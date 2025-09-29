Λογαριασμός
Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

Ο πρώην πρωθυπουργός αποκαλύπει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς και άκρως ενδιαφέρουσες συνομιλίες με ξένους ηγέτες 

Αλέξης Τσίπρας

Το βιβλίο που ολοκλήρωσε τις προηγούμενες ημέρες ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, αποτελεί μαρτυρία -και μάλιστα του ίδιου του πρωταγωνιστή- των κρίσιμων γεγονότων μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολιτευτικής ελληνικής ιστορίας.

Στα έντεκα κεφάλαιά του ο συγγραφέας περιγράφει και αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα, αλλά και τη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποφεύγει, το αντίθετο μάλιστα, να εξηγήσει και να αποτιμήσει κριτικά και αυτοκριτικά  τις κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή τη πορεία. Ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί και σε όσα συνέβησαν τη περίοδο 2019-2023, τις αιτίες της ήττας καθώς και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την παραίτησή του.

Τέλος, στο βιβλίο καταγράφει την προσωπική του «πυξίδα», την  οραματική του κατάθεση για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας. 

Το βιβλίο αναμένεται  στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg.

Πηγή: skai.gr

