Ν. Παπανδρέου: Οι προϋποθέσεις για την επιτυχία του ψηφιακού ευρώ

«Σε µια εποχή όπου µεγάλο µέρος των πληρωµών είναι πια ψηφιακό, οι Ευρωπαίοι πολίτες χάνουν δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ σε αχρείαστες χρεώσεις πληρωµών σε ετήσια βάση», τονίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου,εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δηµοκρατών (S&D) για τη δηµιουργία του ψηφιακού ευρώ.

Σε σημερινή του δήλωση, ο κ. Παπανδρέου αναφέρεται στις «απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δηµιουργία του ψηφιακού ευρώ, ώστε αυτό να καταστεί εργαλείο ασφάλειας και οικονοµικής ανάπτυξης», επισημαίνοντας ότι σήμερα «η Ευρώπη είναι µονίµως ευάλωτη στην απειλή διακοπής καθηµερινών συναλλαγών από εξωτερικούς παράγοντες, µε σοβαρές συνέπειες για τη ζωή του πολίτη και την οικονοµική µας δραστηριότητα».

Ν. Παπανδρέου: To ψηφιακό ευρώ συνιστά υποδοµή κορυφαίας γεωπολιτικής σηµασίας

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η απάντηση σε αυτά τα θέµατα είναι το ψηφιακό ευρώ, δηλαδή η ψηφιακή µορφή του νοµίσµατος µε τους ίδιους όρους µε το χαρτονόµισµα». Ο κ. Παπανδρέου τονίζει ότι πρόκειται για ιδιοκτησία του πολίτη, η οποία εγγυάται την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι «το ψηφιακό ευρώ συνιστά υποδοµή κορυφαίας γεωπολιτικής σηµασίας και το µεγαλύτερο σχέδιο ευρείας χρηµατοοικονοµικής υποδοµής από τη σύλληψη της Ευρωζώνης και ύστερα».

Σύμφωνα όµως με τον κ. Παπανδρέου, «για να επιτύχει πρέπει να λάβει υπόψη και τους µικροεµπόρους, οι οποίοι είναι αυτοί που καταβάλλουν τις προµήθειες». Το ψηφιακό ευρώ, σημειώνει, «πρέπει να είναι σηµαντικά φτηνότερο για τους εµπόρους από την πρώτη κιόλας µέρα κυκλοφορίας του».

Κατά τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, το ψηφιακό ευρώ θα πρέπει να:

• Αποτελεί µια πραγµατική εναλλακτική λύση έναντι των τελών που χρεώνουν τα υφιστάµενα ιδιωτικά συστήµατα πληρωµών.

• Καταστήσει τις αµοιβές εµπόρου προβλέψιµες, προσιτές, διαφανείς και δίκαιες.

• Μειώσει σηµαντικά τα τέλη εµπόρων, ώστε να είναι επωφελή για τους εµπόρους και την ευρωπαϊκή οικονοµία.

• Κάνει φθηνότερες, ασφαλέστερες και πιο εύχρηστες συναλλαγές για καταναλωτές αλλά και εµπόρους.

• Προστατεύει τους Ευρωπαίους πολίτες και τις µικρές επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.