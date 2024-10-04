Συλλυπητήρια YΠΕΞ σε οικογένειες των θυμάτων των πλημμυρών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το Υπουργείο Εξωτερικων εξέφρασε με σχετική ανακοίνωση τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη Βοσνία-Ερζεγοβινη. Σε ανάρτηση στο «Χ» επισημαίνει το Υπ. Εξ.:

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από αυτή την καταστροφή.

#Greece στέκεται αλληλέγγυα w/ #BiH .»

We extend our sincere condolences to the families & loved ones of the victims of the devastating floods that hit Bosnia and Herzegovina.

Our thoughts are with all those affected by this disaster. #Greece stands in solidarity w/#BiH. pic.twitter.com/AwnECI2FTb — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 4, 2024

Πηγή: skai.gr

