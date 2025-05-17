Σκληρή κριτική Σαμαρά: «Η Ελλάδα βρίσκεται στο περιθώριο, παντελώς απούσα»

Σκληρή κριτική στην εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση εξαπολύει μέσω άρθρου του στην εφημερίδα «Τα Νέα», το Σάββατο, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και στο μεταβαλλόμενο σκηνικό, σημειώνει: «Ποια είναι η θέση της πατρίδας μας μέσα σε αυτήν τη γεωπολιτική 'τέλεια καταιγίδα'; Ποιο είναι το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής σήμερα; Τι ζητάει η Ελλάδα σε έναν κόσμο που αλλάζει;

» Η Ελλάδα βρίσκεται στο περιθώριο. Παντελώς απούσα. Ο Ελληνισμός είναι υπό πίεση. Σε όλα τα μέτωπα. Υποχωρούμε ή λείπουμε από παντού. Σα να έχουμε εγκαταλείψει την εθνική μας εξωτερική πολιτική, τα εθνικά μας θέματα. Παρότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις συγκυρίες, δεν το κάνουμε. Αντιθέτως!».

Σε άλλο σημείο σημειώνει: «Απόντες από το Αιγαίο, απόντες από την Ανατολική Μεσόγειο. Ούτε καν τον χάρτη για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό -που αφορά μόνον στην ΕΕ - δεν τολμήσαμε να καταθέσουμε πλήρη, κάτι το οποίο εκμεταλλεύεται η Άγκυρα καταλλήλως. Απόντες όμως και από τις εξελίξεις στη Συρία, αντί να έχουμε 'κατασκηνώσει' στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, στη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κι έτσι δίνουμε το περιθώριο στις ΗΠΑ να αναγνωρίζουν την Τουρκία ως μέρος της λύσεως στη Μ. Ανατολή...

» Απόντες και στο Κυπριακό. Καμία πρωτοβουλία δεν υπάρχει, καμία επαναχάραξη εξωτερικής πολιτικής, τίποτε απολύτως. 'Ο,τι πείτε', παντού και με όλους…Προφανώς αυτή δεν είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική. Και δείχνει μια μη σοβαρή χώρα. Που κανείς δεν την παίρνει στα σοβαρά. Φαίνεται άλλωστε.

» Γιατί μεταξύ όλων των άλλων πετύχαμε και το ακατόρθωτο: να μην μιλάμε με τη Ρωσία αλλά ούτε και με τη νέα διοίκηση των ΗΠΑ…! Παρόλα αυτά εμείς δεν 'ανησυχούμε'. Και δεν ασχολούμαστε. Μόνον 'επικοινωνία'. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι και κανείς δεν ασχολείται μαζί μας! Δεν μας προσκαλούν ούτε καν σε συζητήσεις για θέματα που άπτονται της περιοχής και των συμφερόντων μας. Παρά το γεγονός πως η Ελλάδα είναι γεωπολιτικά μία σημαντικότατη περιοχή στο κέντρο των παγκόσμιων εξελίξεων. Η αντίφαση αυτή δεν απασχολεί κανέναν 'αρμόδιο'; Είμαστε οι 'Απόντες'.

» Εκτός ...από τις παρουσίες στην Τουρκία της ηγεσίας του ΥΠΕΞ. Ο ένας, ο υπουργός του 'ας με πουν και μειοδότη', όπου σταθεί υμνεί την Τουρκία και τον εξυμνούν οι Τούρκοι! Και ο άλλος, ο νέος υφυπουργός, μιλάει σε επίσημη εκδήλωση στα ...Τούρκικα! Είναι αυτό, άραγε, το νέο δόγμα της εξωτερικής μας πολιτικής; 'Ο,τι πείτε' και 'ήρεμα νερά';

» Συγγνώμη, αλλά ποιος το καθόρισε και πότε; Ποιος αποφάσισε πως η πατρίδα μας θα ακολουθήσει μία πολιτική άκρατου κατευνασμού; Ποιος έχει δώσει την έγκρισή του για την διεθνή απουσία κι απαξίωση της χώρας μας; Η Βουλή; Ο ελληνικός λαός; Βεβαίως και όχι! Άλλα λέγαμε το 2023, προεκλογικά.

Αυτή η πολιτική δεν εκφράζει τις ιδέες και τις αγωνίες του ελληνικού λαού, συνολικά! Και πάντως, τέτοια εντολή δεν έχει δώσει ποτέ η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση.Αλλά θα μου πείτε, αυτή δεν είναι πια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη».

