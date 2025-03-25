Αναβάλλεται η 82η συνεδρίαση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας

Την αναβολή της συνεδρίασης της Μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, αποφάσισε ομόφωνα το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συγκεκριμένη Επιτροπή, καθώς «υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην Τουρκία» κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι τρέχουσες συνθήκες δεν συντελούν στη διεξαγωγή της».

Συγκεκριμένα, σε κοινή τους δήλωση, ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΕΚ στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας, ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, η Α' αντιπρόεδρος, Mélissa Camara, και η Β' αντιπρόεδρος, Joanna Sceuring-Wielgus, αναφέρουν:

«Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην Τουρκία, το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τρέχουσες συνθήκες δεν συντελούν στη διεξαγωγή της 82ης συνεδρίασης της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ - Τουρκίας αυτή τη στιγμή και αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή της συνεδρίασης».

Στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή συμμετέχουν συνολικά 49 ευρωβουλευτές και Τούρκοι βουλευτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

