Κικίλιας: Αντιμετωπίστηκαν όλες οι φωτιές στην Ηλεία

Αντιμετωπίστηκαν όλες οι φωτιές που ξέσπασαν στο νομό Ηλείας, ύστερα από την «τεράστια και άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο "Χ" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ενώ προσθέτει ότι εννέα διαφορετικές πυρκαγιές ξέσπασαν στο νομό Ηλείας μέσα σε ελάχιστες ώρες και με ριπές ανέμων 6-7 μποφόρ.

Ειδικότερα ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει:

«Με ριπές ανέμων 6-7 μποφόρ, μέσα σε ελάχιστες ώρες ξέσπασαν 9 (!) διαφορετικές πυρκαγιές στο νομό Ηλείας. Με τεράστια και άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων όλες οι φωτιές αντιμετωπίστηκαν. Ειδικά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Γεράκι Αμαλιάδας, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας έδωσαν σκληρή μάχη, ενώ ένας πυροσβέστης μας από την 6η Ομάδα Δασοκομάντος, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Εύχομαι ολόψυχα περαστικά και ευχαριστώ όλες τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος για το επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση που επιδεικνύουν. Όσον αφορά τα αίτια των πυρκαγιών έχει επιληφθεί η ΔΑΕΕ, κλιμάκιο της οποίας ήδη έχει μεταβεί στην Ηλεία».

