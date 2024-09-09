Ανδρουλάκης: «Μπορείτε να στείλετε στο σπίτι του τον κ. Μητσοτάκη για το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησής του»

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος για την προεδρεία της κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας αργά σήμερα το βράδυ σε συγκέντρωση στο αμφιθέατρο της Στέγης Ποντιακού Ελληνισμού στην Κοζάνη. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στον πρωθυπουργό και στο ενδεχόμενο διεκδίκησης μιας ακόμη νέας θητείας του τόνισε ότι «εσείς όλοι οι πολίτες μπορείτε να τον στείλετε στο σπίτι του για τα καταστροφικά χρόνια διακυβέρνησης και τις πολλές χαμένες ευκαιρίες για τη χώρα». Αναφερόμενος στην επιστολή του πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας προς την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «η Πρόεδρος της ΕΕ θα κάνει συλλογή με τις επιστολές Μητσοτάκη και ότι αυτές έχουν την ίδια βαρύτητα με τις επιστολές του Ιησού που πουλάει ο Βελόπουλος στον ελληνικό λαό» καλώντας τον πρωθυπουργό να «μην υποτιμά τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος σε θέματα ανάπτυξης σημείωσε ότι στην Ελλάδα συμβαίνει το παράδοξο να υπάρχει καταστροφή ακόμη και σε περιοχές όπου υπάρχει ανάπτυξη η οποία, όπως ανάφερε είναι κομμένη και ραμμένη για τους ισχυρούς φέρνοντας ως παράδειγμα τον τουρισμό με τα εκατομμύρια των αφίξεων στα νησιά του Αιγαίου όπου κερδίζουν μόνο οι λίγοι και οι απλοί πολίτες απολύτως τίποτα.

Στα θέματα της ενέργειας εξήγησε ότι «το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρό, λέει όχι στη δέσμευση της χώρας στο ΦΑ» και «υποστηρίζει τις ΑΠΕ χωρίς όμως να δίνει προτεραιότητα, όπως κάνει ο κ. Μητσοτάκης, στους ολιγάρχες αλλά διευκολύνοντας τους μεταποιητές, τους δήμους και τους Συνεταιρισμούς». Τάχθηκε υπέρ της απολιγνιτοποίησης με τη δημιουργία επενδύσεων στις υποδομές, τα δίκτυα και την αποθήκευση ενέργειας υπογραμμίζοντας ότι αυτά πρέπει να γίνονται «προς όφελος της κοινωνίας και όχι των μεγάλων και ισχυρών που λυμαίνονται σήμερα τις ΑΠΕ με αποτέλεσμα, βρέξει χιονίσει, να βγάζουν δισ. δημιουργώντας ολιγοπώλιο στην ενέργεια».

Έκανε ειδική αναφορά στις Τράπεζες θυμίζοντας ότι «ενώ ανακεφαλαιοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων σήμερα έχουν τη μεγαλύτερη διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων και επιτοκίου καταθέσεων σε όλη την Ευρώπη, έχουμε υπερχρεώσεις παντού και παρότι θέσαμε το θέμα στην Επιτροπή ανταγωνισμού η τελευταία τους επέβαλε πρόστιμο μόνο 41 εκατ. ευρώ όταν τα κέρδη τους φθάνουν τα 3 δισ. ευρώ». Προς επίρρωση των όσων ανέφερε παρέθεσε επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ όπου οι μισθοί στην Ελλάδα είναι από τους χειρότερους στην Ευρώπη αφού «βρίσκονται στη 26η θέση ενώ την ίδια στιγμή τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι στην τρίτη θέση των χωρών της ΕΕ». Και αναρωτήθηκε λέγοντας «σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχει αυτή η κατάντια των ανισοτήτων;»

Στα θέματα της Υγείας δήλωσε ότι «οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν από την τσέπη τους τα περισσότερα χρήματα στην Ευρώπη των 27 μαζί με τη Βουλγαρία για ιδιωτικές δαπάνες υγείας. «Όπου καταρρέει μια δομή ή υπηρεσία του ΕΣΥ, δίπλα δημιουργείται μια ιδιωτική δομή Υγείας» ανέφερε ο κ.Ανδρουλάκης υπενθυμίζοντας ότι «το 77% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα έχουν μόνο δυο ιδιωτικά συμφέροντα».

Αναφερόμενος στα θέματα του κόμματός του δήλωσε ότι «η διεύρυνση για τη μεγάλη Κεντροαριστερά δεν πρόκειται να γίνει από τους τυχοδιώκτες που έγιναν υπουργοί της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα που τρίζει το πολιτικό τους μέλλον ξανακοιτούν στο ΠΑΣΟΚ». Το μεγάλο ΠΑΣΟΚ θα γίνει μόνο με αυτόνομη πορεία με πολιτική αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα», κατέληξε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στους φίλους και τα μέλη του κόμματός του δήλωσε ότι σήμερα κατέθεσε συμβολικά τις υπογραφές των μελών για την υποψηφιότητα του από τα γραφεία της τοπικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Αιανής Κοζάνης που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1974. «Σας διαβεβαιώνω ότι νέες οργανώσεις του κόμματός μας δημιουργούνται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», σημείωσε.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε τα μέλη του κόμματός του να εμπιστευθούν το πρόσωπό του αλλά και τις πολιτικές επιλογές που έγιναν επί θητείας του όπου μετά από 13 χρόνια πρασίνισαν εκ νέου περιοχές της Ελλάδας. «Σήμερα το ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα πλην της Αθήνας βρίσκεται στην δεύτερη θέση» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης τονίζοντας ότι «χρειάζεται λίγο περισσότερο υπομονή ώστε να γίνουμε κυβερνητικό κόμμα» υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι ο ιστορικός ηγέτης του κόμματος χρειάστηκε 7 χρόνια για να καταφέρει να νικήσει τη ΝΔ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.