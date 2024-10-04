Βουλή: Κατατέθηκε ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Κατατέθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το σχέδιο νόμου «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». Το σχέδιο νόμου αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ως προς το συνολικό του περιεχόμενο (πεδίο εφαρμογής, φορολογητέες πράξεις και τόπος πραγματοποίησής τους, γένεση φορολογικής υποχρέωσης, φορολογητέα αξία-βάση επιβολής του φόρου και υπολογισμός του, απαλλαγές, έκπτωση και επιστροφή του φόρου, υπόχρεοι και νομικές υποχρεώσεις αυτών, ειδικά καθεστώτα κ.λπ.).

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση το σχέδιο Κώδικα στοχεύει στην επικαιροποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας του ρυθμιστικού πλαισίου για τον ΦΠΑ, κατά τρόπο ώστε η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να διενεργείται σε νομοθετικό περιβάλλον ασφαλές, προς διευκόλυνση τόσο των εφαρμοστών και ερμηνευτών του νόμου (Διοίκηση και Δικαστήρια) όσο και των φορολογούμενων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ο εν λόγω Κώδικας αποτελεί κωδικοποίηση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων διατάξεων που διέπουν τον ΦΠΑ, χωρίς να επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές επί αυτών.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλούνται πρόσθετε δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.