Το αίτημά του για προσφυγή στις κάλπες εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Ολομέλειας, στο πλαίσιο της συζήτησης για το κράτος δικαίου την οποία είχε αιτηθεί ο ίδιος.

«Δεν μπορούμε να έχουμε πρωθυπουργό εκβιαζόμενο από απόστρατους αξιωματούχους τρίτων χωρών», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των υποκλοπών, απευθύνοντας προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη το εξής ερώτημα: «Γιατί δεν διαψεύδετε τον απόστρατο αξιωματούχο του Ισραήλ; Γιατί δεν του κάνετε αγωγή; Είναι αμείλικτα τα ερωτήματα. Και επίσης γιατί επιτρέψατε την εξαγωγή του predator; Γιατί ήταν πολλά τα λεφτά, Άρη».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα και κανείς άλλος», συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των υποκλοπών, εκτιμώντας πως «ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και θα το αποδείξει στις εκλογές».

«Κάνατε τη Βουλή εξοχικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», υποστήριξε στη συνέχεια, μιλώντας για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. «Ενας υπουργός σας ισχυρίζεται ότι και λίγα κλέψατε. Ο κ. Γεωργιάδης! Αυτά είναι τα νέα ήθη που θα φέρνατε στον τόπο. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι βαθύ γαλάζιο», δήλωσε επίσης, μεταξύ άλλων. «Κάνετε τους ψευτονταήδες όταν τα βάζετε με την κ. Κοβέσι, αλλά όταν σας εκβιάζει ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ δεν βγάζετε κουβέντα», είπε ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

«Ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας, μιλάει για τοξικότητα», ανταπάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε όσα είχε αναφέρει νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης, ενώ διερωτήθηκε αν ο πρωθυπουγός «θέλει να μείνετε στην ιστορία ως ο Ελληνας Νίξον ή ως ο Ελληνας Ορμπαν;».

Οσον αφορά την υπόθεση Λαζαρίδη ο κ. Ανδρουλάκης επιτέθηκε ευθέως στον πρωθυπουργό. «Πείτε μας κ. Μητσοτάκη, ήταν παράνομοι οι διορισμοί Λαζαρίδη;» Ο ίδιος πριν από λίγο έκανε παραδοχή ενοχής. Αρα πήγαν στον κουβά στελέχη σας. Είστε και αναξιόπιστος και υποκριτής κ. Μητσοτάκη», ανέφερε.

«Μονόδρομος να παραιτηθείτε και να οδηγηθούμε σε εκλογές», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ολόκληρη η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ:

Πηγή: skai.gr

