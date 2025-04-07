Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέος γύρος στην κόντρα του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Παύλο Πολάκη σημειώθηκε στη Βουλή, με φόντο την καταγγελία του Χανιώτη βουλευτή για «σκανδαλώδη» μίσθωση ακινήτου του ΕΟΠΥΥ στην Αγία Παρασκευή.

Η αντιπαράθεση απέκτησε γρήγορα προσωπικά χαρακτηριστικά με τους δύο «ορκισμένους» εχθρούς να ανταλλάσσουν φαρμακερά βέλη.

«Με έχετε καταγγείλει για την πώληση του Ερρίκος Ντυνάν, για το σκάνδαλο Novartis - όσον αφορά στο πολιτικό σκέλος η υπόθεση έχει πάει καθ' ολοκληρίαν στο αρχείο και πλέον οι καταγγελλόμενοι καταγγέλλουμε τους ψευδομάρτυρες - αλλά και για το ΚΕΕΛΠΝΟ», ανέφερε αρχικώς ο υπουργός Υγείας, υποστηρίζοντας πως «έχετε πάει κουβά και στις τρεις υποθέσεις», αναφερόμενος στον Παύλο Πολάκη.

«Έχετε έρθει ποτέ αντρίκια να μου πείτε "συγγνώμη που σας αδίκησα;". Έχετε ηττηθεί κατά κράτος και παρά ταύτα συνεχίζετε με το ίδιο ύφος του επιθεωρητή Ντρέιφους. Ούτε επιθεωρητής Κλουζώ είστε, ούτε Ντρέιφους. Σας καταδίκασα και θα σας ξανά καταδικάσω για συκοφαντική δυσφήμιση. Όταν συντρίβεσαι σε κάθε σου καταγγελία και ξεφτιλίζεσαι τόσο, ε βάλε και κάπου φρένο», ανέφερε ο Υπουργός.

«Μάλλον όνειρο είδατε, δε με έχετε καταδικάσει για κάτι. Εμένα άρθηκε η ασυλία μου και θα πάμε στα δικαστήρια όπου θα αποδείξω ότι είστε λαδέμπορας επειδή δε βάλατε διατίμηση όσο ήσασταν υπουργός Ανάπτυξης», απάντησε ο Παύλος Πολάκης, επιμένοντας στις καταγγελίες για τη μίσθωση του ακινήτου του ΕΟΠΥΥ.

«Με έχετε κατηγορήσει για θέματα, έχετε ηττηθεί κατά κράτος και στα τρία. Όταν έχω δυσθυμία μπαίνω στις σελίδες σας και γελάω. Και οι φανατικοί σας φίλοι έχουν αρχίσει και ανησυχούν για τις επιδόσεις σας», απάντησε ο Υπουργός ξεκαθαρίζοντας ως προς την μίσθωση ακολουθήθηκε όλη η νόμιμη διαδικασία, χωρίς να έχει υπάρξει κάποια ένσταση.

