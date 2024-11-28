Σαρακιώτης: Από σήμερα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής

«Από σήμερα θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, δεν μπορώ να υποκρίνομαι ότι είμαι καλά στον ΣΥΡΙΖΑ» δήλωσε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Γιάννης Σαρακιώτης, ανακοινώνοντας ότι μετά το τέλος της εκπομπής θα κάνει όλες τις διαδικασίες για την έξοδο του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την ανεξαρτητοποίηση του.

Όπως επισήμανε, «δεν μπορώ να αντιληφθώ το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα βουλευτές μάς πυροβολούσαν τα πόδια μας και έκλειναν το σπίτι μας».

Ο Γιάννης Σαρακιώτης προσέθεσε ότι «αυτό που με οδηγεί εκτός ΣΥΡΙΖΑ είναι και η ασέβεια προς τους πολίτες. Δεν μπορεί επί 8 μήνες να ασχολείσαι με τα εσωκομματικά σου και τώρα να λες πατάω ένα pause σε αυτά και θα ασχοληθώ με τα προβλήματα της κοινωνίας. Εγώ δεν έπαψα να ασχολούμαι με τα κοινωνικά προβλήματα».

«Μετά από 10 χρόνια, αυτό που έχει σημασία πλέον είναι να είμαι καλά στον ρόλο μου για τον λαό της Φθιώτιδας. Ξεκίνησα να ασχολούμαι πιο ενεργά με την πολιτική έχοντας και επάγγελμα και ιδιότητα, προτεραιότητα μου είναι να είμαι καλά στον ρόλο μου, ο καθένας βάζει και τις προτεραιότητες του. Είμαι 41 ετών και ακόμη δεν έχω κάνει οικογένεια. Θα συνεχίσω όπως πιστεύω και αν δεν συνεχίζω στην πολιτική, δεν θα γίνει και τίποτα», είπε ο βουλευτής Φθιώτιδας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.