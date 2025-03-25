Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θα επισκεφθεί σήμερα, Τετάρτη 26 Μαρτίου, στις 10.30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης, στις 16:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας για το έτος 2025,

Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση στο Δημόσιο και αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών από τους πολίτες,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό Τάσο Χατζηβασιλείου του νομοσχεδίου για τη λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/452 για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση για λόγους ασφάλειας ή δημόσιας τάξης.

Πηγή: skai.gr

