Ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Σαρακιώτης

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την ανεξαρτητοποίηση του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε πριν από λίγο ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα.

«Τα όσα έλαβαν χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι γνωστά σε όλους, αλλά δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν. Δεν συναίνεσα σε όλα αυτά, δεν σιώπησα, έκρουσα τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά δεν εισακούστηκα. Δεν μπορώ να υποκρίνομαι ότι συνεχίζουμε όπως είμαστε, δεν συνέβη τίποτα και προχωράμε παρακάτω. Δεν μπορούν να ξεχαστούν τα πάντα. Το τραύμα αυτή τη στιγμή είναι και νωπό αλλά και βαθύ» δήλωσε στο περιστύλιο, υπογραμμίζοντας πως θα παραμείνει, για την ώρα, στα έδρανα των ανεξάρτητων.

«Σε ό,τι με αφορά, από τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή Φθιώτιδας, θα συνεχίσω να τιμώ την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου αναδεικνύοντας καθημερινά τα προβλήματα και τις αγωνίες τους» τόνισε ο ίδιος, αποφεύγοντας να απαντήσει αν θα προσχωρήσει στο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη.

Πάντως, ο βουλευτής Φθιώτιδας συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες δήλωσε «ανακουφισμένος» μετά την ανεξαρτητοποίησή του.

Σημειώνεται πως πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει 28 βουλευτές, έναντι 31 του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο αριθμός των ανεξαρτήτων έχει εκτοξευτεί στους 22.

Προηγήθηκαν οι αποχωρήσεις από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ της Θεοδώρας Τζάκρη, της Γιώτας Πούλου, του Αλέξανδρου Αυλωνίτη, της Κυριακής Μάλαμα, της Ραλλίας Χρηστίδου, του Πέτρου Παππά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.