Το κυβερνητικό σχέδιο για την εγκατάσταση καμερών τροχαίας, αστυνόμευσης και ασφάλειας των πολιτών παρουσίασαν το πρωί της Πέμπτης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Στόχος οι νέες «έξυπνες» κάμερες να τεθούν σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2025. Όπως εξήγησαν οι υπουργοί, οι κάμερες θα καταγράφουν παραβάσεις, όπως:

την υπέρβαση ορίου ταχύτητας,

την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

την παράνομη χρήση ΛΕΑ,

την οδηγήση οχήματος χωρίς ασφάλιση,

την κυκλοφορία οχήματος χωρίς έγκυρο δελτίο ΚΤΕΟ,

την παράβαση διάβασης πεζών,

τη μη χρήση κράνους και μη χρήση ζώνης.

Στη συνέχεια οι κλήσεις θα βεβαιώνονται από την τροχαία και θα αποστέλλονται στις θυρίδες των πολιτών στο gov.gr ενώ ψηφιακά θα μπορεί να γίνεται και η πληρωμή αλλά και οι τυχόν ενστάσεις.

Ειδικότερα, πρόκειται για 388 υπερσύγχρονες κάμερες παρακολούθησης της παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη, με στόχο τη δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών που προκαλούνται που θα προμηθευτεί η περιφέρεια Αττικής με σύμβαση που υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες και η κυβέρνηση θα προσθέσει άλλες 1.000 κάμερες στην Αθήνα αλλά και σε άλλα σημεία που υπέδειξε η ΕΛΑΣ.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το υλικό θα αποστέλλεται αυτομάτως, σε κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων, ενώ για να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μόνο το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες.

Αποκλειστική πρόσβαση θα έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές στους παραβάτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

«Φιλοδοξούμε να λειτουργήσει προληπτικά, να αποτρέπει παραβάσεις, να βοηθάει για άμεσες παρεμβάσεις και ένα χρήσιμο εργαλείο στη διαλεύκανση υποθέσεων» είπε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος συντόνισε την παρουσίαση.

Σταϊκούρας: «Άμεση προτεραιότητα η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας»

Αρχικά, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας επεσήμανε ότι την προηγούμενη δεκαετία η Ελλάδα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των θυμάτων από τροχαία λόγω των σύχρονων αυτοκινητοδρόμων. «Όμως αυτό δεν είναι αρκετό, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των οχημάτων στους δρόμους και η Ελλάδα παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά ατυχημάτων με δίκυκλα και τετράτροχα».

Όπως ανέφερε, το υπουργείο Υποδομών έχει ως άμεση προτεραιότητα την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

«Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο του ΚΟΚ ώστε να εναρμονίζεται με την επικινδυνότητα των οδικών παραβάσεων». Δρομολογείται, επίσης, η ψηφιακή καταγραφή των παραβάσεων και η αποτελεσματικότερη διαδικασία είσπραξης

Ανακοίνωσε, μάλιστα, νέα Υπηρεσιά Οδικών Τελών Οδικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει, επίσης, την αποστολή στην ΑΑΔΕ μετά από ορισμένο διάστημα των ληξιπρόθεσμων προστίμών για την εφαρμογή του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα ηλεκτρονικά θα γίνεται η διαχείριση και των προστίμων

Οι παραβάσεις που θα βεβαιώνονται ψηφιακά είναι:

«Όλοι συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια και οφείλουμε να επιτελέσουμε το μέρος του έργου και της ευθύνης που μας αναλογεί, προκειμένου να ενισχύσουμε το επίπεδο της ασφάλειας στη χώρα μας. Ίσως το κοινό ευρωπαϊκό όραμα για μηδενικό αριθμό θυμάτων από τα τροχαία μέχρι το 2050, να μοιάζει ουτοπικό, αλλά όσο εργαζόμαστε μεθοδικά και συντονισμένα με αυτό το όραμα, κάθε ζωή θα κερδίζεται είναι ανεκτίμητη».

Χρυσοχοΐδης: «Κάμερες σε όλη την Αττική και σύντομα πρόταση και για Θεσσαλονίκη»

«Οι κάμερες θα μπουν σε όλο το λεκανοπέδιο και σύντομα θα υπάρξει πρόταση για εγκατάσταση καμερών στη Θεσαλονίκη, αποκάλυψε στη συνέχεια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Τα κρίτηρα τοποθέτησης είναι:

- η κυκλοφορία των οχημάτων και η καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική ώστε το κέντρο διαχείρισης να προβαίνει σε δραστηριότητες που θα βοηθούν για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας

- τα κρισιμα σημεία για να εντοπίζονται εγκληματικές πράξεις για να γίνεται διαλεύκανσή τους

«Από την πρώτη στιγμή που επέστρεψα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στόχος ήταν η ενίσχυση των δυνάμεων της Τροχαίας. Έχει γίνει μια προσπάθεια, προσφάτως μπήκαν 200 αστυνομικοί στην Τροχαία, έγινε η καλύτερη επιλογή των διοικητών τμημάτων τροχαίας, καθημερινά χρησιμοποιούνται δίκυκλα που προστέθηκαν στη διαχείριση της κυκλοφορίας για ευελιξία, αξιοποιούνται κάθε μέρα drones, έχει εμπλακεί η ΔΙΑΣ και η Άμεση Δράση και έχουν αυξηθεί τα σημεία ελέγχου» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, υπάρχει αύξηση πάνω από 70% στις παραβάσεις και κυρώσεις: «Φέτος έχουμε 326.000 ενώ πέρσι είχαμε 193.000».

«Τo 2024 ήταν χρονιά καταλύτης για την τροχαία από το 2006. Ωστόσο ο ανθρώπινος παράγοντας δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο της παραβατικής συμπεριφοράς. Η λυση είναι η έξυπνη αστυνόμευση, η χρήση νέων τεχνολογικών μέσων όπως οι κάμερες κυκλοφορίας».

«Η λύση είναι η έξυπνη αστυνόμευση, η χρήση της τεχνολογίας, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών μέσων, όπως είναι οι κάμερες κυκλοφορίας και μια σειρά άλλες εφαρμογές, έτσι ώστε όλοι μαζί η ελληνική κοινωνία, η διοίκηση να μπορέσουμε να μειώσουμε κατά το δυνατόν περισσότερο αυτό το τεράστιο ζήτημα της απώλειας ανθρώπινης ζωής και μάλιστα νέων ανθρώπων που θρηνούμε κάθε μέρα στους δρόμους μας». κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Χαρδαλιάς: «Οι έξυπνες κάμερες θα λειτουργούν όλο το 24ωρο - Θα καταγράφονται οι παραβάτες του ερυθρού σηματοδότη σε πρώτη φάση»

Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε από την πλευρά του πως «το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, γενικότερα τα ζητήματα που αφορούν στην αστική κινητικότητα αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για όλους εμάς. Πόσω μάλλον που στην Περιφέρεια Αττικής καλούμεθα να συντηρήσουμε συνολικά 1.733 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Επαναλαμβάνω τον αριθμό αυτό 1.733 χιλιόμετρα, όση σχεδόν είναι η χιλιομετρική απόσταση από την Αθήνα μέχρι την Οδησσό. Άρα 1.733 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, 108 γέφυρες, 49 υπόγειες διαβάσεις όλο το λεκανοπέδιο».

Οι νέες έξυπνες κάμερες θα λειτουργούν όλα το 24ωρο, θα λειτουργούν και με χαμηλό φωτισμό και θα τοποθετηθούν σε 100 κομβικά σημεία κατόπιν υποδείξεων της τροχαίας» όπως ανέφερε για τις 388 κάμερες τις οποίες θα προμηθευτεί η Περιφέρεια Αττικής.

«Είναι νομίζω αντιληπτό το δύσκολο του εγχειρήματος μας. Ως εκ τούτου, οι νέες έξυπνες κάμερες έρχονται να συνδράμουν. Θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ακόμα και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Θα τοποθετηθούν σε 100 κομβικά σημεία σε όλο το λεκανοπέδιο, κατόπιν υπόδειξης των αρμόδιων υπηρεσιών της Τροχαίας Αττικής και φιλοδοξούν να μετριάσουν ή ακόμα καλύτερα να ανατρέψουν την αρνητική πραγματικότητα που βλέπουμε να επικρατεί στους δρόμους» προσέθεσε ο κ. Χαρδαλιάς.

«Με τη λειτουργία τους θα καταγράφονται οι παραβάτες του ερυθρού σηματοδότη σε πρώτη φάση, αποσκοπώντας όχι μόνο στην άμεση καταστολή αυτής της ιδιαίτερα επικίνδυνης παράβασης, αλλά και στην πρόληψη μέσω της αποτροπής».

«Όταν οι οδηγοί γνωρίζουν ότι οι παραβάσεις τους καταγράφονται, θα είναι πολύ πιθανότερο να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Κυρίες και κύριοι, όπως επεσήμανα και κατά την υπογραφή της σύμβασης, στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, πριν από λίγες ημέρες, με την εγκατάσταση των έξυπνων 388 καμερών δεν στοχεύουμε στην επιβολή προστίμων αλλά στη δημιουργία ενός ασφαλούς οδικού δικτύου, προλαμβάνοντας επικίνδυνες παραβάσεις που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο οδηγούς επιβάτες και πεζούς, ιδίως εντός του αστικού ιστού» σημείωσε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Παπαστεργίου: «Αυτές οι παραβιάσεις θα καταγράφονται»

Τέλος, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ξεκίνησε από την παρουσίαση του υφιστάμενου πλαισίου που έχει ως αποτέλεσμα η πληρωμή μιας τροχονομικής παράβασης να γίνεται έως και μετά από 10 χρόνια ενώ, όπως είπε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και με τα οχήματα με ξένες πινακίδες και τα ενοικιαζόμενα οχήματα.

Σήμερα έχουμε 12 κάμερες σταθερής ταχύτητας από τον ΟΑΣΑ και 17 στην Αττική Οδό. Οι κάμερες θα καταγράφουν όριο ταχύτητας, παράβαση ερυθρού σηματοδότη, παράβαση διάβασης πεζών, μη τήρηση χρήσης κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης, καθώς και έλεγχο ΚΤΕΟ.

Ο ανάδοχος δεν θα πληρώνεται με βάση των καμερών που εγκατέστησε αλλά με βάση τον αριθμό αυτών που δουλεύουν. Ο διαγωνισμός θα βγει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2025

Επιπλέον, ο υπουργός ενημέρωσε ότι η διαγωνιστική διαδικασία για τις κάμερες θα είναι με παραχώρηση για μία δεκαετία. «Στην ουσία ζητάμε από τους αναδόχους να προμηθευτούν τις κάμερες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων θα προδιαγράφονται στα τεύχη στα οποία σήμερα επεξεργαζόμαστε, αλλά θα έχουν και τη συντήρηση και λειτουργία. Ο ανάδοχος δεν θα πληρώνεται με τον αριθμό των καμερών που απλά έβαλε, αλλά με τον αριθμό των καμερών οι οποίες δουλεύουν και αυτό γιατί δεν θα μπορούσε να είναι δουλειά της Τροχαίας το να τρέχει και να συντηρεί κάμερες. Αυτό θα είναι η δουλειά του αναδόχου. Ο διαγωνισμός θα βγει μέχρι το τέλος Γενάρη του 2025».

Αναφερθείς στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, επεσήμανε ότι σκοπός είναι να γίνει κατανοητό ότι όλο το σύστημα μπαίνει για να λειτουργήσει άμεσα και ο πολίτης να γνωρίζει αν έχει κάνει κάποια παραβίαση κάποιου όρου του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή όχι.

«Ο σκοπός μας είναι λοιπόν με τη δημιουργία, με την εφαρμογή του συστήματος την ώρα που κάνεις κάποια παράβαση, παραδείγματος χάριν περνάς με κόκκινο να σου έρχεται SMS στο κινητό που είναι δηλωμένο στο μητρώο επικοινωνίας, το οποίο θα λέει ότι ελέγχεσαι για την τάδε παράβαση. Γιατί ελέγχεται; Διότι οι παραβάσεις θα πρέπει να βεβαιώνονται από αστυνομικά όργανα. Την ώρα λοιπόν που αυτό συμβαίνει στο πληροφοριακό σύστημα θα γίνεται μία εγγραφή με όλο το ανάλογο υλικό, φωτογραφίες και βίντεο».

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου είπε ότι «η κλήση θα πηγαίνει στη θυρίδα του πολίτη. Μάλιστα μέχρι τέλος του χρόνου στο wallet θα μπει σε εμφανές σημείο και η θυρίδα μας. Αυτή την οποία έχουμε ούτως ή άλλως και υπάρχει ήδη νομοθετημένη».

«Ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να δει στοιχεία της παράβασης που έχει κάνει. Μπορεί να αμφισβητήσει ότι δεν ήταν αυτός ή δεν θεωρεί ότι δεν πέρασε με κόκκινο, να κάνει ηλεκτρονικά την ένσταση. Άρα και εδώ ερχόμαστε να απαλλάξουμε την αστυνομία, την τροχαία από όλο αυτό τον φόρτο του να υπάρχουν άνθρωποι και τους πολίτες βέβαια, οι οποίοι περιμένουν στους διαδρόμους για να δούνε τους αξιωματικούς και να θέσουν τις ενστάσεις τους. Και βέβαια να μπορούν αν θέλουν να κάνουν και μία επαφή με τον αξιωματικό ή με υπεύθυνο άνθρωπο της Τροχαίας. Και αυτό μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να μην μετακινηθεί».

