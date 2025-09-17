Στις 15 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά της πρώτης Νέας Δημοκρατίας, από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στη 2η θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, από τη Σία Κοσιώνη. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα 14 με 16 Σεπτεμβρίου, σε δείγμα 1.129 πολιτών.

Η Νέα Δημοκρατία, λίγα 24ωρα μετά τις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, εμφανίζεται στο 29%, έναντι 14% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ.

Τρίτο κόμμα εμφανίζεται η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία διατηρεί ποσοστό άνω του 10% και ακολουθούν Ελληνίκή Λύση, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ.

Στα αξιοσημείωτα, το ποσοστό για είσοδο στη Βουλή, εκτός από τα 6 κόμματα που προαναφέραμε, «πιάνουν» τόσο το ΜέΡΑ 25, όσο και η Φωνή Λογικής.

Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Τσίπρα

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για το κόμμα που εικάζεται ότι θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Οι δύο στους 10 ερωτηθέντες θα ψήφιζαν ή θα κοίταζαν με ενδιαφέρον την ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ένα 12%, δηλώνει ουδέτερο.

Το 58% ωστόσο, παρουσιάζεται αρνητικό στο να ψηφίσει το κόμμα που ίσως να ιδρύσει ο πρώην πρωθυπουργός.

Η αξιολόγηση για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, οι πολίτες εμφανίζονται μοιρασμένοι.

Το 44% θεωρεί πως βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 45% θεωρεί ότι τα μέτρα βρίσκονται σε λανθασμένη κατεύθυνση.

Η παρουσία των αρχηγών στη ΔΕΘ

΄Όσον αφορά στις παρουσίες των αρχηγών των κομμάτων στη ΔΕΘ και ειδικότερα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, συν του Αλέξη Τσίπρα, είχε αρνητικό πρόσημο για όλους.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο καλύτερος εκφραστής της κεντροαριστεράς

Η δημοσκόπηση της Pulse έθεσε και το ερώτημα για τον καλύτερο εκφραστή της κεντροδεξιάς, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη δημιουργία ενός φορέα, που θα περιλαμβάνει όλα τα κόμματα από το κέντρο προς τα αριστερά, ως αντιστάθμισμα στη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας.

Το ενδιαφέρον σκέλος είναι η λίστα με το όνομα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να έχει το προβάδισμα στην εκτίμηση του συνόλου. Στους κεντρώους υπολείπεται του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ στους κεντροαριστερούς ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων.

Πηγή: skai.gr

