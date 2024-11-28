H Τουρκία ανατρέπει τα σχέδια για την αεροπορία της, άκυρος ο εκσυγχρονισμός των 79 F-16 μειώνοντας τον προϋπολογισμό από τα 20 δισ. δολάρια στα 6,5-7 δισ. δολάρια.

Ο στόχος της Τουρκίας είναι να αποκτήσει 40 F-16 VIPER και 40 Eurofighter, ενώ υπάρχει και νέο αίτημα για την προμήθεια 40 F-35.

Τουρκική αντιπολίτευση: «Η Ελλάδα ανανεώνει την πολεμική της αεροπορία»

Η Ελλάδα προσθέτει F-16 Viper, Rafale, και F-35, σχολιάζει η τουρκική αντιπολίτευση.

«Μήπως εγκαταλείψαμε τον εκσυγχρονισμό των F-16 VIPER καθώς έπρεπε να πάρουμε την άδεια των ΗΠΑ για ελεύθερο εκσυγχρονισμό;»

«Μήπως ο Τραμπ και το Ισραήλ δεν θα μας δώσουν ποτέ τα F-35;»

Ο Γιανκί Μπαγτζιόγλου, αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, δήλωσε: «Καθώς το Ισραήλ ενισχύει τα αποθέματά του με σύγχρονα αεροσκάφη, όπως τα F-35 και F-15, η Ελλάδα ανανεώνει την πολεμική της αεροπορία με τον εκσυγχρονισμό των F-16V και την αγορά Rafale, ενώ προσπαθεί να προσθέσει και τα F-35 στο δυναμικό της.

Μήπως ο λόγος που εγκαταλείψαμε τα 79 κιτ εκσυγχρονισμού είναι επειδή χρειαζόμαστε άδεια από τις ΗΠΑ για ελεύθερο εκσυγχρονισμό; Ενώ είναι πασιφανείς οι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις και είναι γνωστή η στάση του Τραμπ και του υπουργικού συμβουλίου του υπέρ του Ισραήλ, είναι δυνατόν να δοθούν F-35 στην Τουρκία, η οποία έχει ανακοινώσει σε ανώτατο επίπεδο ότι αναμένει επίθεση από το Ισραήλ;».

Πηγή: skai.gr

