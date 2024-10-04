Τις προτιμήσεις των πολιτών για την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τα ποσοστά των κομμάτων τη συγκεκριμένη περίοδο, καταγράφει η μεγάλη δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται στην 3η θέση, με το ΚΚΕ και την Ελληνική Λύση να ακολουθούν.

Η επικαιρότητα, ωστόσο, φέρνει στην επίφάνεια τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, καθώς την Κυριακή διεξάγεται ο πρώτος γύρος για την ανάδειξη προέδρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη μάχη για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να διατηρεί το προβάδισμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος δείχνει να έχει εξασφαλισμένη την πρώτη θέση και το ένα «εισιτήριο» για τον 2ο γύρο, ενώ για τη 2η θέση, θα «κονταροχτυπηθούν», σχεδόν με ίδια ποσοστά η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Δούκας.

Πόσο επηρέασε τους ψηφοφόρους το debate του ΠΑΣΟΚ

Όσον αφορά στο debate των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ και το ποσοστό στο οποίο επηρέασε τους ψηφοφόρους, ελάχιστοι ήταν εκείνοι που δήλωσαν ότι άλλαξαν την επιλογή τους.

Κασσελάκης για... πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ

Όσον αφορά στις επικείμενες εκλογές για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, παρ' ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης των υποψηφιοτήτων, οι ψηφοφόροι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δείχνουν να... επιμένουν στον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος προηγείται με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο.

Μεγάλη δυσαρέσκεια φαίνεται και για τις τελευταίες εξελίξεις στην Κουμουνδούρου, καθώς μόλις το 11% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει καλύτερο μέλλον.

Πρόθεση ψήφου: Πρωτιά ΝΔ, τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με σημαντική διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο «καθιερώνεται» στη δεύτερη -δημοσκοπικά- θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στην 3η θέση και ακολουθούν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση Ποσοστό... εισόδου στη Βουλή συγκεντρώνει η Φωνή Λογικής, με την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί με ελάχιστη διαφορά. Στο όριο του 3% βρίσκονται ΝΙΚΗ και ΜέΡΑ 25.

