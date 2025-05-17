Λογαριασμός
Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: Για ακόμα μία φορά θυμωμένος και χωρίς απαντήσεις και επιχειρήματα

«Με τον μόνο που θα έπρεπε να είναι θυμωμένος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι με τον ίδιο του τον εαυτό» σχολίασαν κυβερνητικές πηγές

Νέα Δημοκρατία

«Ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίστηκε σήμερα, για ακόμα μία φορά, θυμωμένος και χωρίς απαντήσεις και επιχειρήματα» ανέφεραν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Open

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη για τρεις μήνες επένδυσε, μαζί με τις πιο ακραίες φωνές, στις πιο ακραίες θεωρίες, με σκοπό την εργαλειοποίηση μια εθνικής τραγωδίας. Με τον μόνο, λοιπόν, που θα έπρεπε να είναι θυμωμένος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι με τον ίδιο του τον εαυτό» συνέχισαν οι ίδιες πηγές.

