Με τη φράση «η γεωγραφία και η Ιστορία μάς έχουν προορίσει να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από το να κοιτάξουμε το μέλλον με στόχο τη συνεργασία, την πρόοδο και την ευημερία» ο πρεσβευτής της Ελλάδας στην 'Αγκυρα, Θεόδωρος Μπιζάκης, συνόψισε την αναφορά του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά την ομιλία του στη δεξίωση που παρέθεσε σε ξενοδοχείο της 'Αγκυρας με αφορμή την Εθνική Επέτειο της Επανάστασης.

Στη δεξίωση την τουρκική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, ενώ συμμετείχε πλήθος εκπρόσωπων διπλωματικών αποστολών στην 'Αγκυρα και πολλοί καλεσμένοι.

«Προσβλέπουμε στο να ζήσουμε ειρηνικά, σε σχέσεις καλής γειτονίας»

«Για άλλη μια φορά φέτος, γιορτάζουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας μας στην 'Αγκυρα σε μια πολύ ιδιαίτερη συγκυρία, καθώς οι ηγέτες των δύο χωρών μας αποφάσισαν να συνεχίσουν να διερευνούν τρόπους να ζήσουν ως γείτονες, χωρίς εντάσεις» παρατήρησε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματικής αποστολής στην Τουρκία, τονίζοντας ότι «η διμερής σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπήρξε ένα σημαντικό κεφάλαιο στη σύγχρονη ιστορία των δύο χωρών».

Ο πρέσβης Μπιζάκης είπε πως «οι δύο χώρες αποφάσισαν να ακολουθήσουν μια νέα πορεία, να αναζητήσουν νέους δημιουργικούς δρόμους στις σχέσεις τους» και ότι «η νέα αυτή πορεία ξεκίνησε μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, με γνήσιο και αυθόρμητο αίσθημα αλληλεγγύης απευθείας από τον ελληνικό λαό».

Όπως είπε, «αυτή η αυθόρμητη αντίδραση άνοιξε το δρόμο για την εντατικοποίηση των διμερών μας επαφών. Σχεδιάστηκε ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης συγκεκριμένων τομέων συνεργασίας και έκτοτε πραγματοποιείται ένας αριθμός επισκέψεων σε όλα τα επίπεδα».

Στη συνέχεια ο Έλληνας πρέσβης αναφέρθηκε στους τομείς συνεργασίας που αναπτύχθηκαν μεταξύ των δύο χώρων:

- «Μια σημαντική πτυχή της ενισχυμένης συνεργασίας μας είναι η μετανάστευση. Η διμερής μας συνεργασία έχει ενταθεί, ιδίως μεταξύ των αστυνομικών και λιμενικών αρχών των δύο χωρών, με σκοπό την πρόληψη των παράτυπων ροών και, κυρίως, την καταπολέμηση των δικτύων των διακινητών».

- «Η διμερής εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών μας βρίσκεται σε καλό δρόμο, με βάση την κοινή δήλωση των δύο ηγετών στην Αθήνα για την επίτευξη όγκου διμερούς εμπορίου ύψους 10 δισ. δολαρίων».

- «Ένα από τα πιο απτά αποτελέσματα ήταν το πρόγραμμα Visa at the Gate, το οποίο εφαρμόστηκε τους τελευταίους 12 μήνες μετά από διαβουλεύσεις και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το επιτυχές αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος αλλά και ο μεγάλος αριθμός τουριστικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών επιβεβαίωσαν ότι οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων μετράνε πραγματικά και μπορούν να αποτελέσουν την καλύτερη γέφυρα επικοινωνίας και φιλίας μεταξύ μας» είπε ο κ. Μπιζάκης, ανακοινώνοντας ότι «το πρόγραμμα παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο και επεκτείνεται σε δύο ακόμη νησιά, την Πάτμο και τη Σαμοθράκη».

Η Ελλάδα, ανέφερε, παραμένει προσηλωμένη στην προοπτική ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Θα πρέπει όμως, όπως είπε, «να κινηθούμε από κοινού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των γνωστών αξιών πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί αυτό το κεκτημένο».

«Προσβλέπουμε στην εκπλήρωση των σημερινών μας προσπαθειών και στην υλοποίηση των ιδανικών και των στόχων που ανέφερα προηγουμένως. Να ζήσουμε ειρηνικά σε σχέσεις καλής γειτονίας» κατέληξε ο πρέσβης Θεόδωρος Μπιζάκης στην αναφορά του στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Προηγουμένως, ο πρέσβης Μπιζάκης ανέφερε ότι μέσα σε λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Ελλάδα κατάφερε να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κράτος με ισχυρούς θεσμούς και με αρκετά ενεργητικό διεθνές προφίλ στους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. «Αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και για το οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε αντικατοπτρίζεται καλύτερα στην τρέχουσα θητεία μας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026 και στο μήνυμα που στέλνουμε από αυτή την πολύτιμη έδρα: Διάλογος - Διπλωματία - Δημοκρατία. Σας είπα πέρυσι ότι πρόκειται για ελληνικές λέξεις που πιθανότατα έχουν υιοθετηθεί στην αρχική τους ελληνική μορφή και στις δικές σας γλώσσες. Με περηφάνια θα το επαναλάβω ξανά».

Ο πρέσβης Θεόδωρος Μπιζάκης στην 'Αγκυρα ανέφερε ότι «τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα γνώρισε μια βαθιά οικονομική ανάκαμψη. Εφαρμόστηκαν πολυάριθμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με επίκεντρο τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη μακροοικονομική σταθερότητα. Σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΔΝΤ, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξάνοντας τις άμεσες ξένες επενδύσεις της, παρουσιάζοντας θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και διευρύνοντας τις εμπορικές συνεργασίες της. Τομείς που από καιρό αποτελούν πυλώνες της οικονομίας μας, όπως η ναυτιλία, οι ναυτιλιακές υπηρεσίες, ο τουρισμός και η γεωργία, συμπληρώνονται πλέον από βιομηχανίες αιχμής υψηλής τεχνολογίας, δίκτυα πράσινης ενέργειας, προηγμένη μεταποίηση, κατασκευές και εκσυγχρονισμό των υποδομών».

Όπως είπε «ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια είναι η μετατροπή της σε έναν ελκυστικό και αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό. Για το σκοπό αυτό, η Ελλάδα έχει θεσπίσει μια σειρά από κίνητρα για τις ξένες εταιρείες που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας».

Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Τουρισμού

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, μετέφερε τους χαιρετισμούς του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και επισήμανε τη σημασία των οικονομικών σχέσεων στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας αναφέροντας τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Υπογράμμισε δε ότι η διακήρυξη που υπογράφηκε στην Αθήνα το 2023 αντανακλά τη βούληση να διατηρηθεί η θετική ατμόσφαιρα στις διμερείς σχέσεις.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη «θετική δυναμική» μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ο κ. Έρσοϊ δήλωσε τα εξής: «Η επίσκεψη που πραγματοποίησε ο πρόεδρός μας στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2023 καθώς και η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού (Κυριάκου) Μητσοτάκη στην 'Αγκυρα τον Μάιο του 2024 σημείωσαν επιτυχία. Οι μηχανισμοί διμερούς διαλόγου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών μας απέκτησαν δυναμική».

Τόνισε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτιστικοί δεσμοί με τη βοήθεια του τουρισμού, ώστε οι λαοί των δύο χωρών να γνωριστούν καλύτερα και δήλωσε ότι οι επαφές του με τους Έλληνες ομολόγους του συνεχίζονται ολοένα και περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση.

Υπενθύμισε ακόμη ότι οι θετικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βοήθησαν και στην ανάπτυξη της συνεργασίας στον διεθνή χώρο, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία υποστήριξε την υποψηφιότητα της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026.

