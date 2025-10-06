Αλαβάνος για Τσίπρα: «Πρέπει να γονατίσει σε δεσπότη και να ζητήσει συγγνώμη»

Ο Αλέκος Αλαβάνος εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον προσωπικό του διάδοχο, στον άνθρωπο που επέλεξε να στηρίξει για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ τον Οκτώβρη του 2009, Αλέξη Τσίπρα, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του πρώην πρωθυπουργού από τη βουλευτική του ιδιότητα.

Μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού υποστήριξε ότι ο Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά, την Κεντροαριστερά ή το Κέντρο. Εστίασε μάλιστα την κριτική του στο γεγονός ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τα μνημόνια που οδήγησαν τη χώρα σε πολύ δύσκολη θέση, σε μια καθοδική πορεία».

Αφού κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Αλαβάνος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άνθρωποι τέτοιοι θα έπρεπε να γονατίσουν μπροστά σε ένα δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για όσα έκαναν σε βάρος της Ελλάδας».

Συνεχίζοντας στον ίδιο καυστικό τόνο, υπογράμμισε ότι «σήμερα προσπαθούν να εμφανιστούν ως σωτήρες της χώρας, παρουσιάζοντας μάλιστα την παραίτησή τους σαν μεγάλη θυσία, αλλά η σημερινή κατάσταση είναι αποτέλεσμα αμαρτίας τους.

Σε απάντηση στη σημείωση του δημοσιογράφου ότι ίσως είναι υπερβολικά αυστηρός με τον Τσίπρα, ο Αλαβάνος τόνισε ότι σε περιπτώσεις όπως τα μνημόνια, οι πολιτικοί «θα έπρεπε να ζητήσουν συγγνώμη από τον λαό και την πατρίδα και όχι να παίζουν παιχνίδια για το ποιος θα ανέβει σε ψηλότερη καρέκλα».

Οξύς ήταν και για τον σημερινό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, λέγοντας ότι η παρουσία του δεν προσφέρει κάτι διαφορετικό και εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της ηγεσίας, χωρίς να παρέχει εναλλακτική λύση.

Σκιαγραφώντας το σημερινό πολιτικό τοπίο, ο Αλαβάνος επισήμανε ότι δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική ή ολοκληρωμένο πρόγραμμα στη Βουλή που να δίνει ώθηση στη χώρα. Ξεχώρισε όμως τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως διακριτή παρουσία, επισημαίνοντας ότι διαθέτει δυναμική, αλλά θα πρέπει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης.

