Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε - Ενωμένο θα νικήσει τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη

« Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε και ενωμένο θα νικήσει τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης υπό τις επευφημίες των υποστηρικτών του στην κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση στην πλατεία της Παλιάς Βουλής. Μιλώντας σε δεκάδες κομματικά στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ, ο νυν πρόεδρος και εκ νέου υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος μίλησε σε ενωτικούς τόνους και απέφυγε τις αιχμές και τις επιθέσεις εναντίον των υπολοίπων συνυποψηφίων.

Κάλεσε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν δυναμικά στην ψηφοφορία της Κυριακής και περιέγραψε το όραμά του για μια σύγχρονη δημοκρατική, προοδευτική παράταξη η οποία θα συνεχίσει τις νίκες κατά της κυβέρνησης.

« Στις 6 και 13 Οκτωβρίου κρίνεται το ήθος, το ύφος και ο προσανατολισμός της επόμενης κυβέρνησης που θα είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: « Το ερώτημα πια δεν είναι με ποιόν θα κυβερνήσετε, αλλά πότε θα κυβερνήσετε».

Ο κ. Ανδρουλάκης κάνοντας τον απολογισμό των δυόμιση χρόνων στην ηγεσία του κόμματος επισήμανε τις πολιτικές επιτυχίες που κατάφερε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση με την πρόταση μομφής, την τεκμηριωμένη αντιπολίτευση για την ακρίβεια, την προάσπιση των θεσμών και τα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας.

Ειδικότερη αναφορά έκανε στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής όπου σχολιάζοντας την πολιτική της κυβέρνησης για ήρεμα νερά με την Τουρκία άσκησε δριμεία κριτική . « Είναι ήρεμα νερά , κ. Μητσοτάκη ότι η Αγιά Σοφιά έγινε τζαμί, η «γαλάζια πατρίδα» μπήκε στα σχολικά βιβλία της Τουρκίας και η προκλητικότητά της στην Κάσο; Και δεν αντιδράσατε;», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι «η χώρα χρειάζεται ισχυρή, στιβαρή και πατριωτική εξωτερική πολιτική».

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε από τα στελέχη και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ να στηρίξουν την υποψηφιότητά του. «Μαζί θα νικήσουμε, μαζί θα προχωρήσουμε », τόνισε χειροκροτούμενος.

Πηγή: skai.gr

