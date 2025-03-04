«Δεν οδήγησε τον κόσμο στους δρόμους, καμιά ξένη δύναμη, κανένα κόμμα … Η αλαζονεία σας οδήγησε τον ελληνικό λαό στις συγκεντρώσεις» τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την έναρξη της ομιλίας του επί της πρότασης του κόμματός του για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξετάσει ενδεχόμενη τέλεση αδικήματος από τον πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό Χρ. Τριαντόπουλο.

Οι συγκεντρώσεις της προηγούμενης εβδομάδας δεν ήταν απλά μαζικές συγκεντρώσεις του ελληνικού λαού, σε κάθε γωνιά της χώρας. «Είναι μια κραυγή αγωνίας, για όλα αυτά που έχουνε συμβεί τα τελευταία χρόνια. Δεν ήταν εκδηλώσεις μνήμης. Είναι η απαίτηση του ελληνικού λαού, να νικήσει το φως και όχι το σκοτάδι. Να νικήσει η αλήθεια και όχι η συγκάλυψη. Να κερδίσει η δικαιοσύνη και όχι η ατιμωρησία» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε: Αναρωτηθήκατε γιατί όλα αυτά συμβαίνουν δύο χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών; Τους οδήγησε σε αυτή την επιλογή η κυρίαρχη αίσθηση ότι το σχέδιο σας, είναι ένα σχέδιο συγκάλυψης, ένα πέπλο ατιμωρησίας, πάνω από τα δικά σας παιδιά. «Επί της ουσίας, ότι κάνατε με το σκάνδαλο των υποκλοπών, πάτε κατά γράμμα να το υλοποιήσετε και στην τραγωδία των Τεμπών. Να μην πληρώσει κανείς. Όμως εδώ, υπάρχουν 57 νεκροί» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης και προσέθεσε: «Δεν οδήγησε τον κόσμο στους δρόμους, καμιά ξένη δύναμη, κανένα κόμμα, ο λαός ενωμένος χωρίς κομματικά λάβαρα, χωρίς διαχωρισμούς, είπε τα αυτονόητο. Η αλαζονεία σας οδήγησε τον ελληνικό λαό στις συγκεντρώσεις. Οι επιθέσεις, η συνωμοσιολογία, η τοξικότητα υπουργών της κυβέρνησης που έλεγαν ότι ο λαός θέλει να υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη ζητάνε, και όχι λαϊκά δικαστήρια, όπως έλεγαν κορυφαίοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικό ήθος ζητάει ο ελληνικός λαός. Αλλά από ποιους να το βρει; Από αυτούς που ακόμα και μετά από αυτές τις μαζικές συγκεντρώσεις είχαν το θράσος να λένε ότι δεν γνωρίζουν πώς πληρώθηκε 650.000 ευρώ ο εργολάβος για να μπαζώσει το χώρο της τραγωδίας;»

Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού για ασφάλεια στα τραίνα το 2027, αναρωτήθηκε: «Δηλαδή αυτά τα δύο χρόνια, και τα προηγούμενα τέσσερα, τι κάνατε; Και μας βάζει ο πρωθυπουργός, ορόσημο την προεκλογική περίοδο του 2027 ως στιγμή που ο λαός θα απολαύσει τη γραμμή Αθήνα- Θεσσαλονίκη; Είναι αυτά σοβαρά πράγματα;».

Αύριο, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα καταθέσει τη πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. «Σήμερα συζητάμε για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την αναξιοπιστία της κυβέρνησης στη τραγωδία των Τεμπών. Αύριο θα καταθέσουμε τη πρόταση δυσπιστίας απέναντι στον τυχοδιωκτισμό της κυβέρνησης», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και πρόσθεσε ότι «θα προσπαθήσουμε να αποκαλυφθεί η αλήθεια από το σκοτάδι της κυβέρνησης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε ακόμη ότι το λεγόμενο "μπάζωμα" είναι η αρχή της συγκάλυψης.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη:

«Η πρόταση δυσπιστίας είναι κοινωνικό αίτημα. Δυσπιστία απέναντι στην πολιτική σας αναξιοπιστία, την προσπάθεια συγκάλυψης και το πέπλο της ατιμωρησίας»

Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στην Ολομέλεια επί του αιτήματος της Κ. Ο. για τη σύσταση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Χ. Τριαντόπουλο

Κυρία Πρόεδρε,

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι μαζικές συγκεντρώσεις του ελληνικού λαού σε κάθε πόλη της χώρας, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα νησιά την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ένα ιστορικό γεγονός. Δεν είναι απλά μαζικές συγκεντρώσεις. Είναι μια κραυγή αγωνίας για όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια.

Δεν ήταν εκδηλώσεις μνήμης. Είναι η απαίτηση του ελληνικού λαού να νικήσει το φως και όχι το σκοτάδι. Να νικήσει η αλήθεια και όχι η συγκάλυψη. Να κερδίσει η δικαιοσύνη και όχι η ατιμωρησία.

Αναρωτηθήκατε, άραγε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν δύο χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών; Αναρωτηθήκατε πράγματι τι είναι αυτό που κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες όλων των γενεών να βγουν στους δρόμους και να βροντοφωνάξουν για την ανάγκη να πέσει άπλετο φως και να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη;

Τους οδήγησε σε αυτήν την επιλογή η κυρίαρχη αίσθηση ότι το σχέδιό σας είναι ένα σχέδιο συγκάλυψης, ένα πέπλο ατιμωρησίας πάνω από τα δικά σας «παιδιά». Επί της ουσίας ό,τι κάνατε με το σκάνδαλο των υποκλοπών, πάτε να υλοποιήσετε κατά γράμμα και στην τραγωδία των Τεμπών: να μην πληρώσει κανείς.

Όμως, εδώ, υπάρχουν 57 νεκροί. Δεν οδήγησε τον κόσμο στους δρόμους καμία «ξένη δύναμη», κανένα κόμμα. Ο λαός ενωμένος, χωρίς κομματικά λάβαρα, χωρίς διαχωρισμούς, είπε τα αυτονόητα. Η αλαζονεία σας οδήγησε τον ελληνικό λαό στις συγκεντρώσεις. Οι επιθέσεις, η συνωμοσιολογία, η τοξικότητα υπουργών της κυβέρνησης, που έλεγαν ότι ο λαός θέλει να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη ζητά. Και όχι λαϊκά δικαστήρια, όπως έλεγαν κορυφαίοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτικό ήθος ζητά ο ελληνικός λαός. Αλλά από ποιους να βρει το πολιτικό ήθος; Από αυτούς που, ακόμη και μετά τις μαζικές αυτές συγκεντρώσεις, είχαν το θράσος να λένε ότι δεν γνωρίζουν πως πληρώθηκε 650.000 ευρώ ο εργολάβος για να μπαζώσει τον χώρο της τραγωδίας; Δύο χρόνια μετά, με εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους, αυτό είναι το πολιτικό ήθος και το πολιτικό βάρος του κ. Μαρινάκη αλλά και όλων των υπολοίπων που έχουν αντιμετωπίσει με απίστευτη αυθάδεια και υποκρισία όλες τις αγωνίες του ελληνικού λαού.

Τι ζητούν οι πολίτες, πέραν από το πολιτικό ήθος; Ένα κράτος που λειτουργεί εύρυθμα, που υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους, την ασφάλειά τους. Ένα κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας, το κράτος-λάφυρο; Και πώς αντιμετωπίζει αυτήν τη γνήσια αγωνία του ελληνικού λαού ο Πρωθυπουργός; Λέγοντας δύο χρόνια μετά τον θάνατο 57 συνανθρώπων μας ότι ασφάλεια στα τρένα θα έχουμε το 2027. Μα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Δηλαδή, δύο χρόνια τώρα τι κάνατε; Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια τι κάνατε; Τώρα με την πολιτική πίεση των μαζικών συγκεντρώσεων έρχεται να μας βάλει ορόσημο την προεκλογική περίοδο του 2027 ως τη χρονική στιγμή που επιτέλους ο λαός θα έχει μια σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης με ασφάλεια; Είναι αυτά σοβαρά πράγματα; Είναι αυτό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη;

Τι άλλο ζητά ο ελληνικός λαός; Ισχυρή ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ισχυρό κράτος δικαίου και διάκριση των εξουσιών, όπως σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή κοινωνία. Υπάρχει μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης για την οποία ευθύνεστε. Εμείς πήραμε μία πρωτοβουλία και σας είπα από αυτό εδώ το βήμα την προηγούμενη εβδομάδα «ορίστε, πεδίο δόξης λαμπρό, να δείξετε ότι μάθατε από τα λάθη σας». Δεν είχατε το θάρρος ούτε μία απλή τροπολογία, που ενισχύει τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να την κάνετε νόμο του κράτους. Γιατί είστε αμετανόητοι. Είστε αμετανόητοι. Και μάλιστα χρησιμοποίησα επιχειρήματα, που κάποτε χρησιμοποιούσατε και εσείς, πριν όμως κατακτήσετε το κράτος. Τα λέγατε ωραία και εύκολα όσο ήσασταν αντιπολίτευση για τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου. Πριν δεκαπέντε ημέρες δέχθηκα επίθεση από τους υπουργούς, τα στελέχη και τα τρολ της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είπα το αυτονόητο για έναν άνθρωπο με τα δικά μου βιώματα αλλά και με βάση αυτά που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός: ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και λες και έπεσε ατομική βόμβα. Μα, αυτά δεν λέγατε και εσείς σε σωρεία υποθέσεων κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου; Δεν λέγατε ότι θα πάρετε μέτρα, ότι θα κάνετε μεταρρυθμίσεις;

Εμείς, λοιπόν, φέραμε στη Βουλή των Ελλήνων κάτι το οποίο κάποτε συμφωνούσατε να γίνει πράξη. Ούτε αυτό δεν θέλατε να νομοθετήσετε. Διότι πολύ απλά είναι βήμα προς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τέσσερα χρόνια μετά την αφυπηρέτηση των δικαστικών να μην μπορεί κανένα κόμμα εξουσίας, όταν είναι στην κυβέρνηση, να τους πει: δείτε αλλιώς τα πράγματα υπάρχουν κάποιες ανεξάρτητες αρχές, κάποιες θέσεις ευθύνης.

Έπρεπε, λοιπόν, να έχετε πάρει μια άλλη απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα. Το ότι μείνατε προσκολλημένοι σε μία συγκεκριμένη πολιτική δείχνει πως ό,τι λέτε σήμερα -και εσείς και ο Πρωθυπουργός- είναι επικοινωνιακοί χειρισμοί για να ρίξετε στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού. Αλλά τώρα πια σας έχουν μάθει. Και οι άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους, βγήκαν γιατί έχουν καταλάβει ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Τι ήταν τελικά το επιτελικό κράτος; Θα καταγραφεί στην ιστορία της μεταπολίτευσης ως ένα ακόμα αποτυχημένο μοντέλο εξουσίας. Διότι πολύ απλά δεν έχει πετύχει σε κανέναν τομέα. Ούτε στο κράτος δικαίου έχει πετύχει, ούτε στην οικονομία έχει πετύχει αφ’ ης στιγμής ο λαός μας έχει τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Στο κοινωνικό κράτος έχει αποτύχει παταγωδώς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρακμάζει -οι Έλληνες είναι δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας, μας ξεπερνά μόνο ο λαός της Βουλγαρίας-, στις μεταφορές και στα έργα υποδομών έχετε αποτύχει, δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια ούτε σε μία γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Η τελευταία εξαγγελία του Πρωθυπουργού είναι πραγματικά αδιανόητη και δείχνει πόσο πολύ περιφρονείτε τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Κυβερνάτε έξι χρόνια και κάνετε εξαγγελίες για τα αυτονόητα. Ο Πρωθυπουργός είναι σε θέση απολογούμενου και να μας εξηγεί πώς πριν τις εκλογές του 2027 θα πετύχει αυτό το οποίο απέτυχε παταγωδώς να καταφέρει. Είχατε ολόκληρο Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε πόσα αξιοποιήσατε για το θέμα των σιδηροδρόμων; Το 4 τοις χιλίοις. Κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ούτε αυτό, λοιπόν, αξιοποιήσατε σωστά για να έχουμε υποδομές στα ευρωπαϊκά πρότυπα, ιδιαίτερα για ένα μέσο μεταφοράς που όλοι επενδύουν σε όλη την Ευρώπη γιατί είναι φθηνό και οικολογικό.

Και φτάνουμε, τώρα, στο πόρισμα.

Ποιο είναι το επιχείρημά σας; «Εμείς θέλουμε συγκάλυψη; Μα, εμείς κάναμε τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

Το 2019 ψηφίσαμε και εμείς να υπάρχει εθνική ανεξάρτητη αρχή για τα αεροπορικά ή σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Εσείς, όμως, δεν κάνατε ανεξάρτητη αρχή. Καθυστερήσατε τέσσερα χρόνια για να κάνετε έναν οργανισμό υπό τον υπουργό. Για ποιο λόγο άλλα έπρεπε να γίνουν και άλλα έγιναν και τόσο καθυστερημένα ώστε να λέει σήμερα αυτή η αρχή ότι ένας λόγος που δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα της έρευνάς μας είναι γιατί δεν υπήρχαμε τότε; Ποιος ευθύνεται; Εμείς ή εσείς; Και έχετε το θράσος να λέτε ότι δεν το ψηφίσαμε, όταν γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η αλήθεια.

Η αρχή λέει:«Από την αρχή, η έρευνα αντιμετώπιζε μία σειρά περιορισμών που αναμφίβολα επηρέασαν την πορεία και ενδεχομένως το βάθος της ανάλυσης. Πολλές πληροφορίες που θα έπρεπε να είχαν συλλεχθεί εγκαίρως σε μια σωστή έρευνα χάθηκαν».

Δεν σας ενοχλούν όλα αυτά; Αντί, λοιπόν, να απολογείστε για όλα αυτά, μας ασκείτε και κριτική;

Γιατί, όμως; Γιατί πολύ απλά υπήρξε σχέδιο αλλοίωσης του τόπου του δυστυχήματος από την Κυβέρνηση. Και δεν το λέμε εμείς. Δεν το λέει μόνο ο ελληνικός λαός. Το περιγράφει και η διάταξη της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας. Συγκεκριμένα:

Διαπιστώθηκε ότι τις επόμενες ημέρες του δυστυχήματος απομακρύνθηκαν από το χώρο σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία ώστε να καθίστανται δυσχερής, αν όχι αδύνατη, η πλήρης συγκέντρωση και αξιοποίηση όλων των ευρημάτων προκειμένου να εντοπιστούν οι αιτίες του δυστυχήματος και συνακόλουθα οι πράξεις και οι παραλείψεις των υπαιτίων που οδήγησαν σε αυτό. Μάλιστα, σε μια άτυπη σύσκεψη, στις 3 Μαρτίου 2023, χωρίς πρακτικά -ακούστε, χωρίς πρακτικά, σε ευρωπαϊκή χώρα με τραγωδία 57 νεκρών-. Οι… άξιοι! Το επιτελικό κράτος! Χωρίς πρακτικά εν έτει 2023 αποφασίστηκε η παρέμβαση, η επέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος και η αλλοίωσή του. Με… διαβολική σύμπτωση τη συμμετοχή του απεσταλμένου του Πρωθυπουργού υπουργού κ. Τριαντόπουλου. Ήταν παρατηρητής, όπως είναι το επιχείρημά σας; Όφειλε να είναι θεματοφύλακας της νομιμότητας και όχι παρατηρητής της παρανομίας το «δεξί χέρι» του Πρωθυπουργού. Αλλά, ούτε αυτό σας ενοχλεί. Είναι αποκαλυπτικό ότι τα μη πολιτικά πρόσωπα που μετείχαν στη σύσκεψη, όλα αντιμετωπίζουν διώξεις, περιμένουν να δικαστούν, πλην του κ. Τριαντόπουλου, που ο μόνος τρόπος για να πάει στο φυσικό δικαστή είναι η συγκρότηση της προανακριτικής που προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Το «μπάζωμα», λοιπόν, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν έγινε για καλό σκοπό, αλλά για δόλιο σκοπό, όπως υπογράμμισε η εισηγήτρια μας, κα. Μιλένα Αποστολάκη.

Ο κ. Τριαντόπουλος άλλα έλεγε στην αρχή και άλλα στην πορεία, όπως δυστυχώς και ο πρωθυπουργός σε αυτή την τραγική υπόθεση.

Ο κ. Τριαντόπουλος με Δελτίο Τύπου στις 3 Μαρτίου 2023 είχε ενημερώσει ότι βρίσκεται στη Λάρισα «για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων που προβλέπονται… όπως η αποκατάσταση του πεδίου», ενώ σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις που ακολούθησαν επαίρετο για την ταχύτητα αυτής της «αποκατάστασης».

Ο κ. Τριαντόπουλος διατυμπάνιζε σε ραδιόφωνο του Βόλου ότι πήγε στα Τέμπη με εντολή του Πρωθυπουργού. Ασφαλώς, ακολουθώντας και αυτός την πεπατημένη του Μεγάρου Μαξίμου, έναν χρόνο μετά διέψευσε τον εαυτό του φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει στη Βουλή ότι δεν έδωσε καμία εντολή και δεν συμμετείχε σε καμία σύσκεψη του Συντονιστικού, το οποίο όμως λειτουργούσε με την ευθύνη του. Ποιος είναι λοιπόν ο πραγματικός ρόλος του κ. Τριαντόπουλου; Είναι προφανές ότι βρέθηκε εκεί για να εκτελέσει μία αποστολή.

Δεν σεβάστηκαν την ιερότητα του χώρου, λέει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Αναφέρεται πως ο τόπος «δεν αντιμετωπίστηκε ως σαν να περιείχε πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία, δεν συλλέχθηκαν δείγματα και δεν πραγματοποιήθηκε προσεκτική καταγραφή των συντριμμιών προτού απομακρυνθούν και καθαριστεί η περιοχή».

Τον άνθρωπο που σήμερα ψηφίζετε υπό το βάρος των αντιδράσεων της κοινής γνώμης να παραπεμφθεί σε προανακριτική επιτροπή, πρωτίστως και σε πρώτο χρόνο τον προστατέψατε. Αν σήμερα ψηφίζεται, είναι η δύναμη της κοινωνίας των πολιτών που σε δύο μαζικές συγκεντρώσεις σας είπε: «Μην τολμήσετε για την προανακριτική Τριαντόπουλου να κάνετε ό,τι κάνατε για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την προανακριτική για τον κ. Καραμανλή». Και αυτό αποδεικνύεται διότι δεν επιτρέψατε ούτε καν ως απλός μάρτυρας να έρθει στην εξεταστική επιτροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.

Επίσης, προκύπτει ένα ερώτημα προς τον κ. Φλωρίδη: Διαβάζοντας τη διάταξη της εισαγγελέως εφετών Λάρισας αλλά και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αυτός που έλεγε αλαζονικά ότι όσοι μιλάνε για το μπάζωμα, είναι για τα μπάζα, νιώθει ως υπεύθυνος πολιτικός την ανάγκη να απολογηθεί ή να παραιτηθεί μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας; Αλλά που τέτοια ευθιξία.

Το μπάζωμα είναι η αρχή της συγκάλυψης, κ. Φλωρίδη, και το γεγονός ότι σήμερα οι ειδικοί δεν έχουν πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας στοιχεία οφείλεται στις ενέργειες που έγιναν τις πρώτες ώρες της τραγωδίας. Για τις ενέργειες αυτές είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δύο χρόνια ήσασταν μνημείο υποκρισίας και ψέματος. Όταν από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός μιλούσε για ανθρώπινο λάθος και με απολυτότητα ότι η έκρηξη, η ανάφλεξη είναι προϊόν των ελαιών της μηχανής και όχι άλλων εύφλεκτων στοιχείων. Γιατί σήμερα δε γνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία; Γιατί πολύ απλά αλλοιώσατε το χώρο. Διότι αν είχαμε από την πρώτη στιγμή δειγματοληψία και όχι ένα μήνα μετά, σήμερα δε θα υπήρχε τίποτα να κρυφτεί από τη δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη. Και δε φτάνει μόνο αυτό. Δύο χρόνια μολύνετε συστηματικά τον ελληνικό λαό με fake news. Συστηματικά, όπως κάνατε και στην υπόθεση των υποκλοπών, προσπαθείτε να βάλετε τις οικογένειες των θυμάτων σε θέση απολογίας για τα κίνητρά τους. Τα κίνητρά τους είναι να μάθουν την αλήθεια και να πληρώσουν οι υπεύθυνοι, και δίπλα τους είμαστε όλοι μαζί, όλος ο ελληνικός λαός.

Ακόμη και σήμερα λοιπόν ψάχνουμε ποιο είναι το άγνωστο καύσιμο που δημιούργησε την πυρόσφαιρα των 80 μέτρων, στην οποία οφείλεται ο θάνατος 5-7 ανθρώπων. Εσείς είστε οι υπεύθυνοι. Σήμερα θα τα γνωρίζαμε όλα. Το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι η πυρόσφαιρα δεν προκλήθηκε από τα υλικά των τρένων και γι’ αυτό ο κ. Μητσοτάκης οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη στον ελληνικό λαό και όχι από αυτό εδώ το βήμα να λέει πέρυσι, κοιτώντας στα μάτια συγγενείς των θυμάτων, ότι γνωρίζει την απόλυτη αλήθεια που το πόρισμα απέδειξε ότι ήταν ένα απόλυτο ψέμα.

Βάσει των παραπάνω στοιχειοθετείται η απόφασή μας να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή για τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Χρήστου Τριαντόπουλου για τον τρόπο και την έκταση της συμμετοχή του στην απόφαση να αλλοιωθεί ο τόπος του δυστυχήματος. Η στάση μας είναι αξιακή και θεσμική και αυτή η στάση δικαιώνεται δυστυχώς από τις τραγικές εξελίξεις.Αντιμετωπίσαμε την τραγωδία με σεβασμό και ευαισθησία. Όλες οι πρωτοβουλίες μας ήταν στοιχειοθετημένες και βασίζονται σε πραγματολογικά δεδομένα.

Η προανακριτική για τον κ. Καραμανλή βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι έχετε ένα πείτε σήμερα και οι δυο σας; Και ο κ. Βορίδης και ο κ. Φλωρίδης, που πολλές φορές έχετε πει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της μη υλοποίησης του έργου της τηλεδιοίκησης και της τραγωδίας; Όταν από την πρώτη στιγμή η τριμελής επιτροπή, σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα, ειδικοί, πραγματογνώμονες λένε κάτι απλό: αν είχε υλοποιηθεί το έργο, οι 57 συνάνθρωποι μας σήμερα θα ζούσαν. Δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να συγκρουστούν αυτά τα τρένα. Συνεχίζετε ακόμη και επιμένετε; Πώς μπορεί να είναι τέτοια η εμμονή σας απέναντι στα πραγματολογικά δεδομένα, απέναντι στην επιστημονική κοινότητα;

Είπαμε εξαρχής ότι όποια δικογραφία έρθει στη Βουλή, όποιο πολιτικό πρόσωπο και εάν αφορά, θα προτείνουμε άμεσα προανακριτική για να οδηγηθούν χωρίς δεύτερη σκέψη στον φυσικό δικαστή. Δεν μπορεί μη πολιτικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν ήδη διώξεις για το μπάζωμα να οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, αλλά τα πολιτικά πρόσωπα να είναι ανέγγιχτα.

Υπάρχουν πλέον ακλόνητα στοιχεία για όλες μας τις πρωτοβουλίες, όπως και για την πρωτοβουλία που πρέπει να εναρμονιστεί με την κοινή γνώμη, με τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που βγήκαν στους δρόμους. Και εννοώ την πρόταση δυσπιστίας.

Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα κοινωνικό αίτημα. Είναι δυσπιστία απέναντι στην πολιτική σας αναξιοπιστία. Είναι δυσπιστία απέναντι στην προσπάθεια συγκάλυψης, απέναντι στο πέπλο της ατιμωρησίας, που όταν προκύπτει κάτι που πλήττει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συνεχώς προσπαθείτε να ορθώσετε τείχος υπεράσπισης. Πρέπει, λοιπόν, αύριο να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας και να είναι ακόμα μία πολιτική μας πρωτοβουλία απέναντι στον τυχοδιωκτισμό της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα, αυτή η προανακριτική είναι ένα ακόμα βήμα για την αποκάλυψη της Αλήθειας και την απόδοση Δικαιοσύνης. Είναι η πολιτική μας δέσμευση για να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους, για να πέσει πραγματικά άπλετο φως σε αυτή την εθνική τραγωδία. Είναι κοινωνική απαίτηση και δημοκρατικός χρέος ο απόλυτος σεβασμός στο κράτος δικαίου, που τόσο έχετε τραυματίσει τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, η νίκη του ελληνικού λαού είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πράξει για τον κ. Τριαντόπουλο όπως έπραξε για τον κ. Καραμανλή. Τέρμα στον κυνισμό. Δεν θα αφήσει το ΠΑΣΟΚ να πέσει η Αλήθεια και να καλυφθεί για μια ακόμα φορά στα χειροκροτήματα της ντροπής, που τότε ήσασταν πρωταγωνιστές. Κάτι που έχει σημαδέψει τη μνήμη του ελληνικού λαού. Τους ανθρώπους, τους πολίτες όλων των γενεών, αυτή η εικόνα να καταχειροκροτείτε τον άνθρωπο, που δεσμευόταν για την ασφάλεια στα τρένα λίγες ημέρες πριν την τραγωδία στη Βουλή των Ελλήνων, αυτή η εικόνα ήταν ένας από τους κινητήριους μοχλούς, που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στον δρόμο.

Για αυτό λοιπόν θεσμικές πρωτοβουλίες: σήμερα Προανακριτική και αύριο δυσπιστία απέναντι σε μία αναξιόπιστη και αλαζονική κυβέρνηση.

