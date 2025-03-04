Παραιτήθηκε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου

Την παραίτησή του στην ηγεσία του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Παπαγεωργίου εν μέσω της συζήτησης στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής Επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό ο κ. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι παραιτείται προκειμένου όπως υποστηρίζει να αποδείξει ότι ο ίδιος δεν έχει καμία ευθύνη «ως προς τις τυχόν επιχειρησιακές πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν το πεδίο του δυστυχήματος».

Η επιστολή παραίτησης:

«Δια της παρούσης υποβάλλω την παραίτηση μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με πρωταρχικό σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της ελληνικής Δικαιοσύνης στην υπόθεση των Τεμπών.

Θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια, προκειμένου να αποδείξω ότι καμία ευθύνη δεν είχα ως προς τις τυχόν επιχειρησιακές πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν το πεδίο του δυστυχήματος».

