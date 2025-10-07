Άνοιξε το βήμα του για το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Του Αντώνη Αντζολέτου

Τάραξε τα «νερά» της κεντροαριστεράς και όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ με την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και με το μήνυμα του που ερμηνεύτηκε ως προαναγγελία του νέου κόμματος. Όλοι πλέον μετρούν αντίστροφα, καθώς έχει προεξοφληθεί πως ο πρώην πρωθυπουργός το επόμενο διάστημα θα αρχίσει να κινητοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση έτσι ώστε το 2026 να ξαναμπεί στον πολιτικό στίβο ως πρωταγωνιστής. Τόνισε πως παραμένει στην πολιτική δράση και ανανέωσε το ραντεβού του με τους συντρόφους του σε «νέες θάλασσες». Δεν θα μπορούσε να το περιγράψει πιο απλά. Ο δρόμος για τη δημιουργία νέου φορέα δεν είναι στρωμένος με «ροδοπέταλα». Αυτό το γνωρίζει καλά ο πρώην πρωθυπουργός όταν στα τέλη του καλοκαιριού, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, έπαιρνε την απόφαση να αφήσει τα βουλευτικά έδρανα.

Αντιδράσεις θα υπάρχουν και μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι κάτι που το περίμενε. Ήδη χθες ο Παύλος Πολάκης έριξε την πρώτη «βολή». Ο Σωκράτης Φάμελλος με τη δήλωσή του από τη μια έδειξε πως μένει πιστός στην πορεία που έχει χαράξει το κόμμα του με έμφαση στις προοδευτικές συνεργασίες από την άλλη επέλεξε να μην ανοίξει μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό. Στην Κουμουνδούρου συνεχίζουν να τηρούν στάση αναμονής με το κλίμα να είναι «μουδιασμένο». Ανησυχούν για το που θα κινηθεί το «κοντέρ» στο νέο κύμα δημοσκοπήσεων, αλλά και αν το επόμενο διάστημα δηλώσεις υποστηρικτικές προς τον Αλέξη Τσίπρα βουλευτών και στελεχών προκαλέσουν ανεπανόρθωτες «ρωγμές». Αρκετοί εκ των 15 παλαιών βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας γνωρίζουν πως πλέον βαδίζουν σε αχαρτογράφητα νερά. Λιγότερο ανησυχούν οι 8 νέοι της Κ.Ο. που δεν έχουν πολλά να τους συνδέει με το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Αλέξη Τσίπρα θα ενεργοποιήσουν τα αντανακλαστικά του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου. Η περίοδος του μνημονίου θα αναβιώσει, η Novartis, η βαριά φορολογία της περιόδου 2015-2019, αλλά και οι συνεχείς εκλογικές ήττες. Πολύ περισσότερο έχουν να ανησυχούν στο ΠΑΣΟΚ, καθώς η αναμονή που θα προκληθεί είναι πολύ πιθανό να ανακόψει τη μικρή ανοδική πορεία που παρουσίαζε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ενώ «ζημία» θα υποστούν και τα άλλα κόμματα της Αριστεράς.

Μπορεί η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να είχε προαναγγελθεί - το δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ από τις 10 Σεπτεμβρίου είχε μεταδώσει πως ο πρώην πρωθυπουργός σκέφτεται την παραίτησή του και ότι είναι μια αυτονόητη ενέργεια από τη στιγμή που σκέφτεται να προχωρήσει με κάτι καινούργιο - ωστόσο ο αιφνιδιασμός στον πολιτικό κόσμο ήταν μεγάλος.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές πως δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να μετέχει στην τρίτη κοινοβουλευτική σύνοδο που εγκαινιάστηκε χθες με τον καθιερωμένο Αγιασμό. Ειδικά μετά από όσα έχει καταλογίσει στην κυβέρνηση για τον τρόπο που έχει χειριστεί την υπόθεση των Τεμπών, αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι πολύ πιθανόν στο περιβάλλον του να εκτίμησαν πως όλη αυτή η ακινησία που επικρατεί στο χώρο της κεντροαριστεράς προκαλεί φθορά και στο δικό του πολιτικό κεφάλαιο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε παρά τις προσπάθειες του Σωκράτη Φάμελλου παραμένει καθηλωμένος στο 6%-7% χωρίς κανείς να ακολουθεί τις συνεχείς προτροπές του για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Σίγουρα αυτή η κίνηση τον απελευθερώνει προκειμένου μετά την παρουσίαση του βιβλίου (τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου) να αρχίσει τις επαφές προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος και σε επίπεδο νέων προσώπων, τεχνοκρατών, πολιτικών στελεχών, προκειμένου να «χτιστεί» κάτι νέο. Με ενδιαφέρον αναμένεται το επόμενο διάστημα και η σύνθεση του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου του για το πρόσωπα που θα το αποτελούν.

Στο μήνυμα του ο πρώην πρωθυπουργός προέταξε την κοινωνία και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είτε με περιοδείες, έστω και περιορισμένες, που θα κάνει για το βιβλίο του, είτε μέσω εκδηλώσεων του Ινστιτούτου στην περιφέρεια, αλλά και με παρουσία του σε εκδηλώσεις αναμένεται το επόμενο διάστημα να έχει ο ίδιος εικόνα για το αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος να προχωρήσει σε ένα νέο εγχείρημα. Το δημοσκοπικό αποτύπωμα που θα αφήσει στο νέο γύρο των μετρήσεων η παραίτησή του από βουλευτής θα αποτελέσει τον οδηγό για τις νέες κινήσεις του.

Ο Παύλος Πολάκης ήδη με μια ανάρτησή έδειξε τη διαφωνία του. «Άρα η συζήτηση δεν γινόταν “ερήμην”. Καλές θάλασσες λοιπόν με την… (πέμπτη διάσπαση…)», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Παπάς είναι επίσης από τους βουλευτές που αναμένεται να βρεθούν απέναντί του. Θετική ήταν η τοποθέτηση του Γιώργου Καραμέρου: «Πράξη υπέρβασης. Το μήνυμα σε όλους εμάς είναι η προοπτική για ένα ταξίδι σε πιο όμορφες θάλασσες. Όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία , θα κάνω το καθήκον μου με αυταπάρνηση». Ο Χάρης Μαμουλάκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ δήλωσε πως αυτή η εξέλιξη «μπορεί υπό προϋποθέσεις να δράσει και ως επιταχυντής και συνθετικά». Η Έλενα Ακρίτα ανέφερε πως «ήταν η ενδεδειγμένη από πλευράς του κίνηση. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι βουλευτής επικρατείας και έχουμε αρχηγό τον Σωκράτη Φάμελλο». Ο Χρήστος Γιαννούλης στο Action 24 έκανε λόγο για «προοίμιο μιας πολιτικής απόφασης για το πολιτικό του μέλλον. Δίνει και ένα στίγμα των διαθέσεων απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ δε λέω καλές ή κακές».

O Αλέκος Αλαβάνος χρησιμοποιώντας πολύ σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε στο OPEN: «Άνθρωποι τέτοιοι θα πρέπει να πάνε και να γονατίσουν μπροστά σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν συγνώμη για αυτά που έχουν κάνει εις βάρος της Ελλάδας».

