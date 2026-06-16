Η στρατηγική της πρώτης και της δεύτερη κάλπης

Του Αντώνη Αντζολέτου

Λίγο πριν κλείσει η σεζόν με το διάλειμμα του Αυγούστου η κάθε μέτρηση περνά από το «μικροσκόπιο» των κομματικών μηχανισμών. Είναι σημαντικό οι δυνάμεις να μπουν με το «δεξί» δημοσκοπικά τον Σεπτέμβριο.

Η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί και επιθυμεί τα νούμερα της να μην είναι μακριά από τη ζώνη της αυτοδυναμίας ενισχύοντας το αφήγημα της πρώτης κάλπης που έχει βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει επουδενί να αμφισβητηθεί η ηγεμονία του στην κεντροαριστερά, καθώς πλέον βάζει στις τοποθετήσεις του τη νίκη από τις πρώτες εκλογές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αποφασισμένος να μην παραδώσει τα όπλα και να αποδείξει πως το ΠΑΣΟΚ είναι «επτάψυχο» θυμίζοντας την περίοδο που οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν στην τρίτη θέση πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στη μέτρηση της ALCO για λογαριασμό του ALPHA στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει αύξηση μισής μονάδας και βρίσκεται στο 23,3%. Για πρώτη φορά η εταιρία μετρά επίσημα τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 14,2% και τη Μαρία Καρυστιανού που αποτυπώνεται στην τέταρτη θέση με 8,1%.

Απώλειες σχεδόν δύο μονάδων εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση έχει πάρει «φωτιά» και όλα πλέον παίζουν ρόλο. Οι εμφανίσεις των τριών πολιτικών αρχηγών, τα προγράμματα, τα επιτελεία που βρίσκονται δίπλα τους και επικοινωνούν το μήνυμα και βέβαια η αποφυγή λαθών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφέρει να βγάλει στο προσκήνιο νέα πρόσωπα σε αντίθεση με τη Μαρία Καρυστιανού η οποία δεν έχει εμφανίσει ακόμα στελέχη να την εκπροσωπούν. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δημιουργήσει εδώ και καιρό μια «ομάδα κρούσης» από πρόσωπα που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αποτυπωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως οι «φωνές» της Χαριλάου Τρικούπη. Για άλλη μια φορά, ωστόσο του λείπει η ορμή που θα τον διατηρήσει ψηλά. Στο «πράσινο στρατόπεδο» γνωρίζουν την αδυναμία τους που είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα και για αυτό επικεντρώνουν σε αυτά με πρώτο σταθμό την Αττική.

Στη γαλάζια παράταξη έχουν επιλέξει ως βασικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα σε μια προσπάθεια συσπείρωσης του κοινού τους. Είναι μια στρατηγική που θέλει χρόνο για να αποδώσει και ίσως έχει καλύτερα αποτελέσματα αν ο πρώην πρωθυπουργός δυναμώσει δημοσκοπικά ακόμα πιο πολύ. Δεν φοβούνται, άλλωστε στη Νέα Δημοκρατία πως θα ακουμπήσει το δικό της κοινό. Ενδεχομένως η επαναφορά ενός μικρού «διπολισμού» να βολεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς θα φανεί πιο καθαρά πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει εν δυνάμει συμμάχους στην περίπτωση δεύτερων εκλογών, στους οποίους θα μπορούσε να βασιστεί για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Όσον αφορά τους διεκδικητές της δεύτερης θέσης γνωρίζουν όλοι πολύ καλά πως μόνο όποιος τερματίσει πίσω από τη Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό λόγο την επόμενη ημέρα των εκλογών. Ποιες είναι οι συνθήκες για μια ανατροπή; Τρεις και αφορούν τις πρώτες κάλπες: Όσο το δυνατόν πιο υψηλό ποσοστό, μικρή διαφορά από την κυβερνητική παράταξη και η Νέα Δημοκρατία να βρίσκεται κάτω από το όριο του μπόνους (25%). Αυτή τη στιγμή τη στρατηγική της πρώτης κάλπης επενδύοντας στο αφήγημα της αυτοδυναμίας είναι ρεαλιστικό να την επικαλείται μόνο η Νέα Δημοκρατία.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίζει και βάζει και το δικό του κόμμα σε αυτή τη λογική, ενώ το ΠΑΣΟΚ θέλει δρόμο ακόμα για να επαναφέρει το σύνθημα «νίκη έστω και με μια ψήφο διαφορά».

Πηγή: skai.gr

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