"Αποτυχημένο" χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και εκ νέου υποψήφιος Νίκος Ανδρουλάκης. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο λαός θα "συνταξιοδοτήσει" πρόωρα από την πολιτική καριέρα τον κ. Μητσοτάκη, δήλωσε πως ο ελληνικός λαός στρέφει τις προσδοκίες του στο ΠΑΣΟΚ, που, όπως είπε, αποτελεί, πλέον, τον βασικό πυλώνα αντιπολίτευσης και θα είναι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, ενώ παρουσίασε ένα "σχέδιο για το Τώρα και το Αύριο της Ελλάδας", με 8 εθνικούς στόχους, βασισμένο στο τρίπτυχο: "Βιώσιμη ανάπτυξη-Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας-Μείωση των ανισοτήτων".

"Κύριε Μητσοτάκη, αποτύχατε παταγωδώς. Κι αν όπως υπονοήσατε με τη γνωστή σας αλαζονεία "αν σας χάσουμε, θα χαθούμε", μην ανησυχείτε. Όλο και περισσότεροι γυρίζουν την πλάτη στην παρακμή που έχετε προκαλέσει, γιατί ελπίζουν σε μια κοινωνία πιο δίκαιη και μια οικονομία πιο ανθεκτική, με ευκαιρίες για όλους. Και σήμερα αυτό είναι το μεγάλο χρέος του ΠΑΣΟΚ: Να αξιοποιήσει και να απελευθερώσει τις μεγάλες δυνατότητες χώρας. Για να δώσουμε προοπτική και αξιοπρέπεια σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα", τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο"Ι. Βελλίδης", στο πλαίσιο της 88ης ΔΕΘ.

"Και επειδή, κ. Μητσοτάκη, αναφέρατε εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ότι δεν σκοπεύετε να βγείτε στη σύνταξη, σας έχω νέα: Με την πρώτη ευκαιρία που θα του δώσετε ο ελληνικός λαός θα σας στείλει μόνιμα στην συνταξιοδότηση , είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και συνέχισε: "Στον έκτο χρόνο της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας, οι πολίτες δεν έχουν πλέον τίποτε άλλο να προσδοκούν από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, εκτός από το να περιμένουν …έως το 2027 για να δουν καλύτερες μέρες. Προσπάθησε να αναστείλει την αποδρομή της κυβέρνησης του και να καλύψει τη διαχειριστική της αποτυχία, με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες και όχι με το βλέμμα στα μεγάλα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας μας.

Η κατάσταση στην Ελλάδα του 2024 συνεχίζει να μας πληγώνει καθημερινά.

Σήμερα, με το πρώτο σχολικό κουδούνι, υπάρχουν 1.000 τμήματα λιγότερα στα δημοτικά, τα γυμνάσια και λύκεια της χώρας.

Δάσκαλοι σε νησιά κοιμούνται ακόμα και στο αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα υπέρογκα ενοίκια.

Χιλιάδες ασθενείς περιμένουν σε λίστες ντροπής για ένα χειρουργείο, ενώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται στα όρια της εξάντλησης για να κρατήσει όρθιο το ΕΣΥ.

Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους αμείβονται με λιγότερα από 1.000 ευρώ, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να συναγωνίζεται αυτή της Βουλγαρίας, στον πάτο, δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η ανεργία των νέων γυναικών χτυπά μια ακόμη θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά.

Ισχυρά ολιγοπώλια έχουν συγκροτηθεί σε κρίσιμους τομείς της αγοράς, από την υγεία, τα τρόφιμα έως τις τράπεζες, όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, αισχροκερδώντας στην πλάτη του ελληνικού λαού.

Ξέρετε ποιο είναι το πραγματικό «αναπτυξιακό θαύμα» που διαφημίζει η κυβέρνηση; Tο πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε την περίοδο 2019-2023 μόλις αθροιστικά 5,8%, με μέσο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης μόλις 1,4%, παρά τον πακτωλό πόρων που εισέρρευσαν και συνεχίζουν να εισρέουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας".

"Σε αυτό το περιβάλλον η ελληνική κοινωνία στρέφει την προσοχή της στο ΠΑΣΟΚ, απαιτώντας να ακούσει από εμάς ουσιαστικές λύσεις για τους μισθούς, τα ενοίκια, την ακρίβεια, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την υγεία, την παιδεία", επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: "Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης, καθώς αποτελούμε πλέον τον βασικό πυλώνα αντιπολίτευσης στη χώρα".

Στη συνέχεια παρουσίασε 8 εθνικούς στόχους που είναι οι εξής:

1. Για ισχυρή Ελληνική Περιφέρεια:

-Γενναία μείωση του ΕΝΦΙΑ σε ορεινές, μειονεκτικές και παραμεθόριες περιοχές.

-Αύξηση (50%) του επιδόματος στους δικαιούχους μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, μαζί με την

- Αύξηση της έκπτωσης φόρου για το δεύτερο παιδί και πάνω, καθώς οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες με παιδιά στην Ελλάδα βρίσκονται πολύ πάνω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

- Ενίσχυση των δημοσίων υποδομών σε όλη τη χώρα.

2.Για πρόσβαση στη φθηνή και ποιοτική κατοικία για τη νέα γενιά:

- Αναλογική μείωση των φόρων σε συνάρτηση με τον χρόνο διάθεσης των κλειστών ακινήτων στο δημόσιο απόθεμα κατοικιών. Και το ενοίκιο πάντα με πλαφόν.

- Υλοποίηση ενός συνεκτικού στεγαστικού προγράμματος δημιουργίας χιλιάδων νέων κοινωνικών κατοικιών από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, μέτρο που θα αποκλιμακώσει ουσιαστικά τις τιμές στα ενοίκια.

-'Αμεση κατάργηση της Χρυσής Βίζας, όπως ήδη συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

- Οι Δήμοι να αναλάβουν την αρμοδιότητα καθορισμού της φέρουσας ικανότητας για έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

- Επαναφορά της φορολογικής έκπτωσης τόκων στεγαστικών δανείων για νοικοκυριά που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία, με συγκεκριμένα κριτήρια και πλαφόν ως προς τα τετραγωνικά του ακινήτου, το εισόδημα του νοικοκυριού και το ύψος του δανείου.

3. Για ένα σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος στο πλευρό του πολίτη

- Ενταξη όλων των υγειονομικών στα βαρέα -ανθυγιεινά.

- Ένα ισχυρό και ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας υπό δημόσια εποπτεία, με καλά στελεχωμένα Κέντρα Υγείας σε κάθε Δήμο και υπηρεσίες οικογενειακής ιατρικής για όλους, που φτάνουν στο σπίτι όταν υπάρχει ανάγκη.

-Νέος χάρτης υγείας, με επαρκώς στελεχωμένο Νοσοκομείο σε κάθε μεγάλο νησί. Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας με πλήρη στελέχωση για τα μικρότερα νησιά και διασύνδεση με το πλησιέστερο νοσοκομείο.

- Επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

-Αύξηση της δημόσιας δαπάνης για την Παιδεία, ώστε να φτάσει σταδιακά στον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα .

- Πιστοποίηση ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών έως την Γ' Γυμνασίου.

-Στήριξη του ολοήμερου νηπιαγωγείου και δημοτικού

-Προτεραιότητα στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση με σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας.

-Στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου και πραγματικά μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια που θα γίνουν με σεβασμό στο Σύνταγμα.

4. Μέτρα-ασπίδα έναντι της ακρίβειας

- Θέσπιση Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών. Μια πρόταση που έχει καταθέσει ήδη το ΠΑΣΟΚ, αλλά η κυβέρνηση έχει απορρίψει στη Βουλή χωρίς καμία σοβαρή αιτιολόγηση.

- Ουσιαστικός έλεγχος στα υψηλά ποσοστά κέρδους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

- Έκτακτη μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής

-Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών μεγάλων επιχειρήσεων, που εκμεταλλεύονται την έλλειψη κανόνων στην αγορά, όπως στον τομέα της ενέργειας και των τραπεζών.

5.Αποτελεσματική προστασία του εισοδήματος των πιο ευάλωτων και των μεσαίων στρωμάτων

-Τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, ώστε να προστατεύονται, πραγματικά, οι όποιες αυξήσεις στα εισοδήματα από τον πληθωρισμό.

- Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών.

-Επέκταση και καθολική ισχύ των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων.

- Νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης με σταδιακή της μείωση, ώστε να μην πηγαίνουν χαμένες για 600.000 συνταξιούχους οι έτσι και αλλιώς αναιμικές αυξήσεις που δίνονται κάθε χρόνο.

6.Νέο παραγωγικό πρότυπο με ισχυρό Πρωτογενή Τομέα

- Το ΠΑΣΟΚ έθεσε εξαρχής το κρίσιμο ζήτημα για τις ενεργειακές κοινότητες Δήμων, αγροτών, κτηνοτρόφων, μεταποιητών και συνεταιρισμών, ώστε να περιοριστεί δραστικό το ενεργειακό κόστος.

Αφήσαμε τον λιγνίτη για να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι για να τις πάρουν στα χέρια τους πέντε μεγάλοι ολιγάρχες, αλλά για να πάμε σε μία βιώσιμη, κυκλική οικονομία, όπου οι παραγωγοί και η αυτοδιοίκηση θα έχουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης ώστε να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους ενέργεια.

- Χρειάζεται Εθνικό Σχέδιο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων για να αντιμετωπίσουμε την ολοένα και κλιμακούμενη λειψυδρία. Με μικρά φράγματα και αρδευτικά δίκτυα

- Είναι αναγκαία η επαναδιαπραγμάτευση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και μηδενική ανοχή σε πρακτικές παράνομων ελληνοποιήσεων.

7.Έμπρακτη στήριξη στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

-Έχουμε καταθέσει και επιμένουμε στην πρόταση νόμου, που φέραμε στη Βουλή, για το ιδιωτικό χρέος και ειδικότερα για τη ρύθμιση των χρεών των επιχειρήσεων προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε 120 δόσεις, μαζί με τη θέσπιση κινήτρων για τους συνεπείς.

-Στηρίζουμε τη δημιουργία ειδικών καναλιών χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποκλειστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παράλληλα με τη θεσμοθέτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να πάψει επιτέλους ο άτυπος αποκλεισμός τους από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

8.Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους Θεσμούς και τη Δικαιοσύνη

Το συγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίας με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου, που βαφτίστηκε «επιτελικό κράτος», απέτυχε παταγωδώς.

Όπου υπάρχει συγκεντρωτισμός, βρίσκει έδαφος να αναπτυχθεί η αδιαφάνεια, η άνευ όρων νομή της εξουσίας, μια αίσθηση παντοδυναμίας που δεν υπολογίζει θεσμικά αντίβαρα.

Ενδεικτικό για το μέγεθος της αδιαφάνειας είναι ότι 3 στις 4 τέσσερις συμβάσεις του Δημοσίου γίνονται με απευθείας ανάθεση.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών που οργανώθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο αποτελεί ωμή καταπάτηση του κράτους δικαίου.

Για τη Δημοκρατική Παράταξη, δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία χωρίς ισχυρό κράτος δικαίου. Το ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλία στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης να μην γίνεται από την κυβέρνηση".

Για τα θέματα της Θεσσαλονίκης

«Η Θεσσαλονίκη παρά την έναρξη λειτουργίας του Μετρό τους επόμενους μήνες, συνεχίζει να υπολείπεται σε επίπεδο υποδομών και συγκοινωνιών» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και συνέχισε:

"Ως ΠΑΣΟΚ θεωρούμε επιτακτική ανάγκη η πόλη να αποκτήσει ένα δημόσιο φορέα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μακριά από τη λογική των «μικρών ΟΑΣΘ», ο οποίος θα αναλάβει συνολικά τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης και θα σχεδιάσει έναν νέο συγκοινωνιακό χάρτη που θα συμπεριλαμβάνει και τις επεκτάσεις του Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη και το Αεροδρόμιο.

Προτείναμε έγκαιρα την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι, μέσω ενός ενιαίου φορέα σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης, με την καθοριστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ΔΕΘ είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί ώστε να δημιουργηθεί μητροπολιτικό πάρκο με ήπιες εκθεσιακές υποδομές.

Ενώ από τον σχεδιασμό μας δεν μπορεί να απουσιάζει ένα συνεκτικό σχέδιο για την ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια".

Οδικός χάρτης για την αλλαγή σελίδας

"Όσα σας περιέγραψα αποτελούν έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την πολυπόθητη αλλαγή σελίδας, που έχει ανάγκη η πατρίδα. Αποτελούν και την απάντηση σε όσους προσπαθούν να κρατήσουν με νύχια και με δόντια τον κ. Μητσοτάκη στην εξουσία, κραυγάζοντας ότι στη χώρα δεν υπάρχει εναλλακτική πολιτική πρόταση και πως ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι δήθεν μονόδρομος", είπε στο κλείσιμο της ομιλίας του ο κ. Ανδρουλάκης και σημείωσε: "Είναι η απάντηση σε όσους έχουν συμβιβαστεί ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα και ότι η πατρίδα μας δεν αξίζει καλύτερα. Ότι η Ελλάδα θα παραμείνει μια χώρα χαμηλών προσδοκιών για τους πολίτες. Μια χώρα με προνόμια για τους λίγους και ισχυρούς. Το Προοδευτικό Σχέδιο για την Πατρίδα που παρουσίασα, βασίζεται στις επεξεργασμένες θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Ενός ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Οι μη προνομιούχοι, η μεσαία τάξη που δοκιμάζεται, οι νέες και οι νέοι της πατρίδας μας διψούν για αλλαγές, που θα βελτιώσουν τη ζωή τους.

Από αυτούς άλλωστε προερχόμαστε, για όλους αυτούς είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε και να συγκρουστούμε.

Μαζί με αυτούς θα αλλάξουμε σελίδα στον τόπο.

Γιατί, να είστε βέβαιοι ότι ενωμένοι και με αγώνα σε κάθε γωνιά της πατρίδας, το ΠΑΣΟΚ θα είναι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση της χώρας. Για μια νέα δημιουργική πορεία, για μια δίκαιη κοινωνία, για μια ισχυρή Ελλάδα".

Την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη παρακολούθησαν και οι υποψήφιοι πρόεδροι Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου με τον Νίκο Ανδρουλακη να αναφέρει ότι η παρουσία τους στέλνει μήνυμα ενότητας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo, Τάσος Τζήκας, ο οποίος αναφέρθηκε στη φετινή διοργάνωση και το πρότζεκτ ανάπλασης του εκθεσιακού και συνεδριακού χώρου.

Την εκδήλωση άνοιξε ο γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής ΠΑΣΟΚ Α΄ Θεσσαλονίκης, Ευριβιάδης Ελευθεριάδης.

