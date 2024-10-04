Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου ψηφίζουν τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ για τη νέα ηγεσία, με τον δήμαρχο Αθηναίων και υποψήφιο για την προεδρία του κόμματος, Χάρη Δούκα, να είναι προσκεκλημένος στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» το πρωί της Παρασκευής.

Αρχικά, μιλώντας για το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ έχει γίνει δεκανίκι της ΝΔ, ο κ. Δούκας τόνισε πως σέβεται απόλυτα τον Γιώργο Παπανδρέου που σαν πρωθυπουργός «πήρε αποφάσεις σε πολύ κρίσιμες στιγμές με μεγάλες αλλαγές, κρατώντας όρθια τη χώρα, όπως επίσης σέβομαι και τον πρόεδρο τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, ο οποίος έβαλε μεγάλη πλάτη για τη χώρα».

«Πιστεύω όμως ακράδαντα ότι αυτή που οδηγεί ξανά τη χώρα στον τοίχο είναι η κυβέρνηση της ΝΔ. Και επειδή οι εκλογές δεν είναι "Kinder Έκπληξη", σε ό,τι με αφορά λέω ξεκάθαρα ότι αποκλείω κάθε συνεργασία με τη ΝΔ. Δεν θα γίνουμε δεκανίκι της ΝΔ, γιατί οδηγεί τη χώρα σε νέα χρεοκοπία. Περιμένω κι από τους συνυποψηφίους μου να πουν καθαρά αν το αποκλείουν ή όχι», συμπλήρωσε.

«Καλοδεχούμενοι οι πολίτες που θέλουν να έρθουν ως στρατιώτες κι όχι ως στρατηγοί»

Ως προς το κατά πόσο το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση δικής του εκλογής, ο κ. Δούκας ανέφερε πως «όσοι μας πρόδωσαν για την καρέκλα και μας λοιδώρησαν στο παρελθόν, δεν έχουν καμία θέση ανάμεσά μας και δεν θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτιά μας. Όμως όλοι οι προοδευτικοί και δημοκράτες, ό,τι κι αν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές, οι οποίοι πιστεύουν στη Δημοκρατία , στη Δικαιοσύνη και στη Διαφάνεια , καλώς να έρθουν. Ως στρατιώτες όμως κι όχι ως στρατηγοί για να ξεπλύνουν αμαρτίες».

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για το αν θα παραμείνει και θα είναι υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές, σε περίπτωση που χάσει τη μάχη της ηγεσίας, απάντησε πως ο ίδιος παραμένει στρατιώτης της παράταξης στην πρώτη γραμμή, ενώ αναφορικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σημείωσε:

«Το κρίσιμο δεν είναι ποιος θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλάζοντάς τον με κάποιον άλλον διαχειριστή της εξουσίας, αλλά το ζήτημα είναι πώς θα αλλάξεις το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας, ώστε να αποτινάξουμε εδραιωμένα συμφέροντα που μας κρατάνε χαμηλά. Επομένως, το πρόβλημα είναι κατεύθυνσης κι όχι προσώπου. Άλλωστε, στην κοινωνία χάνει ο Μητσοτάκης, εκεί πρέπει να κερδίσουμε».

«Πρόδωσα τον Ανδρουλάκη επειδή κέρδισα στην Αθήνα;»

Παράλληλα, όταν ρωτήθηκε για το αν νιώθει ότι πρόδωσε την εμπιστοσύνη του Νίκου Ανδρουλάκη που κατεβαίνει εναντίον του, αναρωτήθηκε γιατί τον πρόδωσε. «Εκείνος μου είπε τελευταία στιγμή να κατέβω και είπα "πάμε δυνατά" και κερδίσαμε την Αθήνα; Άλλοι κρύφτηκαν εκείνη την περίοδο και μάλιστα έγραφαν "ο Χάρης δεν ενώνει"».

Την ίδια στιγμή επέμεινε ότι οι συγκρούσεις πρέπει να είναι πολιτικές κι όχι τοξικές και διχαστικές, διαβεβαιώνοντας ότι εφόσον κερδίσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, θα καλέσει την επόμενη μέρα όλους τους συνυποψηφίους για να συναποφασίσουν τις άμεσες δράσεις και παρεμβάσεις απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Τέλος, ως προς την προσέλευση του κόσμου την Κυριακή, εκτίμησε πως θα αποτελεί μεγάλη επιτυχία οποιοσδήποτε αριθμός ανω των 270.000, επισημαίνοντας ότι το 13% είναι ένα «φοβικό ΠΑΣΟΚ βούτυρο στον Μητσοτάκη».

