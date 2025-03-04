«Τίποτε δεν είναι το ίδιο μετά τα μεγάλα συλλαλητήρια της περασμένης Παρασκευής» ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στη Βουλή και προσέθεσε: «Η κοινωνία ζητά δικαιοσύνη και όλη την αλήθεια».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού: «Η κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά ότι υπήρξε συγκάλυψη και στη συνείδησή της είσαστε καταδικασμένοι, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, και απαιτεί να σταματήσει η συγκάλυψη και να αφήσετε την Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Μιλάει ο Μητσοτάκης για βαθύ κράτος; Σοβαρά τώρα; Επιτελικό παρακράτος έχει φτιάξει ο κ. Μητσοτάκης. Έχετε χάσει τη δεδηλωμένη στην κοινωνία. Η κοινωνία έχει καταθέσει τη δυσπιστία της και ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που έχει να κάνει είναι να παραιτηθεί».

Απευθύνθηκε προς τους βουλευτές της συμπολίτευσης: «Ξεκινώντας με την προανακριτική για τον απεσταλμένο του πρωθυπουργού στον τόπο του δυστυχήματος, είσαστε υποχρεωμένοι να αναλάβετε τις ευθύνες σας, για το αν θα κάνετε το χρέος σας απέναντι στον ελληνικό λαό ή εάν θα θάψετε για μία ακόμη φορά την αλήθεια και γίνεται συνένοχοι».

Αναφερόμενος στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είπε ότι ανέδειξε τα τρία ψέματα του πρωθυπουργού, «το πρώτο ότι ήταν το περί ανθρώπινου λάθους. Το δεύτερο ήταν το μπάζωμα και το τρίτο είναι η δήθεν ανυπαρξία εύφλεκτου υλικού» και προσέθεσε: «Ο κ. Μητσοτάκης είπε ψέματα, έτρεξε να δικάσει μόνος του πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη στην οποία κατά τα άλλα ομνύει. Έτρεξε να μιλήσει και να πει ότι δεν υπήρχε εύφλεκτο υλικό. Δεσμεύεται λέει προσωπικά για ασφαλή σιδηροδρομική γραμμή το 2027 ο κ. Μητσοτάκης. Άρα ήξερε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν οφείλεται το δυστύχημα καθαρά σε ανθρώπινο λάθος. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, είπε ψέματα στην ελληνική κοινωνία για όλα και πρέπει να λογοδοτήσει».

Όσον αφορά στο αντικείμενο της προανακριτικής σημείωσε: «Η κυβέρνηση μάς λέει ότι θα συμφωνήσει στην προανακριτική υπό προϋποθέσεις. Όμως η δουλειά της επιτροπής είναι η πλήρης διερεύνηση. Όροι και προϋποθέσεις από πριν δεν μπαίνουν από κανέναν. Ο κ. Τριαντόπουλος πήγε στα Τέμπη ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και συντόνισε το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα. Το έχει πει ο ίδιος. Βρισκόταν εκεί για τον συντονισμό και την παρακολούθηση ενεργειών και δράσεων για την απομάκρυση των αμαξοστοιχιών και την αποκατάσταση του τοπίου. Είπε ο ίδιος σε συνέντευξη: "το κομμάτι το επιχειρησιακό που τρέξαμε ήταν η διαδικασία συλλογής και αποκατάστασης της περιοχής". Έτρεξε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εκείνος που του ανέθεσε την δουλειά είναι ο κ. Μητσοτάκης».

Υπογράμμισε ότι «η απαλλοτρίωση του τόπου του εγκλήματος, γιατί περί αυτού πρόκειται, κατέστρεψε πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία όπως αποφάνθηκε το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ» και σχολίασε: «Από τη μία έχουμε τον πρωθυπουργό να μας λέει να σεβαστούμε τη Δικαιοσύνη και από τη άλλη η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μην μπορέσει η Δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της».

Ο κ. Χαρίτσης στάθηκε σε μία ακόμη πτυχή του "μπαζώματος" που όπως είπε συνιστά ύβρη: «Είναι ύβρις ότι μέσα στα χώματα υπήρχαν υπολείμματα και ανθρώπινα μέλη. Οι συγγενείς έμαθαν ότι πετάχτηκαν υπολείμματα. Και αυτή είναι η ύψιστη ύβρις στη χώρα τής Αντιγόνης και του Σοφοκλή. Και όλα αυτά τα συντόνιζε ο υπουργός στον πρωθυπουργό. Αυτή η εντολή και η ανάθεση πρέπει να ελεγχθεί. Και πρέπει να ελεγχθεί ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης».

Αναφέρθηκε και στην πληρωμή του μπαζώματος: «Και έχουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει όταν ρωτήθηκε "ποιος πλήρωσε το μπάζωμα" ότι δεν ξέρει ποιος το πλήρωσε. Σε ποιους νομίζετε ότι απευθύνεστε, σε ανόητους;». Ξέρει πολύ καλά ποιος πλήρωσε, συνέχισε ο. κ. Χαρίτσης και παρέθεσε τα έγγραφα που έχουν τις υπογραφές του υφυπουργού Γιάννη Τσακίρης και του αναπληρωτή Νίκου Παπαθανάση. Και ενώ υπάρχουν αυτά τα παραστατικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι δεν ξέρει ποιος το πλήρωσε».

Κλείνοντας απευθύνθηκε στην «προοδευτική» αντιπολίτευση: «Αυτό που έγινε την Παρασκευή μας υπερβαίνει. Οφείλουμε να συντονίσουμε την κοινοβουλευτική δράση με την φωνή της κοινωνίας. Πρέπει να καταθέσουμε όλοι μαζί και από κοινού πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Και μαζί και μία διαφορετική συνολική πρόταση για να υπάρξει διαφυγή από την ζοφερή πραγματικότητα που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση της Δεξιάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

