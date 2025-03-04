Νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις, ενόψει της έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 6 Μαρτίου.
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τις θέσεις με τις οποίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επανέλαβε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.
Υπογράμμισε ότι αυτό απαιτεί σημαντική ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ και της Ουκρανίας, καθώς και αμερικανική στήριξη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.
