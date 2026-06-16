Ιράν και Νέα Ζηλανδία πρόσφεραν μία από τις πιο θεαματικές αναμετρήσεις της πρεμιέρας του Μουντιάλ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 σε ένα παιχνίδι γεμάτο φάσεις και έντονο ρυθμό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Οι «All Whites» προηγήθηκαν δύο φορές με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έλι Τζαστ, όμως η ομάδα του Ταρέμι βρήκε ισάριθμες απαντήσεις με τους Ρεζαεϊάν και Μοχεμπί, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό.

Κάπως έτσι, ο 7ος όμιλος έχει τετραπλή ισοβαθμία με όλες τις ομάδες να έχουν από έναν βαθμό, έπειτα και από την ισοπαλία του Βελγίου με την Αίγυπτο.

Το ματς:

Η Νέα Ζηλανδία κατάφερε να παγώσει το Ιράν στην πρώτη της ουσιαστική επίθεση στο παιχνίδι. Στο 7ο λεπτό ο Κρις Γουντ κράτησε εξαιρετικά την μπάλα και έστρωσε στον Έλι Τζαστ, ο οποίος με δυνατό τελείωμα νίκησε τον Μπεϊρανβάντ για το 0-1.

Το Ιράν αντέδρασε άμεσα και άρχισε να πιέζει την εστία του Κρόκομπ. Η μεγαλύτερη στιγμή ήρθε στο 22', όταν ο Μεχντί Ταρέμι έφυγε στην αντεπίθεση, κουβάλησε την μπάλα για αρκετά μέτρα και σούταρε έξω από την περιοχή, με την προσπάθειά του να σταματά στο δοκάρι.

Η πίεση των Ιρανών απέδωσε καρπούς στο 32'. Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή της Νέας Ζηλανδίας, ο Μογκανλού είδε το σουτ του να κοντράρει και ο Ραμίν Ρεζαεϊάν πήρε το ριμπάουντ για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Το παιχνίδι συνέχισε στον ίδιο ξέφρενο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 55' οι Νεοζηλανδοί χτύπησαν ξανά στην αντεπίθεση, με τον Γουντ να μοιράζει τη δεύτερη ασίστ του στο παιχνίδι και τον Τζαστ να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ για το 1-2.

Η απάντηση του Ιράν ήρθε μόλις εννέα λεπτά αργότερα. Ο Γκόντος έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Μοχεμπί με δυνατή κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2.

Στη συνέχεια οι δύο ομάδες αναζήτησαν το γκολ της νίκης. Στο 66' ο Κρόκομπ πραγματοποίησε ακόμη μία σημαντική επέμβαση, ενώ στο 80' ο Ταρέμι έγινε αλλαγή όντας εμφανώς εκνευρισμένος από την απόφαση του προπονητή του να τον αντικαταστήσει.

Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων στα τελευταία λεπτά, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με Ιράν και Νέα Ζηλανδία να μοιράζονται βαθμούς και εντυπώσεις σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια των πρώτων ημερών της διοργάνωσης.

Οι ενδεκάδες:

Ιράν: Μπεϊρανβάντ, Ρεζαεϊάν, Νεματί, Χαλιζαντέχ, Μοχαμαντί, Εζατολαχί, Γκόντος (Χατζισαφί 65'), Γιουσεφί (Γκαέντι 46'), Μονγκαλού (Αλιπούρ 53'), Μοχεμπί, Ταρέμι (80' Χοσεϊνζαντέχ).

Νέα Ζηλανδία: Κρόκομπ, Πέιν (Έλιοτ 78'), Μποξάλ, Σούρμαν, Κασάς (Οντ 68'), Στάμενιτς, Μπελ, Τζαστ, Σινγκχ, ΜακΚόουατ (Τόμας 68'), Γουντ.

Το πρόγραμμα του 7ου ομίλου:

15 Ιουνίου 2026

22:00 Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1

(66' αυτ. Χανί - 19' Ασούρ)

16 Ιουνίου 2026

04:00 Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2

(32' Ρεζαεϊάν, 64' Μοχεμπί - 7', 54' Τζαστ)

21 Ιουνίου 2026

22:00 Βέλγιο-Ιράν | SoFi Stadium, Λος Άντζελες

22 Ιουνίου 2026

04:00 Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος | BC Place, Βανκούβερ

27 Ιουνίου 2026

06:00 Αίγυπτος-Ιράν | Lumen Field, Σιάτλ

27 Ιουνίου 2026

06:00 Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο | BC Place, Βανκούβερ

Πηγή: skai.gr

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