσουν την «αιμορραγία» προς το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου που για τον ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε μεγαλύτερα επίπεδα. Στην Κουμουνδούρου υπήρχε ο φόβος πως μπορεί να χαθούν δυνάμεις από την κίνηση που έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης, ωστόσο η ζημιά ήρθε από αλλού. Είναι ξεκάθαρο πως οι πορείες που θα ακολουθήσουν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ξεχωριστές. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Μπορεί ο Σωκράτης Φάμελλος να κάνει συνεχή καλέσματα για τη συννενόηση των προοδευτικών δυνάμεων, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν διαπραγματεύεται. Σε μια περίοδο, άλλωστε που δέχεται κριτική στο εσωτερικό του για το γεγονός πως συμπορεύτηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Οι δυο αρχηγοί θα συνεχίσουν τις περιοδείες τους σε όλη την Ελλάδα επιχειρώντας να επικοινωνήσουν τα προγράμματά τους και να προκαλέσουν μεγαλύτερα πλήγματα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι σημαντικό πλέον και για τους δυο η κυβέρνηση να μην παρουσιάζει απώλειες μόνο για τα Τέμπη, αλλά και για τη μάχη της καθημερινότητας.



Πηγή: skai.gr

