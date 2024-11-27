Σαρακιώτης: Φεύγω από τον ΣΥΡΙΖΑ, η απόφαση είναι οριστική και αμετάκλητη

Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε το βράδυ της Τετάρτης, ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΕΝΑ», ανέφερε ότι η απόφασή του είναι οριστική και αμετάκλητη, σημειώνοντας πως θα καταθέσει τη σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής το πρωί.

Μάλιστα, σημείωσε πως πρόθεσή του είναι να κρατήσει την έδρα του.

«Αύριο θα δηλώσω στον Πρόεδρο της Βουλής οτι ανεξαρτητοποιούμαι, ήταν μία πολύ δύσκολη απόφαση. Δεν μπορώ να υπηρετήσω αυτά που υπηρετούσα μετά από οσα έγινα στο συνέδριο του κόμματος», είπε.

Πρόσθεσε δε τα φαινόμενα εσωκομματικής διαμάχης και η εστίαση σε ζητήματα που δεν εξυπηρετούν την κοινωνία αποτέλεσαν τον κύριο λόγο της ανεξαρτητοποίησής του.

Γνωστοποίησε ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής, χωρίς πρόθεση ένταξης σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα.

Όμως, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επανένταξής του σε κάποιο κόμμα στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και με σεβασμό στις αρχές του.

Σημειώνεται πως με την αποχώρηση Σαρακιώτη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει πλέον με 28 βουλευτές, τρεις λιγότερους από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το οποίο με 31, αποτελεί πλέον την Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.