Σε υψηλή επιφυλακή βρίσκεται η Αστυνομία ενόψει της αυριανής 50ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ήδη βρίσκονται από σήμερα επί ποδός περίπου 5000 αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας, ενώ συνδρομή θα παρέχουν από αέρος το ελικόπτερο της Αστυνομίας καθώς και drone.

Παράλληλα σε ετοιμότητα θα βρίσκονται τα οχήματα ρίψης νερού της αστυνομίας, οι αύρες, καθώς και ομάδες της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα πέρα από την αυξημένη παρουσία αστυνομικών γύρω από το Πολυτεχνείο και την Αμερικανική πρεσβεία, ιδιαίτερα μέτρα έχει λάβει η ΕΛΑΣ και για την προστασία της πρεσβείας του Ισραήλ καθώς και άλλων πιθανών «στόχων» λόγω του πολέμου στην Γάζα.

Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας και στην περιοχή των Εξαρχείων , όπου η κατάσταση είναι ήδη τεταμένη τις τελευταίες μέρες με τα επεισόδια που σημειώθηκαν λόγω των εργασιών που γίνονται για την κατασκευή του Μετρό, ενώ στο «παζλ» έρχεται να προστεθεί και η ένταση που υπάρχει λόγω του θανάτου το περασμένο Σάββατο (11/11) του 17χρονου στη Βοιωτία μετά από πυροβολισμό αστυνομικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

