Μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα 50 χρόνια των Παιδικών Χωριών SOS στην Ελλάδα

Με τίτλο «50 όνειρα. Ένα αύριο γεμάτο αγάπη, φροντίδα, ασφάλεια», τα Παιδικά Χωριά SOS παρουσίασαν την επετειακή καμπάνια για τα 50 χρόνια τους στην Ελλάδα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση στον Πολυχώρο «Έβδομος», στο Σύνταγμα, τη Δευτέρα 19 Μαΐου.

Η Πρόεδρος των Παιδικών Χωριών SOS, Ρενάτα Βαλμά, άνοιξε την εκδήλωση μιλώντας για το όραμα και την πορεία των Παιδικών Χωριών SOS. Συγκεκριμένα, η κυρία Βαλμά, είπε: «Σε αυτή τη σημαντική επέτειο εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη σε όλους εκείνους που μας στηρίζουν εδώ και 50 χρόνια με την εργασία τους, την προσφορά τους, τις μικρές και μεγάλες δωρεές τους που κάνουν δυνατή την υλοποίηση του έργου μας.»

Στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, Γιώργος Πρωτόπαπας έκανε μια ιστορική αναδρομή στο έργο του Οργανισμού, μιλώντας για τα προγράμματα πρόληψης, φιλοξενίας και ενδυνάμωσης που λειτουργεί ο Οργανισμός και τόνισε τις τεράστιες προκλήσεις αυτού του έργου στο πέρασμα των χρόνων, αλλά και τη σημασία της επιστημονικής και συγχρόνως ανθρώπινης προσέγγισης σε αυτό το κατεξοχήν ευαίσθητο τομέα της παιδικής προστασίας, σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει.

Ο κύριος Πρωτόπαπας δήλωσε σχετικά: «Τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ένας Οργανισμός προσφοράς από ανθρώπους για συνανθρώπους μας, ο οποίος λειτουργεί παγκοσμίως, για περισσότερα από 75 χρόνια, με συγκεκριμένες αρχές και διαδικασίες, βασισμένες στη διαφάνεια και στην πιο πρόσφατη επιστημονική γνώση και τεκμηριωμένη εμπειρία. Με τις ίδιες αρχές και αίσθημα ευθύνης λειτουργούμε και στην Ελλάδα, εδώ και 50 χρόνια. Στη σημερινή επέτειο τιμούμε όλους τους ανθρώπους μας και τους υποστηρικτές μας που κάνουν δυνατό το έργο μας, αλλά και τα παιδιά και τις οικογένειες που βρήκαν στήριξη και φροντίδα μέσα από το έργο των Παιδικών Χωριών SOS».

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης ήταν η καμπάνια «50 όνειρα. Ένα αύριο γεμάτο αγάπη, φροντίδα, ασφάλεια», η οποία αντλεί έμπνευση από τη μακρά και σημαντική πορεία του Οργανισμού και κυρίως από τη δύναμη των ανθρώπων που αποτελούν την καρδιά του.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας των Παιδικών Χωριών SOS, Ναϊρί Πελτεγιάν, παρουσίασε την κεντρική ιδέα της καμπάνιας, η οποία θα αποτελείται από ακριβώς 50 διαφορετικά δημιουργικά υλικά και θα φέρνει στο προσκήνιο αυτούς τους ανθρώπους. Μέσα από 50 προσωπικές μαρτυρίες εργαζομένων, εθελοντών, υποστηρικτών και ωφελούμενων, τα Παιδικά Χωριά SOS ανοίγουν έναν διάλογο για το μέλλον: ένα μέλλον, όπου κάθε παιδί θα μεγαλώνει με τη φροντίδα, την αγάπη και την προστασία που του αξίζει. Ένα μέλλον, όπου κανένα παιδί δε θα νιώθει μόνο του. Οι ιστορίες τους θα ξεδιπλώνονται μέσα σε όλη τη χρονιά, θα εξελίσσονται και θα εμπλουτίζονται.

Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των πρώτων ιστοριών της καμπάνιας που έγινε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει, εργαστεί ή στηρίξει τα Παιδικά Χωριά SOS, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και μοιράστηκαν, πρώτοι, τις δικές τους αναμνήσεις και τα δικά τους όνειρα.

Η Άννυ Κατσούλη, πρώτη εργαζόμενη του Οργανισμού, κοινωνική λειτουργός και για δεκαετίες Υπεύθυνη για τις Μητέρες SOS στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, συγκίνησε το κοινό περιγράφοντας τα πρώτα βρέφη που μεταφέρθηκαν στο Χωριό: «Κουβαλούσαμε τα μωρά αγκαλιά… αυτή η στιγμή με καθόρισε και έδωσα μέσα μου μία υπόσχεση: θα είμαστε πάντα εκεί για κάθε παιδί που μας χρειάζεται».

Ο Πέτρος Γαρζώνης, γιατρός και μέλος των Παιδικών Χωριών SOS, γιος ενός από τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού, μίλησε για τη δική του συνέχεια «Μεγάλωσα με αυτή την ιστορία μέσα στο σπίτι. Και συνέχισα γιατί ήξερα τι σημαίνει να είσαι δίπλα σε κάθε παιδί.»

Ο Κυριάκος Μίχας, που μεγάλωσε στο Χωριό της Βάρης, συγκλόνισε το κοινό με τη λιτή του αλήθεια: «Τα Παιδικά Χωριά SOS δεν είναι ήταν ένα απλό πέρασμα στη ζωή μου. Για μένα, είναι η οικογένειά μου.»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα βίντεο του σχεδιαστή Μάκη Τσέλιου, που μίλησε για τη μακρόχρονη σχέση του με τον Οργανισμό και τη βαθιά του εκτίμηση στη διαφάνεια του έργου: «Κάθε φορά που έκανα μια επίδειξη και δώριζα τα έσοδα, ήξερα ακριβώς πού πήγαιναν.» Ο σχεδιαστής έχει χτίσει ένα από τα σπίτια του Παιδικoύ Χωριού SOS της Βάρης, στο οποίο έχουν μεγαλώσει τέσσερις γενιές παιδιών.

Οι αφηγήσεις τους, ανέδειξαν το αποτύπωμα των Παιδικών Χωριών SOS μέσα στα χρόνια και υπενθύμισαν πως η φροντίδα, η σταθερότητα και η πίστη στους ανθρώπους είναι αυτά που χτίζουν το μέλλον.

Λίγα λόγια για τα Παιδικά Χωριά SOS

Με παρουσία σε 136 χώρες και 75 χρόνια εμπειρίας σε προγράμματα πρόληψης, οικογενειακής φροντίδας εναλλακτικού τύπου και υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαβίωσης, τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ηγετικός φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, με έμφαση στα παιδιά που έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν την οικογένειά τους.

Στην Ελλάδα, τα Παιδικά Χωριά SOS ιδρύθηκαν το 1975. Έχοντας ως στόχο κάθε παιδί να μεγαλώνει σε μια οικογένεια υλοποιούν προγράμματα και δράσεις σε τρεις άξονες:

(α) Ενδυνάμωση Οικογένειας, με 9 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και Προγράμματα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα και στόχο την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών στο εσωτερικό της οικογένειας και την αποτροπή του κινδύνου απομάκρυνσης των παιδιών από το πλαίσιό της, (β) Ανάπτυξη και Προώθηση της Αναδοχής σε συνεργασία με τη UNICEF, ως εταίρος στο πρόγραμμα «Child Guarantee» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

και (γ) Εναλλακτική Φροντίδα με 4 Παιδικά Χωριά SOS και 2 Προγράμματα Αυτονόμησης Νέων Ενηλίκων.

Η Διεθνής Ένωση των Παιδικών Χωριών SOS είναι σταθερός συνομιλητής και εταίρος, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη μέλη της όσο και σε διεθνείς πρωτοβουλίες και συνεργασίες, όπως η καμπάνια Opening Doors for Europe.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.