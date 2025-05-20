Πήρε έγκριση στις ΗΠΑ η πρώτη εξέταση αίματος για τη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ

Η πρώτη εξέταση αίματος που θα βοηθήσει στη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ θα είναι διαθέσιμη από τα τέλη Ιουνίου στις ΗΠΑ, μετά το πράσινο φως των Αρχών, σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρεία πίσω από την καινοτομία.

Η εξέταση θα είναι αρχικά διαθέσιμη σε περίπου 50 αμερικανικά ερευνητικά ιδρύματα και νοσοκομεία που ειδικεύονται στη νόσο Αλτσχάιμερ, δήλωσε σε συνέντευξή του την Τρίτη ο Goki Ishikawa, επικεφαλής της Fujirebio Diagnostics Inc που ανέπτυξε την εξέταση.

Η εταιρεία, θυγατρική της ιαπωνικής HU Group Holdings Inc, συνεργάζεται επίσης με μεγαλύτερους ανταγωνιστές, όπως η Beckman Coulter Inc για να βοηθήσει στην ανάπτυξη και κατασκευή των προϊόντων της, είπε.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε την εξέταση αίματος που βοηθά στη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ την περασμένη εβδομάδα, διευκολύνοντας ενδεχομένως την εύρεση και τη θεραπεία ασθενών με την ασθένεια που επηρεάζει σχεδόν 7 εκατομμύρια Αμερικανούς.

Η εξέταση εγκρίθηκε για χρήση από άτομα ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών, τα οποία εμφανίζουν σημάδια της νόσου. Έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση αμυλοειδούς, μιας πρωτεΐνης που μπορεί να συσσωρευτεί στον εγκέφαλο και αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της νόσου Αλτσχάιμερ, της πιο κοινής μορφής άνοιας στους ηλικιωμένους.

Η διαδικασία, η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά από την αιμοληψία μέχρι τη διάγνωση, θα είναι διαθέσιμη στους ασθενείς με ένα κλάσμα του κόστους ενός PET SCAN. Η μέθοδος θεωρείται κρίσιμο βήμα για να καταστούν ευρέως προσβάσιμες νέες μορφές θεραπείας για το Αλτσχάιμερ.

Μέχρι τώρα, οι ασθενείς συνήθως πρέπει να κάνουν ένα εξειδικευμένο PET SCAN για την ανίχνευση αμυλοειδούς στον εγκέφαλό τους ή να υποβληθούν σε εξετάσεις εγκεφαλονωτιαίου υγρού, οι οποίες είναι και οι δύο πιο ακριβές και επεμβατικές. Η έλλειψη γρήγορων και εύκολων εξετάσεων έχει μέχρι τώρα επιβραδύνει την κυκλοφορία νέων φαρμάκων για το Αλτσχάιμερ.

Η εταιρεία σχεδιάζει να υποβάλει δεδομένα για να ζητήσει εγκρίσεις στην Ιαπωνία ήδη από τον Αύγουστο και στην Ευρώπη εντός του τρέχοντος έτους, δήλωσε ο Ishikawa.

Στην Κίνα, ο άγνωστος συνεργάτης της Fujirebio πιθανότατα θα υποβάλει δεδομένα στις ρυθμιστικές αρχές το επόμενο έτος, πρόσθεσε. Στην Ινδία, συνεργάζεται με την Agappe Diagnostics Ltd.

«Έχουμε παρουσία στην Ιαπωνία, αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα και στις αγορές του εξωτερικού», δήλωσε ο Ishikawa. «Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε μόνοι μας τα μερίδια αγοράς, αλλά αν προμηθεύσουμε τις πρώτες ύλες στους συνεργάτες μας, μπορούμε να επωφεληθούμε μέσω αυτών».

Πηγή: skai.gr

