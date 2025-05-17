Ανδρουλάκης: Τη Δευτέρα κατατίθεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής για τα Τέμπη

Για ευθύνες του υπουργείου Πολιτισμού για την κατάρρευση στην Κνωσό αντίγραφου ψηφιδωτού από την εποχή της ανασκαφικής έρευνας του Άρθουρ Έβανς στις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς και για το διαφημιστικό drone show πάνω από την Ακρόπολη, μίλησε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του, βάζοντας στο στόχαστρο την Λίνα Μενδώνη. Παράλληλα, ανέφερε πως τη Δευτέρα το κόμμα θα καταθέσει αίτημα για σύσταση προανακριτικής για τα Τέμπη, που βάζει στο κάδρο πολιτικά πρόσωπα.

Αρχικά, μιλώντας στο OPEN ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Το υπουργείο Πολιτισμού είναι υπόλογο και στις δύο περιπτώσεις. Διότι στη μία περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεις τον σεβασμό στο μνημείο της Ακρόπολης και στην άλλη περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεις ότι η Κνωσός, που είναι από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, θα συντηρείται και δεν θα είναι σε αυτή την κατάσταση που εκθέτει διεθνώς τη χώρα» και επέμεινε συνολικότερα:

«Είναι κυβέρνηση περιορισμένης ευθύνης. Όποτε συμβαίνει κάτι, φταίνε οι υφιστάμενοι ή οποιοσδήποτε άλλος. Ουδέποτε αναλαμβάνουν την ευθύνη».

«Καλό είναι να θυμόμαστε ότι σε ανάλογες περιπτώσεις ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευση, ζητούσε συνεχώς παραιτήσεις. Να τα θυμόμαστε όλα. Προσωπικά, λέω το εξής: Πρέπει η υπουργός να αναλάβει την ευθύνη. Είναι αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί στην Κνωσό και πρέπει το υπουργείο να εξηγήσει για ποιο λόγο συνέβη και, μάλιστα, σε μια περίοδο όπου καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται το μνημείο για να δουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Πρέπει λοιπόν να απολογηθεί η υπουργός, άμεσα επισήμανε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι η κατάθεση του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής θα κατατεθεί τη Δευτέρα και ως προς το νομικό σκεπτικό της σημείωσε: «Υπήρχε ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου για την επικινδυνότητα του δικτύου και τα ζητήματα ασφάλειας που υπήρχαν. Και επέτρεψε χιλιάδες άνθρωποι να χρησιμοποιούν τη γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα. Άρα, η κατάσταση που επέτρεψαν να υπάρχει, οδήγησε στην τραγωδία, άρα και στον θάνατο των ανθρώπων. Αυτή είναι η συλλογιστική μας και βάσει αυτής θα καταθέσουμε προανακριτική για τα πολιτικά πρόσωπα».

Επίσης, απάντησε στον κυβερνητικό ισχυρισμό περί μη συγκάλυψης: «Επειδή ακούω συνεχώς να αναρωτιούνται τα κυβερνητικά στελέχη στα πάνελ: “γιατί μας κατηγορούν για συγκάλυψη;”. Θέτω ένα απλό ερώτημα: Όταν έρχεται μια δικογραφία από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και αναφέρει ότι πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες του υπουργού για τη σύμβαση 717 και η κυβέρνηση ψηφίζει αρνητικά, αυτό είναι συγκάλυψη; Ναι ή όχι;».

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την επικοινωνιακή επίθεση των τελευταίων ημερών εκ μέρους της κυβέρνησης «αδιανόητη με 57 νεκρούς. Τέτοιος κυνισμός. Είναι απαράδεκτη η πολιτική τους συμπεριφορά, είναι ανήθικη».

«Το επίσημο κρατικό πόρισμα δεν το συνέταξα εγώ, αλλά ο οργανισμός που ψήφισε και στελέχωσε η Νέα Δημοκρατία. Το "ευαγγέλιο"! Και, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός μου έλεγε στη Βουλή: “θα το αποδεχτείτε όλο, λέξη-λέξη” και με κατήγγειλε γιατί δεν ψηφίσαμε τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Κάναμε πρόταση δυσπιστίας μόνο με τα στοιχεία του κρατικού πορίσματος, του “ευαγγελίου” και μας καταγγέλλει ως λαϊκιστές. Δηλαδή, αποδομούν και επιτίθενται στο κρατικό πόρισμα που έκαναν εκείνοι που διόρισαν! Σήμερα βγαίνει ένα άλλο πόρισμα το οποίο τι λέει; Ότι υπάρχει το ενδεχόμενο η πυρόσφαιρα να προέρχεται από έλαια της μηχανής. Το προηγούμενο έλεγε “δεν δίνω κανένα ενδεχόμενο, άγνωστο καύσιμο” και πανηγυρίζουν» πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα επικριτικά για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας από την κυβέρνηση: «Η άποψη μου είναι ότι αυτό το σύστημα εξουσίας που μας κυβερνά, είναι κυνικό και επικίνδυνο. Η χώρα “ουγγαροποιείται”. Η “ουγγαροποίηση” δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, γίνεται με σταδιακά βήματα ελέγχου της δικαιοσύνης, των media, της κυρίαρχης άποψης.Ένα από τα βασικά στάδια είναι το να καλλιεργείται η εντύπωση ότι δήθεν δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση, άρα τι λέει ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του; “Μας πιάσατε για διαφθορά; Λέμε ψέματα; Έχει καταρρεύσει το ΕΣΥ; Έχει καταρρεύσει η δημόσια παιδεία; Κάνουμε προεδρικά διατάγματα που εξαϋλώνουν την περιουσία σας; Κάντε τα στραβά μάτια και ψηφίστε μας, γιατί δεν υπάρχει άλλο κόμμα να κυβερνήσει”. Ένα τέτοιο σύστημα δεν θέλει απέναντι του σοβαρή, αξιόπιστη, προγραμματική αντιπολίτευση, γι’ αυτό υπάρχει τέτοια στοχοποίηση στην προσπάθεια που κάνουμε. Και κάτι άλλο: Υπάρχει ένα πολιτικό και ηθικό ζήτημα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλους αυτούς. Έδωσα έναν προσωπικό αγώνα σε όλη μου την πορεία. Δεν έχω μπει σε κανένα ασανσέρ της εγχώριας ολιγαρχίας».

Ως προς τα θέματα οικονομίας, ο κ.Ανδρουλάκης επέμεινε: «Η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζομαι, τελειώνει τα ολιγοπώλια των τραπεζών, των ακτοπλοϊκών, της εμπορίας τροφίμων, της ενέργειας, της υγείας. Διότι έχουμε μια πολιτική, που βάζει κανόνες στην αγορά».

«Ξέρετε ότι τα ληξιπρόθεσμα του δημοσίου προς ιδιώτες έφτασαν 2,5 δισ.; Άρα, το κράτος δεν πληρώνει και αυξάνονται τα χρέη του ελληνικού λαού, το ιδιωτικό χρέος. Δεν πληρώνουν για να εμφανίζουν υπερπλεόνασμα και οι υπόλοιποι είναι αντιμέτωποι με funds, κόκκινα δάνεια, οφειλές σε ΕΦΚΑ και εφορία… Πήραμε πρωτοβουλία στη Βουλή: 120 δόσεις για όλους, να ανασάνει η αγορά, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, προτείναμε να θεσπιστεί νόμος ώστε ο δανειολήπτης να γνωρίζει όλη τη διαδρομή του δανείου του και πως με κανόνες θα διαπραγματευτεί τη λύση και τη ρύθμιση και όχι την εξόντωσή του από τα funds».

Ο κ. Ανδρουλάκης θύμισε ότι πέρυσι έθεσε το πρόβλημα των ανατιμήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια στην πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού: «Φέτος βγαίνει ανακοίνωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι υπάρχει ολιγοπώλιο και το 60% ελέγχουν δύο μεγάλοι παίκτες. Τι θα γίνει όμως; Θα μπουν πρόστιμα; Έχουμε, λοιπόν, μια υποστελεχωμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού που θα βάλει κάποια πρόστιμα μετά από δύο-τρία χρόνια… Μια πενταετία πλήρωσε εκατομμύρια παραπάνω ο ελληνικός λαός. Άρα, εδώ θέλουμε να ενισχύσουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να διευρύνουμε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε γρήγορα όταν παρατηρείται ολιγοπωλιακή πρακτική ή καρτέλ, να μπαίνουν πρόστιμα».

Σχετικά με τη νυχτερινή τροπολογία που επιτρέπει τη συμμετοχή συγγενών πολιτικών σε αλλοδαπές εταιρείες, ανέφερε: «Δεν μπορώ να μαντέψω ποιον πάνε να καλύψουν ή ποιον πάνε να ξεπλύνουν. Δεν έχω μαντικές ικανότητες. Αλλά θέλω να σας πω ότι σε μια ανάλογη πρωτοβουλία το 2016, ο κ. Μητσοτάκης έλεγε αυτά που λέω κι εγώ σήμερα. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία στις 12 παρά και φέρνει σε άσχετο νομοσχέδιο μια τροπολογία – κορυφαία για τη διαφάνεια του πολιτικού κόσμου – για να επιτρέπεται σε συζύγους και συγγενείς πρώτου βαθμού να έχουν offshore εταιρείες σε χώρες που έχουν φορολογικές συμφωνίες με την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι μια μικρή αλλαγή, είναι μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο ελέγχου του πολιτικού χρήματος. Είναι δυνατόν αυτή την τεράστια αλλαγή να την φέρνεις 12 παρά χωρίς καμία διαβούλευση;»

Σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα που «απαξίωσε», όπως λέει, την ιδιοκτησία χιλιάδων μικροϊδιοκτητών, έκανε την αντίστιξη για την «παραδοξότητα» των κυβερνητικών αποφάσεων: «Μένεις στα μεγάλα αστικά κέντρα; 50% αύξηση ενοικίων. Μένεις σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων; Το οικόπεδό σου έγινε αγροτεμάχιο. Μα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Σε μια χώρα που η περιφέρεια ερημώνει και ένα από τα μεγάλα στοιχήματα είναι το δημογραφικό και η περιφερειακή ανάπτυξη, έρχεται η κυβέρνηση και απαξιώνει την περιουσία των ανθρώπων, να μην μπορούν να χτίσουν ένα σπίτι στους οικισμούς αυτούς. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Και δεσμεύομαι: εργαζόμαστε για να πάρουμε κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί αυτή η τεράστια αδικία που αφορά χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες».

Κλείνοντας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στη Γάζα. «Στη Γάζα εξελίσσεται μια εθνοκάθαρση. Ξέρετε, τις στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ τις ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ πριν από 15 χρόνια. Άλλο να έχεις σχέσεις με μια χώρα και άλλο να κάνεις τα στραβά μάτια σε ένα τεράστιο ανθρωπιστικό ζήτημα που οδηγεί σε εθνοκάθαρση, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους και έχει τεράστιες ευθύνες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει να πάρει εν συνόλω πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει επιτέλους κατάπαυση του πυρός. Και χωρίς Παλαιστινιακό Κράτος ούτε το Ισραήλ θα έχει ασφάλεια. Επιτέλους ας σεβαστούμε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ» κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.