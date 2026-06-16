Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρες βροχές και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά αναμένονται σήμερα, Τρίτη, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Πιθανότητα όμβρων μεσημέρι - απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη ως 30 βαθμούς Κελσίου.



ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: skai.gr

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