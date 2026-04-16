Παρέμβαση πραγματοποιεί αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Βασικά σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού

Θεώρησα επιβεβλημένο να γίνει η σημερινή συζήτηση, γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να μιλήσουμε ευρύτερα για το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης και την τοξικότητα που αναδύεται συνολικά. Μπορεί να έχει συνέπειες πια όχι μόνο στις πολιτικές συμπεριφορές αλλά και στις προσωπικές ζωές των ανθρώπων

Ενώ ζητούμενο ενόψει των μεγάλων γεωπολιτικών αλλαγών είναι η ενότητα, εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού. Σε στιγμές που η πατρίδα χρειάζεται σιγουριά, εσείς παραμένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τα θέματα κράτους-δικαίου χωρίς να υποτιμώ καθόλου τη σημασία της σημερινής συζήτησης. Θα έπρεπε να συζητούμε για όσα συμβαίνουν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, για την αμυντική παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο.

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση συμφωνώντας σε κοινούς ορισμούς όταν μιλάμε για κράτος δικαίου. Μια κυβέρνηση με λαϊκή νομιμοποίηση που λειτουργεί δημοκρατικά, ένα κοινοβούλιο που νομοθετεί, μια δικαιοσύνη που λειτουργεί ανεξάρτητα και απονέμεται στην ώρα της, ένα κράτος που εξυπηρετεί τον πολίτη.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα θέματα αυτά στα επίπεδα που θέλουμε. Όμως τα τελευταία 7 χρόνια η Ελλάδα προοδεύει ή υποχωρεί; Ποιος είναι ο κριτής; Είμαστε εμείς οι ίδιοι φορώντας το κομματικό καπέλο; Εμείς θέλοντας να ωραιοποιήσουμε πράγματα ή εσείς που θέλετε εύλογα ίσως να ασκήσετε κριτική στην κυβέρνηση; Αντικειμενικός κριτής της προόδου στο κράτος δικαίου είναι θεσμοί και οργανισμοί που βρίσκονται εκτός της πατρίδας μας.

Στην έκθεση του Economist η Ελλάδα κατατάσσεται ως πλήρης και όχι ως μερική δημοκρατία με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες να μην είναι στην ίδια κατάσταση. Η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ που δημοσιεύθηκε προ ημερών απαντά ευθέως στα ζητήματα που συζητάμε σήμερα. Γράφει στο πόρισμα ότι στον τόπο μας υλοποιείται ολιστική πολιτική κατά της διαφθοράς, ενισχύεται η λογοδοσία στο δημόσιο. Ενώ η Ελλάδα έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως προς την πρόοδο που έχει πετύχει. Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα όσα εσείς καταγγέλλετε. Εσείς έχετε κομματική σκοπιμότητα. Άρα θα εμπιστευτώ τη δική του αξιοπιστία παρά τις ψευδείς κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ.

Δεν μπορεί το κράτος δικαίου να γίνεται ταμπέλα για αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα. Αντίθετα ο συγκεκριμένος όρος δεν μπορεί παρά να προσεγγίζεται από τους πυλώνες που το συγκροτούν. Κράτος δικαίου δεν μπορεί να σημαίνει παρά δικαιοσύνη με την ανεξαρτησία της να σηματοδοτείται από την για πρώτη φορά συμμετοχή των ίδιων των δικαστών για την εκλογή της ηγεσίας τους.

Πρώτη φορά ανακαλύψατε τα ρουσφέτια, ξεκίνησαν ως φαίνεται το 2019, ας γελάσω

Πηγή: skai.gr

