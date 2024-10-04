Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συλλυπητήρια YΠΕΞ στις οικογένειες των θυμάτων των πλημμυρών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Συλλυπητήρια του Υπ.Εξ. στις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Συλλυπητήρια YΠΕΞ σε οικογένειες των θυμάτων των πλημμυρών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το Υπουργείο Εξωτερικων εξέφρασε με σχετική ανακοίνωση τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη Βοσνία-Ερζεγοβινη. Σε ανάρτηση στο «Χ» επισημαίνει το Υπ. Εξ.:

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτή την καταστροφή.

#Greece στέκεται αλληλέγγυα w/ #BiH .»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΥΠΕΞ Βοσνία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark